Basın İlan Kurumu'nun gazetecilere desteği yalnızca 12 bin lira

Basın İlan Kurumu (BİK), basın mensuplarına verdiği borç para ve yardımlarında iyileştirme, şartlarda ise değişiklik yaptı.

Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte BİK, gazetecilere verdiği faizsiz borç para tutarını 6 bin TL’den 12 bin TL’ye çıkardı. Evlenen veya çocuğu olanlar için verilen yardımları 9 bin 600 TL’den 15 bin TL’ye yükseltti. Geri ödemelerde taksit süresi ise 12 ay olarak belirledi.

Senede bir kez verdiği geri ödemesiz muhtaçlık yardımını 4 bin TL’den 6 bin TL’ye, ölüm yardımı da 6 bin TL’den 9 bin TL’ye çıkardı.

Basın İlan Kurumu’ndan şu kimseler bu borç ve yardımları alabilir:

Basın sektöründe fikren ve bedenen çalışanlar.

Resmi ilan ve reklam yayımlama hakkı bulunan süreli yayınlara hizmet veren ajanslarda fikren ve bedenen çalışanlar.

Kurum Genel Kurulu’nda temsilci bulundurma hakkına sahip sendika ve basın derneklerinde çalışanlar.

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

(HA)