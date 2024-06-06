Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla ‘Basın Kartı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ yayınlandı.

Yönetmelik iki konuda değişiklik getiriyor. İlki, artık sürekli basın kartı için gerekli olan 18 yıllık mesleki hizmette, serbest basın kartı taşınan dönemlere ait toplam sürenin en fazla 24 ayı dikkate alınacak.

İkincisi ise Anadolu Ajansı (AA) ve Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu'nda (TRT) haber alanında çalışmayanlara artık basın kartı verilmeyecek. Bu nedenle basın kartı alabilecek unvanlar belirlendi. Bunlar şöyle:

Yönetim kurulu başkanı ve üyeleri.

Genel müdür, genel müdür yardımcısı ve genel yayın yönetmeni.

Genel yayın yönetmenine veya genel müdür yardımcısına bağlı çalışan haber direktörleri.

Genel müdür yardımcısına bağlı çalışan direktörler.

Koordinatörler, haber koordinatörleri, müşavirler, yayın danışmanları, haber müdürleri, haber planlama müdürleri, müdürler, haber müdür yardımcıları, müşavir yardımcıları ve müdür yardımcıları.

Bölge müdürleri ve bölge haber müdürleri.

Başmuhabirler, başfoto muhabirleri, başkameramanlar, başgrafikerler, başkurgucular ve başyayıncılar.

Kıdemli muhabirler, kıdemli foto muhabirleri, kıdemli kameramanlar, kıdemli grafikerler, kıdemli kurgucular ve kıdemli yayıncılar.

Muhabirler, foto muhabirleri, kameramanlar, grafikerler, kurgucular ve yayıncılar.

Yardımcı muhabirler, yardımcı foto muhabirleri, yardımcı kameramanlar, yardımcı grafikerler, yardımcı kurgucular ve yardımcı yayıncılar.

(HA)