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MEDYA
Yayın Tarihi: 15 Mart 2024 15:34
 ~ Son Güncelleme: 15 Mart 2024 15:45
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Basın Konseyi, TRT Haber'in taraflı seçim yayınları nedeniyle YSK'yi göreve çağırdı

Çağrı, TRT Haber’in yayınlarında AKP ve belediye başkan adaylarına yer verip CHP’ye ve başkan adaylarına sansür uygulaması üzerine geldi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Basın Konseyi, TRT Haber'in taraflı seçim yayınları nedeniyle YSK'yi göreve çağırdı
Fotoğraf: CHP Fotoğraf Servisi / flickr.com

Basın Konseyi, 31 Mart seçimleri yaklaşırken medyanın tarafsızlığı konusunda Yüksek Seçim Kurulu’nu göreve çağırdı.

Çağrı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeleri İlhan Taşçı ve Tuncay Keser’in TRT Haber’in 40 günlük yayınında AKP ve Recep Tayyip Erdoğan’a 32 saat, CHP ve Özgür Özel’e 25 dakika, CHP’li belediye başkan adaylarına ise hiç yer vermemesi üzerine hazırladığı raporun ardından geldi.

Seçimlerin demokratik özelliğinin, seçme hakkının sağlıklı bir şekilde kullanılabilmesi için halkın doğru bilgilendirilmesi ve seçime katılanlara fırsat eşitliği sağlanması esasına dayandığını kaydeden Basın Konseyi yasaları hatırlattı.

Tek yönlü, taraf tutan, bir siyasi partinin, menfaatine uygun yayın yapmanın suç olduğunu kaydetti. Ayrıca bu durumun etik ilkelere aykırı olduğunu belirtti:

Basın mesleğinin etik ilkeleri orta yerde dururken medya organlarının demokratik bir seçimde tarafgir davranmasının haklı bir temeli olmayacağı gayet açıktır.

Kaldı ki, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun gereğince, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) özel radyo ve televizyonların yayın ilkelerinin belirlenmesinde görevli ve yetkilidir.

Devlet kanalı TRT ile tüm medya organlarından, seçimde yarışacak adaylar karşısında dengeli ve tarafsız kalmalarını, herhangi bir haksızlığa ve adalete aykırı uygulamaya yer vermemelerini bekliyor, bu hususta YSK’yı göreve davet ediyoruz.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 55/A maddesi gereğince Yüksek Seçim Kurulu, tarafsız yayın yapmayan radyo ve televizyon kanallarının yayın ilkelerini belirleyebiliyor.

İlhan Taşçı ve Tuncay Keser hazırladıkları rapor sonrasında TRT Haber’i RTÜK'e şikayet etmiş ve cezalandırılmalarını istemişlerdi.

(HA)

basın konseyi trt haber RTÜK
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