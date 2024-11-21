Başepiskopos Karekin Bekçiyan hayatını kaybetti

Türkiye Ermenileri Patrikliği, 82 yaşındaki Başepiskopos Karekin Bekçiyan’ın bugün hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bekçiyan, bir süredir İstanbul'daki Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Cemaat Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi’nde kalıyordu.

Agos Gazetesi, Bekçiyan’ın vefatının ardından “Tüm Ermeni toplumunun başı sağolsun,” dedi.

Bekçiyan’ın cenaze törenine dair ayrıntılar, ilerleyen saatlerde Patrikhane tarafından paylaşılacak.

RSC DÜŞÜNCE KURULUŞU DİREKTÖRÜ GIRAGOSIAN "Patrik Seçiminin İptali Türkiye'deki Ermeni Cemaatinin Bütünlüğüne Hakarettir"

Seçilmesine müdahale

Bekçiyan, uzun yıllar Almanya'daki Ermeni cemaatine hizmet etti ve Almanya Ermeni Başepiskoposu olarak görev yaptı.

2017 yılında, Türkiye'deki Ermeni Patrikhanesi seçimlerinde geçici Patrik kaymakamı (değabah) olarak atandı. Seçim sürecinin başlamasına rağmen Aram Ateşyan, Patrik vekilliğinden istifa etmedi.

İstanbul Valiliği Bekçiyan'ın Patrik kaymakamı seçilmesine dair işlemlerin geçersiz sayıldığını söylerken, içinde "Sözde Patrik Kaymakamı Bekçiyan" ifadelerinin yer aldığı bir mektupla Bekçiyan'ın aldığı kararların hepsinin geçersiz sayılacağını belirtti ve nihayetinde Patrik seçimini iptal etti.

Ermeni toplumunun büyük çoğunluğunun onayını alan Bekçiyan bunun üzerine "Karanlık kampanyalar çok çirkin boyutlara ulaştı. Bu tutumun toplumumuzu daha da yıpratmasından ve hatta yozlaştırmasından korkuyorum," diyerek 2018 yılında Türkiye'den ayrıldı.

Hükümetin müdahalesinin yoğun olduğu bu süreçte Bekçiyan, Ermeni cemaatinin kendi patriklerini seçme hakkının gasbedildiğini dile getirdi.

Karekin Bekçiyan kimdir?

Bekçiyan’ın 15 Temmuz 2024’te İstanbul'a getirilmesini sağlayanlardan yazar Kemal Yalçın’la gerçekleştirdiği son söyleşiyi okumak için tıklayın. (TY)