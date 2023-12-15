BASE 17 Aralık'a kadar Akaretler Sıraevler’de

Türkiye’nin farklı şehirlerinden yeni mezun sanatçıların yapıtlarını aynı çatı altında buluşturan BASE’in 7.edisyonu 17 Aralık'a kadar Akaretler Sıraevler'de izlenebilir.

26 şehirde 38 üniversiteden yeni mezun 120 sanatçının gerçeklik ve düşlere dair yorumlarını sanatseverlerle buluşturan BASE 2023’te resim, fotoğraf, seramik, cam, heykel, video, yeni medya, grafik tasarım, geleneksek Türk Sanatları gibi farklı disiplinlerde üretilmiş 130 eser yer alıyor.

BASE’in 2023 yılı başvurularını; Ahmet Doğu İpek, Alp Sime, Belkıs Balpınar, Derya Yücel, Ebru Nalan Sülün, Erkan Özgen, Erol Tabanca, Günnur Özsoy, Mehtap Baydu, Misal Adnan Yıldız, Neriman Polat, Ömer Özyürek, Selen Sarıoğlu Süloş, Tayfun Erdoğmuş, Volkan Aslan ve Yasemin Özcan değerlendirdi.

BASE’in küratörü Derya Yücel, Türkiye’nin ortak mezuniyet sergisi BASE’in bu yılki teması olan "Gerçekliğin İçinde, Düşlerin Kıyısında"yı şöyle anlatıyor:

“Sergi, sanatçıların duygu, düşünce ve hayallerini barındıran bir sahne ortaya çıkartırken, yaşamdaki karşılığının ötesinde tasarlanan gerçeklik ve düşler arasındaki bağlara, umutsuzluk ve umutlarına dair çok sesli yolculuklarındaki farklılık ve ortaklıklara da işaret ediyor.”

BASE, her gün 11:00-19:00 arasında ücretsiz ziyaret edilebilir.

Akaretler - Sıraevler no: 37-39-55 (AÖ)