Başhekim açıkladı: Kadir İnanır'ın antibiyotik tedavisine başlandı

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Necdet Sağlam, Sinema ve dizi oyuncusu, yönetmen Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.,

Kadir İnanır yoğun bakıma alındı, hayati tehlikesi yok

Sağlam, şöyle dedi:

"Ciddi bir travma geçirdi. Beyin ve akciğer ameliyatı var. 3 ay önce akciğer enfeksiyonu geçirmiş. Kronik bir sigara içicisi. Fizik tedavi yapılıyor. Daha iyiye gidiyor. Radyolojik görüntüler de destekliyor. Sağ tarafı felçti, şu an sağ tarafı iyi. Akciğerle ilgili sıkıntıları var.

“Antibiyotik tedavisine başlandı. Ciddi bir durum değil ama tedbir amaçlı. Daha erken uyanmasını bekliyorduk ancak arada bazı tansiyon yükselmeleri oluyordu. O yüzden biraz yavaş gittik. Şu anda entübe değil. İletişim kurabiliyor. Fizik tedavisi sürecek. Hala yoğun bakımda. Yavaş yavaş ilerlememiz gerekiyor. Konuşma sürecini daha sonra bekliyoruz."

Ne olmuştu?

İnanır, 24 Mart’ta Beykoz'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. İnme geçiren İnanır'ın bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, sanatçının durumuna ilişkin basın mensuplarına hastane önünde yaptığı açıklamada, "Sabah saatlerinde sanatçımız Kadir İnanır hastanemize ambulansla geldi. İlk geldiği andan itibaren acil ekibimizi toparladık. İlk değerlendirmede geldiğinde sağ tarafında felç vardı. Şuuru kapalıydı" demişti.

Şubat 2012'de bel fıtığı ameliyatı olan İnanır, ardından akciğerlerinde görülen bir tümör nedeniyle bir operasyon daha geçirmişti. 20 Kasım 2021 tarihinde de rahatsızlandığından dolayı hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneden yapılan açıklamada felç riskinin olmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtilmişti.

(EMK)