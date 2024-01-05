Basın İlan Kurumu, 2023'te azınlık gazetelerine destek vermedi

Basın İlan Kurumu (BİK), önceki başkan Rıdvan Duran’ın “Azınlık basınını desteklemeye devam edeceğiz” sözünü tutmadı. Yeni başkan Cavit Erkılıç yönetimindeki BİK, 2023’te Ermeni, Rum ve Yahudi basınına destek vermedi.

bianet’e konuşan Ermenice günlük gazete Nor Marmara’nın Genel Yayın Yönetmeni Ari Haddeler, BİK’in gerekçe olarak 6 Şubat depremlerini sunduğunu söyledi. Haddeler, BİK’in yaptıkları yazılı başvuruya “Deprem oldu. Bütün kaynaklarımız oraya yönettik. Bu sene veremeyeceğiz” yanıtı aldıklarını ekledi.

“Destek zor koşullarda yayın yapan azınlık gazeteleri için önem taşıyor” diyen Haddeler, tutarın hiçbir zaman çok büyük olmadığından bahsederek “Fakat yine de bir deliği tıkıyordu” diye konuştu:

Azınlık basını olarak, Ermenice yayın yapan Ermeni gazetesi olarak ilan alma sıkıntısı ve tiraj sıkıntısı çekiyoruz. Her geçen gün durumumuz zorlaşıyor. Ayakta kalmak güçleşiyor. Maalesef kapanma eşiğine gelmiş durumdayız. 85 yıllık bir gazeteyiz. Nor Marmara’nın kültürel bir miras olarak korunması gerektiğini düşünüyorum. Nasıl ki bugün müzelerde eski eserler korunuyor, koruma altına alınıyor, nasıl ki biz cemaat olarak okullarımızın, binalarımızın üstüne titriyoruz, 'Bunlar bize atalarımızdan kalmış, mirastır' diyoruz, maddi bir getirisi olmamasına rağmen elimizden geldiği kadar onların bakımını üstleniyoruz, koruyoruz, önümüzdeki nesillere bırakmak üzere her türlü fedakarlığı yapıyoruz... Bir asra yaklaşan hayatlarıyla azınlık basınının da aynı hassasiyeti hak ettiğini düşünüyorum. Bu gazeteye ve diğer azınlık gazetelerine destek olunması gerekir. Aksi takdirde gidenin yerine yenisi gelmiyor. Gidenin yeri doldurulmuyor.

2020'de de pas geçti

Basın İlan Kurumu, 2012’den beri en az 10 yıldan beri çıkan ve “Lozan Barış Antlaşması kapsamında azınlık statüsünde sayılan topluluklarca yayınlanan günlük ve haftalık gazetelere” yazılı başvuruda bulunmaları durumunda sağlıyordu.

Türkiye’de Jamanak ve Nor Marmara günlük Ermenice, Agos haftalık Türkçe ve Ermenice, Apoyevmatini ve İHO Rumca, Yahudilerin çıkardığı Şalom da Türkçe yayın yapan gazeteler. Bunun dışında 15 gün ya da ayda bir yayımlanan dergiler de var.

BİK, 2012'den 2019'a kadar her yıl düzenli destek sağladı. Ancak 2020'de bu desteği vermedi. Sonraki yıllarda da toplamda 350 bin (2021’de) ve 300 bin TL (2022’de) tutarında ödeme yaptı. Yılda bir kez ödenen destek, bu gazeteler ile dergiler arasında paylaşıldı.