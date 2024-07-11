Basın ve ifade özgürlüğü kuruluşları, RTÜK’ün Açık Radyo’yu susturmasını kınadı

Yerel ve uluslararası düzeyde 18 basın meslek örgütü ile ifade özgürlüğü kuruluşu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) Açık Radyo’nun lisansını iptal etme kararını kınayan bir bildiriye imza attı.

Türkiye’de bağımsız medyaya yönelik sistematik taciz olduğunu belirten kuruluşlar, Türkiye’yi Anayasa ve uluslararası insan hakları hukuku doğrultusunda basın ve ifade özgürlüğünü koruma yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırdı. Açık Radyo’nun lisansının iade edilmesini istedi.

Türkiye’deki medya kuruluşlarının, kamuyu ilgilendiren konularda yaptırım korkusu olmaksızın tartışmaya olanak sağlamakta özgür olması gerektiğini savunan kuruluşlar bildiride şöyle dedi:

Açık Radyo’nun lisansının iptali, RTÜK’ün bu yıl altı farklı radyo ve televizyon kanalına uyguladığı bir dizi cezanın devamı niteliğinde. Eleştirel yayınlarıyla bilinen bu medya kuruluşları arasında dört kez yüzde 2 idari para cezasına çarptırılan Now TV ve yine üç kez yüzde 2 para cezasına çarptırılan TELE1 de bulunuyor.

Açık Radyo örneğinde ceza gerekçesi olarak gösterilen ifadeler, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi de dahil olmak üzere uluslararası insan hakları hukuku tarafından güvence altına alınan ifade özgürlüğü kapsamındadır. RTÜK’ü, Açık Radyo’nun lisansını derhal iade etmeye çağırıyoruz.

RTÜK’ü görevi gereğince hareket etmeye, ifade özgürlüğünü ve medyada çoğulculuğu güvence altına almaya, eleştirel ve bağımsız medyayı sansürlemek yerine korumaya davet ediyoruz. Türkiye yetkililerini de medya düzenlemelerine yönelik yaklaşımlarını gözden geçirmeye çağırıyoruz.