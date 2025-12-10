Başhekim Saka: Gülşah Durbay’ın sağlık durumunda değişiklik yok

Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Serkan Saka, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu açıkladı.

Başhekim Uzman Dr. Serkan Saka, Başkan Durbay’ın son durumuna ilişkin yaptığı değerlendirmede, şöyle dedi:

“Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay’ın sağlık durumu ciddiyetini korumaktadır. Önceki açıklamamızdan bu yana herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Tedavisi yoğun bakımda titizlikle sürdürülmektedir. Gelişmeler oldukça kamuoyunu bilgilendireceğiz."

Ne olmuştu?

2 Aralık’ta çoklu organ yetmezliği tanısıyla yoğun bakıma kaldırılan Başkan Durbay’ın tedavisi sürerken, belediye tarafından yapılan son açıklamada da kamuoyuna sağlıklı bilgi çağrısı yapıldı.

Açıklamada şöyle denildi:

“Belediye Başkanımız Sayın Gülşah Durbay’ın tedavisi Yoğun Bakım Ünitesi’nde kontrol altında devam etmektedir. Gerçeği yansıtmayan, kötü niyetli söylentilere itibar edilmemesini önemle rica ederiz."

(EMK)