Basın İlan Kurumu 2024'te altı azınlık gazetesine sadece 300 bin TL ayırdı

Basın İlan Kurumu, 2023’te destek vermediği azınlık gazetelerine 2024 içinde destekleme kararı aldı.

21-23 Şubat’ta Genel Kurul’u toplayan BİK, basın derneklerine ve azınlık gazetelerine yardım yapılacağını duyurdu.

Buna göre, basın derneklerine 700 bin TL, azınlık statüsünde sayılan cemaat toplulukları tarafından yayımlanan gazetelere ise 300 bin TL pay ayırdı.

Ancak Ermeni, Rum ve Yahudi basınına verilecek destek yüzde 159,95’lik enflasyona rağmen 2022’de dağıtılanla aynı. Ayrıca tutar dağıtılacak toplam ücreti ifade ediyor. Yardım Apoyematini, Agos, Şalom, Jamanak, Nor Marmara, İHO gibi gazetelerce bölüşülüyor.

2020'de ve 2023’te pas geçti

Basın İlan Kurumu, 2012’den beri en az 10 yıldan beri çıkan ve “Lozan Barış Antlaşması kapsamında azınlık statüsünde sayılan topluluklarca yayınlanan günlük ve haftalık gazetelere” yazılı başvuruda bulunmaları durumunda destek sağlıyor.

Türkiye’de Jamanak ve Nor Marmara günlük Ermenice, Agos haftalık Türkçe ve Ermenice, Apoyevmatini ve İHO Rumca, Yahudilerin çıkardığı Şalom da Türkçe yayın yapan gazeteler.

BİK, 2012'den 2019'a kadar her yıl bu gazetelere düzenli destek sağladı. Ancak 2020'de ve 2023’te bu desteği vermedi. BİK, 2023’te gerekçe olarak 6 Şubat depremlerini sundu. Yazılı başvuru yapanlar “Deprem oldu. Bütün kaynaklarımız oraya yönettik. Bu sene veremeyeceğiz” yanıtı aldı.

BİK, azınlık gazetelerine toplam olarak 2021’de 350 bin, 2022’de de 300 bin TL tutarında ödeme yapmıştı.

Basın İlan Kurumu, 2023'te azınlık gazetelerine destek vermedi

(HA)