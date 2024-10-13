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Yayın Tarihi: 13 Ekim 2024 12:53
 ~ Son Güncelleme: 13 Ekim 2024 13:14
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Basın Özgürlüğü ve Medya Araştırmaları ödülleri sahiplerini buldu

Basın Özgürlüğü ödüllerini Halk TV Muhabiri Ferit Demir ve Açık Radyo alırken, Medya Araştırmaları Ödüllerini Prof. Dr. Sevda Alankuş ve Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı aldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Basın Özgürlüğü ve Medya Araştırmaları ödülleri sahiplerini buldu
Fotoğraf: izgazete

Basın Özgürlüğü ve Medya Araştırmaları Derneği’nin (BAMAD) düzenlediği  2. İzmir Basın Kampı sona erdi.

Türkiye’nin farklı şehirlerinden 100’ün üzerinde gazeteci, akademisyen ve uzmanın katıldığı, “Yol açıyoruz” temasıyla Seferihisar’da düzenlenen Basın Kampı’nda dört gün boyunca panel ve atölyeler gerçekleştirildi.

İzgazete'nin haberine göre; kampın sonunda BAMAD Basın Özgürlüğü ve Medya Araştırmaları Ödülleri de sahiplerini buldu.

Basın Özgürlüğü ödüllerini Halk TV Muhabiri Ferit Demir ve Açık Radyo alırken, Medya Araştırmaları Ödüllerini Prof. Dr. Sevda Alankuş ve Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı’na verildi.

Gazeteci Zafer Arapkirli ise Onur Konuğu olarak Teşekkür Plaketi aldı.

BAMAD Genel Başkanı Ümit Kartal, “Gazetecilik bir direnç noktası, 4 erkin 3’ünün tek kişiye teslim edildiği bir dönemde medyanın bağımsız kalabilmesi için buradan ufak da olsa bir çaba içerisindeyiz” dedi.

Medya Araştırmaları Ödülü kazananı Prof. Dr. Sevda Alankuş ise şunları söyledi: “2000 yılından beri hak odaklı habercilik ödülleri veriyorum ve bu hak haberciliği eğitimlerini vermeye beni tanıştığım hak haberciliği yapan gazeteciler cesaretlendirdi. Dolayısıyla aslında bu ödülü onlara atfetmek isterim. Bu kadar zor koşullarda hak haberciliği yapmaya çalışmak gerçekten çok zor bir şey, herkese saygı ve selamlar."

(RT)

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İstanbul
Basın Özgürlüğü ve Medya Araştırmaları Derneği
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