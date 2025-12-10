ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KADIN
Yayın Tarihi: 10 Aralık 2025 17:51
 ~ Son Güncelleme: 10 Aralık 2025 17:57
1 dk Okuma

Başhekim Saka: Gülşah Durbay’ın sağlık durumunda değişiklik yok

Dr. Saka, "Tedavisi yoğun bakımda titizlikle sürdürülmektedir. Gelişmeler oldukça kamuoyunu bilgilendireceğiz" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Başhekim Saka: Gülşah Durbay’ın sağlık durumunda değişiklik yok
*Fotoğraf: Gülşah Durbay

Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Serkan Saka, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu açıkladı.

Başhekim Uzman Dr. Serkan Saka, Başkan Durbay’ın son durumuna ilişkin yaptığı değerlendirmede, şöyle dedi:

“Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay’ın sağlık durumu ciddiyetini korumaktadır. Önceki açıklamamızdan bu yana herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Tedavisi yoğun bakımda titizlikle sürdürülmektedir. Gelişmeler oldukça kamuoyunu bilgilendireceğiz."

Ne olmuştu?

2 Aralık’ta çoklu organ yetmezliği tanısıyla yoğun bakıma kaldırılan Başkan Durbay’ın tedavisi sürerken, belediye tarafından yapılan son açıklamada da kamuoyuna sağlıklı bilgi çağrısı yapıldı.

Açıklamada şöyle denildi:

“Belediye Başkanımız Sayın Gülşah Durbay’ın tedavisi Yoğun Bakım Ünitesi’nde kontrol altında devam etmektedir. Gerçeği yansıtmayan, kötü niyetli söylentilere itibar edilmemesini önemle rica ederiz."

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Şehzadeler İlçe Belediye Başkanı Gülşah Durbay
ilgili haberler
ÖZGÜR ÖZEL'LE İLİŞKİ İDDİASINI REDDETTİ
Gülşah Durbay: " Ben, ailem ve Genel Başkanım Özgür Özel hedef gösterildi, iftiraya uğradık"
4 Ekim 2024
/haber/gulsah-durbay-ben-ailem-ve-genel-baskanim-ozgur-ozel-hedef-gosterildi-iftiraya-ugradik-300421
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
ÖZGÜR ÖZEL'LE İLİŞKİ İDDİASINI REDDETTİ
Gülşah Durbay: " Ben, ailem ve Genel Başkanım Özgür Özel hedef gösterildi, iftiraya uğradık"
4 Ekim 2024
/haber/gulsah-durbay-ben-ailem-ve-genel-baskanim-ozgur-ozel-hedef-gosterildi-iftiraya-ugradik-300421
Sayfa Başına Git