ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 6 Haziran 2024 10:28
 ~ Son Güncelleme: 6 Haziran 2024 10:32
1 dk Okuma

Basın Kartı Yönetmeliğinde değişiklik

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT) ve Anadolu Ajansı’nda haber alanında çalışmayan kişilere artık basın kartı verilmeyecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Basın Kartı Yönetmeliğinde değişiklik

Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla ‘Basın Kartı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ yayınlandı.

Yönetmelik iki konuda değişiklik getiriyor. İlki, artık sürekli basın kartı için gerekli olan 18 yıllık mesleki hizmette, serbest basın kartı taşınan dönemlere ait toplam sürenin en fazla 24 ayı dikkate alınacak.

İkincisi ise Anadolu Ajansı (AA) ve Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu'nda (TRT) haber alanında çalışmayanlara artık basın kartı verilmeyecek. Bu nedenle basın kartı alabilecek unvanlar belirlendi. Bunlar şöyle:

  • Yönetim kurulu başkanı ve üyeleri.
  • Genel müdür, genel müdür yardımcısı ve genel yayın yönetmeni.
  • Genel yayın yönetmenine veya genel müdür yardımcısına bağlı çalışan haber direktörleri.
  • Genel müdür yardımcısına bağlı çalışan direktörler.
  • Koordinatörler, haber koordinatörleri, müşavirler, yayın danışmanları, haber müdürleri, haber planlama müdürleri, müdürler, haber müdür yardımcıları, müşavir yardımcıları ve müdür yardımcıları.
  • Bölge müdürleri ve bölge haber müdürleri.
  • Başmuhabirler, başfoto muhabirleri, başkameramanlar, başgrafikerler, başkurgucular ve başyayıncılar.
  • Kıdemli muhabirler, kıdemli foto muhabirleri, kıdemli kameramanlar, kıdemli grafikerler, kıdemli kurgucular ve kıdemli yayıncılar.
  • Muhabirler, foto muhabirleri, kameramanlar, grafikerler, kurgucular ve yayıncılar.
  • Yardımcı muhabirler, yardımcı foto muhabirleri, yardımcı kameramanlar, yardımcı grafikerler, yardımcı kurgucular ve yardımcı yayıncılar.

(HA)

basın kartı
ilgili haberler
Danıştay, Basın Kartı Yönetmeliği'nde 7 maddenin yürütmesini durdurdu
15 Kasım 2022
/haber/danistay-basin-karti-yonetmeligi-nde-7-maddenin-yurutmesini-durdurdu-270035
İletişim Başkanlığı 'basın kartı' konusunda bir dava daha kaybetti
18 Ekim 2022
/haber/iletisim-baskanligi-basin-karti-konusunda-bir-dava-daha-kaybetti-268675
İletişim Başkanlığı gazeteci Tuğrul Eryılmaz’ın basın kartını iptal etti
16 Eylül 2022
/haber/iletisim-baskanligi-gazeteci-tugrul-eryilmaz-in-basin-kartini-iptal-etti-267249
4 yıllık mücadele | Basın kartı "Hediyeli" geldi!
25 Ağustos 2022
/haber/4-yillik-mucadele-basin-karti-hediyeli-geldi-266284
Mahmut Oral'dan İletişim Başkanlığı'na basın kartı davası
5 Ağustos 2022
/haber/mahmut-oral-dan-iletisim-baskanligi-na-basin-karti-davasi-265487
İLETİŞİM BAŞKANLIĞI KAYBETTİ |
Basın kartı davalarında bir kazanım da Yeni Asya’dan
31 Mayıs 2022
/haber/basin-karti-davalarinda-bir-kazanim-da-yeni-asya-dan-262625
Yasakların sıralandığı teklifte internet gazetecilerine basın kartı verilecek
27 Mayıs 2022
/haber/yasaklarin-siralandigi-teklifte-internet-gazetecilerine-basin-karti-verilecek-262489
ilgili haberler
Danıştay, Basın Kartı Yönetmeliği'nde 7 maddenin yürütmesini durdurdu
15 Kasım 2022
/haber/danistay-basin-karti-yonetmeligi-nde-7-maddenin-yurutmesini-durdurdu-270035
İletişim Başkanlığı 'basın kartı' konusunda bir dava daha kaybetti
18 Ekim 2022
/haber/iletisim-baskanligi-basin-karti-konusunda-bir-dava-daha-kaybetti-268675
İletişim Başkanlığı gazeteci Tuğrul Eryılmaz’ın basın kartını iptal etti
16 Eylül 2022
/haber/iletisim-baskanligi-gazeteci-tugrul-eryilmaz-in-basin-kartini-iptal-etti-267249
4 yıllık mücadele | Basın kartı "Hediyeli" geldi!
25 Ağustos 2022
/haber/4-yillik-mucadele-basin-karti-hediyeli-geldi-266284
Mahmut Oral'dan İletişim Başkanlığı'na basın kartı davası
5 Ağustos 2022
/haber/mahmut-oral-dan-iletisim-baskanligi-na-basin-karti-davasi-265487
İLETİŞİM BAŞKANLIĞI KAYBETTİ |
Basın kartı davalarında bir kazanım da Yeni Asya’dan
31 Mayıs 2022
/haber/basin-karti-davalarinda-bir-kazanim-da-yeni-asya-dan-262625
Yasakların sıralandığı teklifte internet gazetecilerine basın kartı verilecek
27 Mayıs 2022
/haber/yasaklarin-siralandigi-teklifte-internet-gazetecilerine-basin-karti-verilecek-262489
Sayfa Başına Git