Basına cemaat sansürü: İhlas Matbaacılık, Yenigün’ün tarikat haberini basmadı

İzmir yerel basınının önemli gazetelerinden Yenigün'ün basımı, dün yapılan tarikat haberi nedeniyle İhlas Matbaası tarafından geri çevrildi.

Gazete, devletin öğrenci yurtları alanında yarattığı boşluğu cemaatlerin doldurmaya devam ettiğini, Işıkçılar Cemaati'nin İzmir'de geniş kapasiteli ilk yurdunu açtığını haberleştirmek istedi.

Manşetteki başlığı ise “Boşluğa ışık sızdı” idi. Ancak gazetenin baskısını yapan İhlas Matbaacılık haber nedeniyle baskıyı yapmadı. Bunun üzerine gazete haber değiştirilerek basılabildi.

Yaşananları Yenigün Genel Yayın Yönetmeni Hakan Dirik, yenigun.com'daki "Ekim gider de ya iklim?.." başlıklı yazısında anlattı.

Dirik, Işıkçılar Cemaati’ne ait olduğu bilinen İhlas Vakfı'nın, İzmir'deki ilk geniş kapasiteli yurdunu Buca Atatürk Mahallesi’nde açmasını haberleştirdikleri manşetin, matbaa tarafından basımının reddedildiğini yazdı.

Saat 20.00 civarında matbaadan aldıkları telefonla “Bu manşetle gazetenin basılmayacağını" öğrendiklerini anlatan Dirik şunları kaydetti:

“Matbaa, önce imtiyaz sahibimiz Mesut Şimşek’e ulaşmış, ‘Biz bu manşetle gazetenizi basmayız’ diye. Haber ve tasarım aşamasında küçük bir ihmal yaptığımızı, Şimşek’in durumu iletmesiyle anlamış olduk. Çünkü gazetemiz ‘Işıklar içinde’ basılıyordu. O saatte, çeşitli baskı seçenekleri üretmek kağıt üzerinde mümkün olsa da, gerçekte çok da seçeneğimiz yok. Ya haberi kaldıracağız ve boyun eğeceğiz, ya da direneceğiz! ‘Gazete aynen kalsın’ seçeneği zaten masaya gelemiyor. Ertesi gün gazete basılıp piyasaya çıkmazsa, gelecek yaptırımlarla, yaklaşık 30 çalışanımızın istihdam güvencesi sarsılacak.”

Dirik bunun üzerine yeni bir manşet sayfası hazırlamak zorunda kaldıklarını, bunun üzerine Mustafa Kemal Atatürk'ün, sözlerini manşete taşıma kararı aldıklarını aktardı. Gazetenin son halinin yine aynı matbaada basıldığını belirten Dirik, "Vesayet ya da darbe rejimlerinde gazetelerin birinci sayfaları zaman zaman boş çıkardı. Biz en azından boş çıkmamayı başarabildik ama manşetimiz haber olmadan çıkmış oldu" dedi.

"Basın tarihine geçecek kara bir leke"

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) konuya dair sosyal medya üzerinden bir destek açıklaması yayınladı.

Basılmayan manşet haberini paylaşan TGS, "Türkiye basın tarihi matbaa baskınlarıyla, savcılık kararıyla gazete toplatmalarla, yayın yasakları ve gazete kapatmalarla doludur. İzmir’de yayımlanan Yenigün gazetesinin bugünkü manşetinin matbaa eliyle sansürlenmesi, basın tarihine geçecek kara bir lekedir. 2024’teyiz ve bilginin yayılmasını engellemek mümkün değil. Hem sansürcülere bir ders vermek hem de Yenigün’deki meslektaşlarımızla dayanışma içinde olduğumuzu duyurmak üzere, bugün okuyucuya ulaştırılmayan manşeti yayımlıyoruz" dedi.

(HA)