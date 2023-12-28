'Başka Kayda Rastlanmadı' E-Yayın erişime açıldı

Salt’ın, Kadir Has Üniversitesi iş birliğiyle yürüttüğü Reşad Ekrem Koçu ve İstanbul Ansiklopedisi Arşivi çalışmaları kapsamında hazırlanan "Başka Kayda Rastlanmadı" adlı e-yayın erişime açıldı.

"ÜZERİNDE BİR ÖMÜR YIPRANDI" Şehrin muazzam kütüğü: G'den Z'ye İstanbul Ansiklopedisi Arşivi

archives.saltresearch.org adresinden erişilebilecek arşiv materyalleri arasında Reşad Ekrem Koçu yazışmaları ile ansiklopedi yazarlarından Enver Esenkova’nın, Koçu’nun ölümünden sonra "İstanbul Ansiklopedisi"ni tamamlama çabalarına dair belgeler yer alıyor.

Reşad Ekrem Koçu ve İstanbul Ansiklopedisi Arşivi hakkında

Tarihçi ve romancı Reşad Ekrem Koçu (1905-1975), 1944’te fasiküller hâlinde yayımlamaya başladığı ansiklopedisinde, kendi ifadesiyle İstanbul’un “muazzam kütüğü”nü oluşturur. Şehri kişi, yer, yapı, olay, âdet ve efsaneleri başta olmak üzere birçok yönüyle kayda geçirir. "İstanbul Ansiklopedisi" için hayatının sonuna kadar çalışmaya devam eder.

Salt ve Kadir Has Üniversitesi iş birliğiyle 2018’de çalışmalarına başlanan Reşad Ekrem Koçu ve İstanbul Ansiklopedisi Arşivi, Koçu’nun "İstanbul Ansiklopedisi"nin basılı ciltleriyle yayımlanmamış ciltlerin ham malzemesini oluşturan binlerce belgeyi bir araya getiriyor. 40 bini aşkın belgeden oluşan arşiv, Koçu’nun çalışma yöntemlerinin yanı sıra 20. yüzyılın ikinci yarısında kısıtlı imkânlarla çok ciltli ve yazarlı bir yayın üretimi hakkında verdiği fikirler açısından bir tür “medya arkeolojisi laboratuvarı” niteliği taşıyor.(AÖ)

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Yayıma Hazırlayanlar: Bülent Tanju, Cansu Yapıcı, Ezgi Yurteri, Gülce Özkara, Masum Yıldız

Yazarlar: Agah Enes Yasa, Ahmet Ersoy, Ayşe Erek, Bülent Tanju, Cansu Yapıcı, Çağlar Fidan, Çiğdem Kafescioğlu, Ece Eldek, Efe Murad, Emirhan Altuner, Ezgi Sarıtaş, Gülce Özkara, Gürbey Hiz, İrvin Cemil Schick, Lorans Tanatar Baruh, Masum Yıldız, Mehmet Kendirci, Merve Ünsal, Murat Tülek, Nazım Dikbaş, Nurşen Gürboğa, Özge Ertem, Shirine Hamadeh, Tan Morgül, Yağmur Yıldırım, Yonca Güneş Yücel, Zehra Betül Atasoy

İllüstrasyonlar: Cem Dinlenmiş

Grafik Tasarım ve Uygulama: Elif Tuna, Gamze Cebeci