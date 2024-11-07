Basın meslek örgütleri: Gazetecilere yönelik polis şiddetine son verin

Basın meslek örgütleri, Mardin, Batman, Esenyurt ve Halfeti belediyelerine kayyım atanmasına yönelik sürecini takip eden gazetecilere yönelik polis şiddetine karşı ortak açıklama yaptı.

Meslek örgütleri; basın özgürlüğünün, demokrasi ve halkın doğru bilgiye erişim hakkının temel taşı olduğu belirtti. Ancak son dönemde birçok kentte, iktidar baskısının ve polis şiddetinin basın özgürlüğünü ciddi şekilde tehdit ettiğini kaydetti.

“Gazeteciler, toplumsal olayları, kamu yararını ve hak ihlallerini kamuoyuna duyurmak için görevlerini yaparken fiziksel ve psikolojik şiddetle engellenmekte, gözaltına alınmakta, hatta darp edilmektedir” dedi.

Görev başındaki gazetecilere yönelik artan polis şiddetinin ve baskının kınayan basın meslek örgütleri, basına yönelik anti-demokratik uygulamalara karşı sessiz kalmayacaklarını duyurdu.

“Basına uygulanan bu baskılar yalnızca gazetecilerin değil, toplumun doğru bilgiye erişim hakkını da doğrudan ihlal etmektedir” diye ekledi.

Ardından da kolluk kuvvetlerinin, basın mensuplarının görevlerini yapmalarını engellemeye yönelik tavırlarının son bulması taleplerini dile getirdi.

Son dönemde polisten şiddet gören gazeteciler ve vakalar şöyle:

JINNEWS muhabiri Derya Ren ve Pirha Haber Ajansı muhabiri Kamber Yıldız, deprem bölgesinde görev yaparken jandarmalar tarafından Genel Bilgi Taramasına (GBT) maruz kaldı, jandarma Adıyaman’da kaldıkları evi iki kez bastı.

Yenidoğan Çetesi’ne yönelik soruşturmayı yürüten savcıyla ilgili haber sonrasında halktv.com.tr Yazı İşleri Müdürü Dinçer Gökçe ve Gazete Pencere Yazı İşleri Müdürü Nilay Can gözaltına alındı.

Batman Belediyesi’ne kayyım atanması sonrası protestoları takip eden Batman Sonsöz Gazetesi’ne polis baskın düzenledi. Baskında, gazete muhabiri Serhat Aslan gözaltına alınmak istendi, ancak bürodaki diğer gazetecilerin müdahalesiyle serbest bırakıldı. Gün boyunca kayyıma karşı yapılan protestoları takip eden birçok gazeteci de sürekli olarak polis engeline maruz kaldı.

Batmah Belediyesi önünde gerçekleşen eylemi takip eden JINNEWS muhabiri Pelşin Çetinkaya ve Yeni Yaşam gazetesi çalışanı Veysi Akören, polis tarafından darp edilerek gözaltına alındı. Her iki gazeteci de emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kadıköy’de kayyım atamalarına karşı yürüyüş yapan kadınları belgelemek isteyen Mezopotamya Ajansı muhabiri Yeşim Tükel, polis tarafından darp edildi.

Açıklamada imzası bulunan basın meslek örgütleri şöyle: Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG), Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği (MKG), DİSK Basın-İş, Yerel Medya Derneği, Kadın Gazeteciler Derneği, Haber Sen Diyarbakır Şubesi, Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Diyarbakır Temsilciliği

(HA)