Basın meslek örgütlerinden İsrail’e: Gazetecilere yönelik saldırılar savaş suçudur

Türkiye’den 16 basın meslek örgütü, İsrail’in Gazze’de gazetecilere ve medya kuruluşlarına yönelik sürdürdüğü saldırılara karşı ortak bir açıklama yayımladı.

İsrail’in gazetecileri hedef almasını 'savaş suçu' olarak nitelendiren meslek örgütleri, cinayetler için de “Gerçeği susturma ve işlenen soykırım suçlarını örtme girişimidir” dedi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden failler hakkında soruşturma yürütmesini istedi. Gazze’de basına yönelik saldırılara karşı dayanışma içinde olduklarını ilan etti:

“Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisi ve Filistin Gazeteciler Sendikası ile Uluslararası Gazeteciler Federasyonu’nun (IFJ) 26 Ağustos tarihli verilerine göre yaklaşık iki yıldır süren saldırılar sürecinde İsrail, en az 219 gazeteciyi katletti. Ayrıca saldırılarda 480 gazeteci yaralanırken, 49’u alıkonuldu.

İsrail ordusu sadece bireysel gazetecileri değil, medya altyapısını da hedef aldı.

7 Ekim 2023’ten bu yana 12 basılı yayın kuruluşu, 23 dijital medya platformu, 11 radyo, 16 televizyon kanalı (4’ü yerel, 12’si yurt dışı merkezli), 5 büyük ve 22 küçük matbaa, 5 mesleki-sivil toplum kuruluşu doğrudan İsrail saldırılarının hedefi oldu.

Ayrıca, 32 gazetecinin evi direkt hedef alınarak hava saldırılarıyla yerle bir edildi.

Hükümetin Medya Ofisi, Gazze’deki medya sektörünün toplam kaybını 400 milyon dolardan fazla olarak değerlendiriyor.

Tüm bu saldırılara rağmen 143 medya kuruluşu, ölüm ve yıkım gölgesinde faaliyetlerini sürdürmeye çalışıyor.

Gazze'de çalışan gazeteciler ‘her an ölüm tehlikesiyle karşı karşıya’ ancak Filistinli gazeteciler görevlerini yerine getirmeye devam ediyorlar, mücadelelerini sürdürebilmek için desteğe ve dayanışmaya ihtiyaç duyuyorlar.

İsrail’in gazetecileri ve medya kuruluşlarını hedef alması, tam anlamıyla bir savaş suçudur. Gazetecilerin öldürülmesi, gerçeği susturma ve işlenen soykırım suçlarını örtme girişimidir.

Gazetecilik meslek örgütleri olarak Filistin’de Gazetecilere karşı işlenen suçların faillerinin Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) tarafından soruşturulmasını ve bir an önce cezalandırılmasını, Filistin topraklarında İsrail Devletinin uluslararası basına karşı ülkeye giriş yasağının ve sansürün kaldırılmasını talep ediyor, Filistinli meslektaşlarımızla dayanışma içinde olduğumuzu bildiriyoruz.”

Açıklamayı yapan basın meslek kuruluşları şöyle:

Basın Konseyi, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Dicle Fırat Gazeteciler Derneği, DİSK Basın-İş, Diplomasi Muhabirleri Derneği, Ekonomi Muhabirleri Derneği, Gazeteciler Cemiyeti, İzmir Gazeteciler Cemiyeti, Kadın Gazeteciler Derneği, KESK Haber Sen, Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği, Parlamento Muhabirleri Derneği, Türkiye Gazeteciler Sendikası, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği, Türkiye Haber Kameramanları Derneği.

Uluslararası gazetecilik örgütleri Gazze’de İsrail saldırılarında öldürülen gazetecilerle ilgili farklı veriler sunuyor. Örneğin Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi’nin son açıklamasına göre 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail bölgede 246 gazeteciyi öldürdü. Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) İsrail’in öldürdüğü gazeteci sayısına en az 219 diyor. Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), savaş sırasında en az 197 gazeteci ve medya çalışanının öldürüldüğünü, bunlardan 189'unun İsrail tarafından Gazze'de öldürülen Filistinli olduğunu belgeledi. Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) ise Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusu tarafından 200'den fazla gazetecinin öldürüldüğünü, bunlardan en az 56'sının meslekleri nedeniyle öldürüldüğünü belirtiyor. CPJ, IFJ ve RSF’nin Gazze’de öldürülen gazetecilerle ilgili verilerinin farklı olmasının nedeni; gazeteci tanımlarının değişmesi, ölümlerin mesleki faaliyetle bağlantısını değerlendirme biçimleri, doğrulama süreçlerinin uzunluğu ve raporların güncellenme zamanlarının farklı olmasından kaynaklanıyor.

