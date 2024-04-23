Basın emekçilerinin gözaltına alınmasına tepkiler

Ankara, İstanbul ve Urfa’da basın emekçilerine dönük gözaltı operasyonları ile Belçika'da yayın yapan Stêrk TV ve Medya Haber TV'nin stüdyolarının basılmasına sosyal medyadan tepki yağdı.

Gözaltına alınan basın emekçilerinin sayısı 9'a yükseldi

Hukuk örgütleri, siyasi partiler, milletvekilleri, sivil toplum örgütleri ve gazeteciler, “Özgür basın susturulamaz” mesajı verdi.

Gelen tepkilkerin bazıları şu şekilde:

Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD): Gazetecilik suç değildir! Basın özgürlüğü ve halkın haber alma hakkına saldırı niteliğindeki bu operasyonlara son verilmeli, gazeteciler derhal serbest bırakılmalı, stüdyoların haber yapmasının önündeki engeller kaldırılmalıdır.

DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır: 31 Mart yenilgisini hazmedemeyen Erdoğan-Bahçeli iktidarı siyasi ömrünü uzatmak için çareyi yine Kürt halkına yönelimde arıyor. Bunun ilk ayağı olarak da özgür basını hedef alıyor. Geniş kapsamlı savaş politikalarına Belçika'nın da alet olması Kürt halkının demokrasi ve özgürlük talebine Avrupa'nın nasıl baktığının özetidir. Avrupa demokrasisi her zaman tartışmaya açık olup, sorgulanmalıdır.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit: Dün Kürt Gazeteciler Günü’nde özgür basın emekçilerinin yıllardır sürdürmekte olduğu mücadeleyi kutlamamızın ardından bugün İstanbul ve Ankara'da özgür basın emekçilerine dönük operasyonda 8 gazeteci gözaltına alındı. Aynı şekilde, Belçika polisi, Stêrk TV ve Medya Haber TV'nin stüdyolarına habersiz, hukuksuz bir şekilde girip çalışanlarını gözaltına almakla tehdit etti, teknik ekipmanların ve belgelerin bir kısmına el koydu! Gazetecilik suç değildir! Bu operasyonlar basın özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına saldırıdır! Gazeteciler derhal serbest bırakılmalı ve stüdyoların haber yapmalarının önündeki engeller kaldırılmalıdır!

Ezilenlerin Sosyalist Partisi: Belçika polisi Sterk TV ve Medya Haber stüdyolarını bastı. Haber merkezlerini ablukaya alıp çalışanlara saldırdı. Eş zamanlı olarak Ankara ve İstanbul'da özgür basın çalışanı 7 gazeteci gözaltına alındı. Özgür basına dönük bu saldırılar; faşist şeflik rejiminin Kürt halkımıza dönük topyekun savaş siyasetinin bir parçasıdır. İşgale, sömürgeciliğe, özel savaş politikalarına karşı hakikati haykıran özgür basın geleneği onurumuzdur. Kürt halkımızın gözü, kulağı, sesi olan haber kanallarını kapatmaya gücünüz yetmez. Özgür basın susturulamaz!

Kırkyama/ Kadınlar İçin Güvence: Ankara ve İstanbul'da yapılan ev baskınlarında @MAturkce ve @yeniyasamgazete çalışanı gazeteciler gözaltına alındı. Gözaltına alınan gazeteciler serbest bırakılsın! Özgür Basın Susturulamaz!

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği: Kürt Gazeteciler Günü olan 22 Nisan tarihinden bir gün sonra Kürt basın-yayın kurumlarının ve Kürt gazetecilerinin bir kez daha hedef alınmasını tesadüfi bir durum olarak görmediğimizi belirtmek isteriz. Aynı şekilde bu operasyonları siyasal süreçten bağımsız ele almak da bir yanılgı olur. Öyle görünüyor ki 31 Mart yerel seçimlerinden ortaya çıkan tabloyu hazmedemeyen siyasal iktidar siyaseten yaşadığı tıkanıklığı bir kez daha Kürt halkına yönelerek aşmayı planlıyor.

Fehim Işık: Bu Saldırılar Özgür Basın Emekçilerini Yıldıramaz!

Murat Mıhçı: Özgür Basın yine engellenmeye çalışılıyor. Basın emekçilerine özgürlük.

Kadın Savunması: Bu sabah yapılan ev baskınlarıyla yine özgür basın çalışanları gözaltına alındı. Aralarında mücadelemizde her zaman yanımızda olan kadın gazetecilerin de olduğu arkadaşlarımızın bir an önce serbest bırakılmasını istiyoruz. Özgür basın susturulamaz!

Özgürlükçü Gençlik: İstanbul ve Ankara’da özgür basın emekçilerine yönelik operasyonda çok sayıda arkadaşımız gözaltına alındı. Özgür basın susturulamaz! Basın emekçileri derhal serbest bırakılsın!

Sosyalist Dayanışma Platformu (SODAP): Ankara ve İstanbul'da yapılan ev baskınlarında @MAturkce ve @yeniyasamgazete çalışanı gazeteciler gözaltına alındı. Saray faşizmi gerçeklerin üzerini kapatma kaygısıyla basın emekçilerine saldırıyor. Özgür basın geleneği tüm saldırılara rağmen yazmaya devam etti şimdi de edecek!

Sosyalist Kadın Meclisleri: Sabah saatlerinde Belçika'da Medya Haber ve Sterk TV stüdyoları basılırken İstanbul ve Ankara'da Mezopotamya Ajans'ı çalışanı gazeteciler gözaltına alındı. Kadınların, gençlerin, halkın gerçek sesi Özgür Basın yalnız değildir. Kürt halkına dönük saldırıların sesini kısmaya çalışıyorlar. Özgür basını gözaltı ve tutuklama saldırıları ile susturmaya çalışıyorlar. Susmayan, susturulamayan özgür basın emekçilerinin yanındayız. Hakikatin sesini susturamayacaksınız.

Rosa Kadın Derneği: İstanbul ve Ankara’da, evlerine yapılan baskınla gözaltına alınan özgür basın emekçilerine yönelik, sistematik bir şekilde devreye koyduğunuz yargı tacizlerine derhal son verin!