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Yayın Tarihi: 14 Kasım 2024 16:15
 ~ Son Güncelleme: 14 Kasım 2024 20:38
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Basının hali pürmelali: Sahte Picasso tablosu haberleri

Ajanslara “Bayburt’ta dünyaca ünlü ressam Picasso’ya ait tablo ele geçirildi” başlıklı bir haber düştü. Peki, bu tablo gerçekten Picasso’ya ait olabilir mi?

Vecih Cuzdan

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Vecih Cuzdan

Vecih Cuzdan

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Görseli Büyüt
Basının hali pürmelali: Sahte Picasso tablosu haberleri

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, tarihi eser ticareti ve izinsiz kazı suçlarına ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ajansların aktardığına göre, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda sikke ve objenin yanı sıra “6 milyon Euro’ya satışa sunulmaya çalışılan dünyaca ünlü ressam Pablo Picasso’ya ait olduğu değerlendirilen” bir tablo ele geçirildi.

Bu haber, birçok haber sitesinde benzer başlıklarla yayımlandı:

  • “Bayburt'ta milyonluk Picasso tablosu ele geçirildi”
  • “Bayburt'ta 'Picasso' operasyonu! 6 milyon avro değer biçtiler”
  • “Bayburt’ta Picasso Tablosu Bulundu: 6 Milyon Euro Değerinde”

Peki, bu tablo gerçekten Picasso’ya ait olabilir mi?

Tablodaki imza

Picasso’ya ait olduğu öne sürülen tablonun sol alt köşesinde ‘Picasso’ imzası ve ‘1875’ tarihi dikkat çekiyor. Bu detaydan yola çıkarak, jandarmanın tablo üzerine “18. yüzyıl Pablo Picasso’ya ait olduğu değerlendirilen tablo” yazısı koyduğu görülüyor.

Oysa İspanyalı ressam Pablo Picasso, 1881-1973 yılları arasında yaşadı. Dolayısıyla bu tabloyu yapmış olması imkansız.

Ayrıca 1875 yılı, 18. yüzyıla değil, 19. yüzyıla denk geliyor.

*Tablo, sansürlenerek servis edildi.

İnternet taraması

Söz konusu tablo internette araştırıldığında, orijinal esere dair bilgilere ulaşmak mümkün.

Rusyalı ressam Andrei Frantsevich Belloli'ye (1821-1881) ait "Banyo yapan kadın" (Bather) adlı tablo, Özbekistan Uygulamalı Sanatlar Devlet Müzesi'nde sergileniyor.

*Nişanyan Sözlük’e göre, “hal-i pür-melal” deyimi “keder dolu durum” anlamına gelmektedir.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
bayburt picasso
Vecih Cuzdan
Vecih Cuzdan
@VecihCuzdan [email protected] tüm yazıları
bianet yazı işleri müdürü (Nisan 2023). sendika.org ve T24’te tam zamanlı; taz.gazete, Stern ve Inside Turkey için serbest zamanlı çalıştı (2013-2023). İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nü...

bianet yazı işleri müdürü (Nisan 2023). sendika.org ve T24’te tam zamanlı; taz.gazete, Stern ve Inside Turkey için serbest zamanlı çalıştı (2013-2023). İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nü bitirdi, yüksek lisansını Kocaeli Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı'nda “1957 Türkiye-Suriye krizi ve Türk basınında şarkiyatçı söylem” başlıklı teziyle tamamladı.

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