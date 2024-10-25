Basında TUSAŞ saldırısı nasıl yer aldı?

Abdülkadir Selvi (Hürriyet)

Hüseyin Yayman’la konuştuğumuzda saat 11.24’tü. CNN Türk’teki programa gitmek üzere Esenboğa Havaalanı’na geldim. Kazan’da TUSAŞ’a terör saldırısı olduğu haberi geldi. Saat 15.26’da gerçekleşmiş. Hüseyin Yayman’la birbirimizi aradık, zaman ayarlı olan bu saldırıyı konuştuk.

Ortadoğu’da mesajlar böyle kanlı provokasyonlar üzerinden yapılıyor. İki konuda Türkiye’ye kanlı bir mesaj verildi. Bu saldırı zaman ve mekân ayarlı bir saldırı.

1 PKK, Tataristan’ın Başkenti Kazan’da BRICS toplantısı yapılırken, Ankara Kazan’da, TUSAŞ’a kanlı bir saldırı gerçekleştirdi.

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2 Türkiye, MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın tanımıyla, savunma sanayisinde “Kuantum sıçraması” yaptı.

3 Ama daha önemlisi her yeni süreç başladığında PKK yeniden sahaya sürüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’i açış konuşmasında, Suriye’de “uydu yapılanma” uyarısında bulundu. Uydu yapılanma birkaç denemesini yaptıkları PKK-YPG terör devleti. Yani sınırlarımızda ikinci bir İsrail kurulmak isteniyor. Erdoğan ve Bahçeli ise hem bunu önlemek hem de iç cephemizi tahkim etmek için, “baldıran zehiri” içmeyi göze alıyorlar.

Bu iş üç beş oy uğruna değil, Türkiye’nin bekası için yapılıyor.

Bu olay aynı zamanda bir samimiyet testine dönüştü.

Kimin için? “İrademiz, İmralı’nın iradesidir” diyen DEM için, “Türkiye’nin sorunları siyasetle çözülsün” diyen CHP için bir turnusol kâğıdı olacak.

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