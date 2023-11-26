Başhekimlik kelepçeli muayeneyi savundu

Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutulan Rihan Kavak Özbek, 11 Ekim'de tedavi için götürüldüğü Etlik Şehir Hastanesi'nde maruz kaldığı kelepçeli muayene dayatmasına dair Sağlık Bakanlığı'na başvurdu.

Mezopotamya Ajansı'nın tutuklu editörü Dicle Müftüoğlu'nun MA'daki haberine göre, Özbek, başvurusunda görevliler hakkında soruşturulma başlatılmasını istedi. Bakanlık, konunun araştırılmasını hastanenin başhekimliğine devretti.

Şikayete ilişkin yanıt veren hastanenin Başhekim Koordinatör Yardımcısı İbrahim Yalçınkaya, kelepçeli muayene dayatmasına değinmedi. Başhekimlik, Kavak Özbek’in tıbbi gerek ve ihtiyaçlara uygun olarak yürütüldüğünü savundu.

İhtiyaçlara uygunmuş!

Yanıtta, şöyle denildi:

“Başhekimliğimizce ilgili klinik sorumlusu aracılığı ile değerlendirilmiş olup yapılan değerlendirmede ‘Hasta Rihan Kavak Özbek’in Anestezi Polikliniğinde ikinci defa değerlendirildiği, hastaya daha önce anestezi muayenesi yapıldığı, kan sonuçlarının ve diğer tetkiklerinin dosyasına işlendiği, hastanın istenen konsültasyon sonucunun değerlendirilmesi için ikinci kez 11 Ekim 2023 tarihinde polikliniğe başvurduğu, hastanın eksik konsültasyon sonucunun dosyasına kaydedilip dosyasının kapatıldığı, hastanın talebi üzerine sonuçlarının ekrandan kendisine gösterilebileceğinin söylendiği, hastanın muayene ve değerlendirme sürecinin tıbbi gerek ve ihtiyaçlara uygun olarak yürütüldüğü’ bildirilmiştir."

Ne olmuştu?

Rihan Kavak Özbek, 11 Ekim’de kolonoskopi öncesi vücudunun anesteziye uygun olup olmadığına dair yapılan testin sonucunu almak için Etlik Şehir Hastanesi’ne götürüldü.

Kavak Özbek, test sonuçlarını öğrenmek üzere girdiği Anestezi Polikliniği'nde kelepçesinin açılmasını talep etti.

Doktor, kelepçenin açılmasına gerek olmadığını, elle muayene yapmayacağını, bu nedenle kelepçeyi açmayacağını söyledi. Kavak Özbek ise, muayenenin bütünlüklü olduğunu ve bu durumun insanlık onuruna yakışmadığına işaret ederek, test sonuçlarına ilişkin bilgi alamadan odadan çıktı.

(DM/EMK)