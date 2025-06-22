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Yayın Tarihi: 22 Haziran 2025 12:06
 ~ Son Güncelleme: 22 Haziran 2025 12:09
1 dk Okuma

Başından vurulmuş halde bulunan Danıştay hakimi hayatını kaybetti

Adalet Bakanlığı'nın daha önce intihar şüphesi diye açıklama yaptığı olaya dair soruşturma sürüyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Başından vurulmuş halde bulunan Danıştay hakimi hayatını kaybetti

Mardin’in Artuklu ilçesindeki bir otel odasında başından silahla vurulmuş halde bulunan Danıştay Tetkik Hakimi Ahmet Hamidi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

10 Haziran'da Ramada Otel’de meydana geldi. Otelden silah seslerinin duyulması üzerine odaya giren otel personeli, 42 yaşındaki Hamidi’yi başından vurulmuş halde buldu.

İlk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Hamidi, daha sonra Ankara’ya sevk edildi. Yoğun bakımda 11 gün süren tedavinin ardından, bugün hayatını kaybettiği açıklandı.

Adalet Bakanlığı olayla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, intihar şüphesi üzerinde durulduğunu belirtmişti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Adalet Bakanlığı: Danıştay hakimi intihar girişiminde bulundu
Adalet Bakanlığı: Danıştay hakimi intihar girişiminde bulundu
10 Haziran 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Danıştay Adalet Bakanlığı danıştay başkanı Danıştay hakimi
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Adalet Bakanlığı: Danıştay hakimi intihar girişiminde bulundu
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ilgili haberler
Adalet Bakanlığı: Danıştay hakimi intihar girişiminde bulundu
10 Haziran 2025
/haber/adalet-bakanligi-danistay-hakimi-intihar-girisiminde-bulundu-308243
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