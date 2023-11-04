Basın Konseyi Yüksek Kurulu'ndan, hekimleri hedef alan gazetelere kınama cezası

Basın Konseyi Yüksek Kurulu, hekimleri hedef gösteren haberleri nedeniyle Yeni Şafak ve Yeni Akit gazetelerine kınama cezası, Aydınlık gazetesine ise uyarı kararı verdi.

YENİ AKİT, YENİ ŞAFAK VE AYDINLIK TTB, hekimleri hedef gösteren gazeteleri Basın Konseyi'ne taşıdı

Üç gazete, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görev yapan hekimlerce hazırlanan ve hakemli uluslararası bir dergide yayınlanan “Cinsiyet Disforisi Olan Ergenlere Endokrinolojik Yaklaşım: Türkiye'de Üçüncü Basamak Bir Merkezde Pediatrik Endokrinoloji Bölümü Deneyimi” isimli makaledeki bilgileri çarpıtarak haberleştirmiş ve hekimleri hedef almıştı.

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Türk Tabipleri Birliği (TTB) ise söz konusu haberleri ile ilgili olarak üç gazete hakkında Basın Konseyi’ne başvuruda bulunmuştu.

TTB’nin başvurusu 18 Ekim 2023 tarihinde sonuçlandı. Yeni Şafak Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik ve muhabir Şefika Nur Çiftçi ile Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Halil Kışlacık hakkında kınama cezası veren Basın Konseyi Yüksek Kurulu; Aydınlık Yazı İşleri Müdürü Beyhan Korkman ve muhabir Özlem Konur Usta hakkında ise uyarı kararı verdi.

"Gazeteci nefret yayını yapamaz"

Yeni Şafak ve Yeni Akit hakkındaki değerlendirme şöyle:

“Şikâyet edilen haberde Basın Meslek İlkeleri’nin,

‘Kamusal bir görev olan gazetecilik, ahlaka aykırı özel amaç ve çıkarlara alet edilemez. Gazeteci halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkını gözetir’ şeklindeki 3’üncü;

‘Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez’ şeklindeki 4’üncü;

‘Soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğuna emin olunmaksızın yayınlanamaz’ şeklindeki 6’ncı;

‘Gazeteci, şiddet, nefret, zorbalık ve ayrımcılığı özendirici, insani değerleri incitici yayın yapamaz’ şeklindeki 13’üncü maddelerinin ihlal edildiğini OYBİRLİĞİ ile saptayan Yüksek Kurul, yine OYBİRİLĞİ ile ‘KINAMA’ kararı almıştır.”

Aydınlık ile ilgili yaptığı değerlendirmede ise aynı maddeler sıralandı. Bazı üyeler ‘kınama’ yönünde oy kullandığı Yüksek Kurulda oyçokluğu ile uyarı kararı alındı. (AÖ)