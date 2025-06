Başhekim: Ferdi Zeyrek’in genel durumu kritik

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in uyguladıkları bazı tedavi yöntemlerine olumlu yanıt verdiğini belirterek, “Yoğun bakım süreci çok dinamik bir süreç. Her an her şey olabilir, değişebilir. Genel durumu kritik. Yapılması gereken tüm işlemler başarıyla uygulanıyor,” dedi.

6 Haziran gecesi, evinde elektrik akımına kapılan Zeyrek’in tedavisi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde devam ediyor.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, hastanenin başhekimlik toplantı salonunda gazetecilere açıklama yapan Prof. Dr. Topçu, dün akşam evinde elektrik akımına kapılan Zeyrek’e evinde 20 dakika, hastanelerinde de 50 dakika kalp masajı yapıldığını hatırlatarak, uzun uğraşlar sonucu Zeyrek’in bu müdahaleye olumlu yanıt verdiğini söyledi.

Topçu, daha sonra yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Zeyrek’in kalp ve akciğeri fonksiyonlarının desteklenmesi için ECMO cihazına bağlandığını dile getirerek, bu tedavi yönteminde de olumlu cevap aldıklarını ifade etti.

“Her an her şey olabilir”

Zeyrek’in idrar çıkışlarının diyaliz işlemi uygulamasıyla sağlandığını aktaran Topçu, şunları kaydetti:

“Bunlar tabii olumlu gelişmeler. Bu arada tabii tamamen bu yoğun bakım süreci çok dinamik bir süreç. Her an her şey olabilir, değişebilir. Genel durumu kritik. Yapılması gereken tüm işlemler kurumumuzda büyük bir başarıyla uygulanıyor. Sadece bir ekibin değil tüm hastanemizde beyin cerrahları, nöroloji, anestezi, yoğun bakım, kardiyoloji ve kalp damar cerrahları ekip halinde bu hasta için başkanımız Ferdi Zeyrek için tedavisi için konsültasyonlarla birlikte çalışıyor, tedaviyi yürütüyor.”

Topçu, kesin bir şey söylemenin erken olduğu süreçte olduklarını anlatarak, “Şu an net bir şey söylemek çok doğru olmaz. Gelişme, değişmeler olabilir. Durumu kritik ama yapılması gereken tüm işlemler başarıyla yapıyor. Tabii bu aşamada bu noktaya gelinmiş olması bizler için çok sevindirici bir gelişme. Tedavimiz bu şekilde devam edecek,” ifadelerini kullandı.

Zeyrek’in daha önce herhangi bir kalp rahatsızlığı geçmişinin olmaması ve yaşının genç olmasının uygulanan tedavilere olumlu yanıt vermesinde etkili olduğunu vurgulayan Topçu, entübe edilen Zeyrek’in uyandırılmasının ve beyin fonksiyonlarının kontrol edilmesinin erken olduğunu, bu aşamada temel yaşam fonksiyonlarıyla ilgili tedavilerin yapıldığını sözlerine ekledi.

TMMOB EMO: Elektrik odasında ciddi sorunlar görüldü

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Mahir Ulutaş, X’te yaptığı paylaşımda, kazayla ilgili teknik ön soruşturma için aralarında EMO üyesi deneyimli bir mühendisin de bulunduğu bir heyetin görevlendirildiğini ve detaylı raporun zamanla açıklanacağını belirtti.

Ulutaş, “İlk bulgulara göre, elektrik tesisatında ve koruma ekipmanlarında paslanma gözlemlenmiş olup, elektrik odası tasarımında ıslak hacimler için uygun olmayan ciddi sorunlar tespit edilmiştir. Yoğun nem sonucu motorda kaçak meydana geldiği ve koruma ekipmanlarının görevini yerine getirmediği anlaşılmaktadır,” dedi.

Nehir Zeyrek: “Kaza ihmaldi”

Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olayın sadece bir kaza değil, ciddi bir ihmal sonucu yaşandığını belirterek şunları kaydetti:

Kaza ihmaldi. Dün sağlıklı bir şekilde kendimi ifade edemediğim için olayları baştan anlatmak istiyorum. Babam 5 Haziran tarihinde tesisattan sorumlu adamla yanımda konuştu. Babamın bir şeylerin yolunda gitmediğiyle alakalı şüpheleri vardı. Şahıs her şeyin yolunda olduğundan söyledi. Babam üstelemedi. 6 Haziran tarihinde babam motorun çalışmadığını söyledi ve sadece motoru çalıştırmak için akşam yanında telefonu bile olmadan (telefon ışığı kullanma gereği duymadığı için) kazan dairesine indiğinde babamı bacağından elektrik çarpıyor. Bacağından çarpması önemli çünkü eğer şahsın söylediği gibi babamın eliyle yaptığı bir şey olsa babamı bacağından elektrik çarpmazdı. Biz durumu fark ettiğimiz an babamın yanına gittik ve babamı hala elektrik çarpıyordu yani kaçak akım rolesi (elektrik çarpması durumunda elektriği kesen cihaz) yoktu ya da çalışmıyordu. Ayrıca şartelin atmaması için voltajı bilerek arttırıldığı konuşuluyor. Bu sadece bir iddiadır ama eğer gerçekten böyle bir şey varsa bunun adı ihmal değil insanların canını hiçe saymaktır. Babam yoğun bakımda, uyuyor. Dualarınızı esirgemeyin, sorumlular cezalarını çeksin.

(VC)