‘Başıboş Sokak Köpekleri Komisyonu’ mu kuruldu?

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) İstanbul Milletvekili Özgül Saki, 20 Eylül’de basına ve kamuoyuna yansıyan “Başıboş Sokak Köpekleri Komisyonu” kurulduğu iddialarını Tarım ve Orman Bakanlığı’na sordu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından yanıtlanması istediği soru önergesinde Saki, söz konusu komisyonun kurulduysa ne zaman kurulduğunu ve kimlerden oluştuğunu sordu.

Osmanlı'dan günümüze hayvan hakları

Amacı nedir?

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun uygulayıcısı olan Tarım ve Orman Bakanlığı’nın olası komisyona dair bir açıklama yapmadığını söyleyen Saki’nin soruları şöyle:

• Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde sokakta yaşayan hayvanlara yönelik bir komisyon kurulmuş mudur, kurulduysa ne zaman kurulmuştur, kimlerden oluşmaktadır?

• Komisyona hangi bakanlıklar, resmi kurumlar, bürokratlar, STK’lar, özel ve tüzel kişiler davet edilmiştir?

• Komisyona veteriner hekimler ve hayvan haklarıyla ilgili faaliyet gösteren STK’lar davet edilmiş midir?

• Söz konusu komisyon kurulduysa amacı nedir, bugüne dek bu komisyon hangi araştırmaları ve çalışmaları yapmış, hangi kararları almıştır?



Yapılması gerekenler

Saki, önergesinde ayrıca sokaktaki hayvanlara karşı eziyetin caydırıcı cezalarla önlenmesi, hayvan bakımevlerinin şeffaf şekilde yönetilmesi, kürk üretiminin yasaklanması, petshoplarda hayvan satışı ve mobil kısırlaştırmanın, hayvan deneylerinin, faytonların ve sirklerin yasaklanması, “sahipli-sahipsiz” ayrımı yapılmadan hayvan haklarının anayasa ile güvence altına alınması gerektiğini belirtti.



(TY)