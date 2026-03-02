Basın örgütlerinden ANKA’ya destek ziyareti

Basın meslek örgütleri bugün İncirlik Hava Üssü’nün canlı yayınlanmasıyla ilgili soruşturma nedeniyle ANKA Haber Ajansı’na destek ziyaretinde bulundu.

Gazeteciler Cemiyeti (Ankara), Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), DİSK Basın-İş, Parlemento Muhabirleri Derneği (PMD), Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD), İzmir Gazeteciler Cemiyeti, KESK Haber-Sen, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), yayın yönetmenleri gözaltına alınan ajans çalışanları ile dayanıştı.

Söz konusu soruşturmada ANKA Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener, Koza TV’den gazeteciler Sergen Ölçer ve Mehlika Bilen ile Adana Büyükşehir Belediyesi personeli Güral Bıçakçı’nın gözaltına alınmıştı.

"Haber alma hakkına ket vuruluyor" vurgusu

Burada konuşan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Kenan Şener ile uzun zamandır birlikte çalıştıklarını söyledi. Şener’in mesleğini hakkıyla yapan, titiz bir gazeteci olduğunu belirten Bilgin şunları kaydetti:

“Kenan Şener ve arkadaşlarımızın bir an önce serbest bırakılmasını diliyor ve istiyoruz. Soruşturma süresinin çok kısa sürmesi gerekirken uzatılması, bu konudaki kaygılarımızı artırmaktadır. Soruşturmanın bir an önce tamamlanıp gazeteci arkadaşlarımızın serbest bırakılması gerekmektedir. Gazetecilik suç değildir. Ben 50 yılı aşkın meslek hayatımda ve yaptığım yöneticiliklerden gelen tecrübeyle şunu söylemek istiyorum: Önünde bulunduğumuz bu kuruluş, ülkede yansız ve tarafsız habercilik yapan ender kuruluşlardan biridir. Okuyucunun ve izleyicinin ihtiyacı olan bu kuruluşun patronundan en genç çalışanına kadar yurtseverlikleri konusunda hiçbir şüphemiz yoktur.

Bu tablo, bu ülkeyi ve bu soruşturmayı yönetenlerin görmesi gereken bir tablodur. Buradaki arkadaşlarımız ve onların temsilcisi olan kuruluşlar, yalnızca tarafsız, yansız haberciliğin yapılması için gecesini gündüzüne katan basın emekçileri ve onların temsilcileridir.

Yeter artık diyoruz, daha fazla üzülmek istemiyoruz. Bu ülkede yaşayan insanların haber özgürlüklerine ket vurulmasını da şiddetle kınıyoruz. Özgürlük herkes için gerekli, özellikle hayatının 24 saatini bu ülkede demokrasinin, basın özgürlüğünün yaşaması için harcayan arkadaşlarımız için daha da önemli çünkü biz bu ülkede özgürlüğün ve demokrasinin yaşaması için çaba gösteren bir mesleğin temsilcileriyiz.”

"Ortada bir suç yok"

ANKA Haber Ajansı Haber Koordinatörü Demircan Ülger, gelenlere destekleri için teşekkür ederek, ajansın kuruluşundan bu yana gazeteciliğin temel ilkelerinden ayrılmadan faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti. Ülger, "Algının, olgunun önüne geçtiği günümüzde, biz gazetecilik refleksimizi hala kaybetmeyenlerdeniz ve kaybetmeyeceğiz. Kenan Şener’in en kısa sürede serbest bırakılacağına inanıyorum çünkü ortada bir suç yok" diye konuştu.

Kenan Şener’i uzun zamandır tanıdığını dile getiren İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, "Ona yapılan her şey Türk basınına yapılmış demektir. Demokratik olmak isteniyorsa her şeyden önce özgür basının önü açılmalıdır" ifadelerini kullandı.

ÇGD Başkanı Kıvanç El ise "Bizim basın meslek örgütleri olarak savunduğumuz temel bir hak var: o da halkın haber alma hakkı. ANKA Haber Ajansı da Kenan Şener de bu haber alma hakkını savunması için bu talimatı vermiştir. Her şeyden önce bu bir haberdir. Gazetecilik suç değildir vurgusu yaparken biz, haberin de artık kriminalize edilip suç unsuru gibi gösterilmesini reddediyoruz. Meslektaşımızın bir an önce serbest bırakılmasını talep ediyoruz" dedi.

(HA)