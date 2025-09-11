ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 11 Eylül 2025 13:30
 ~ Son Güncelleme: 11 Eylül 2025 14:55
2 dk Okuma

CHP İSTANBUL KONGRESİ İPTALİNE İLİŞKİN DAVA REDDEDİLDİ

Başarır: Tedbir kararı boşa düştü

Başarır, “Başkanlığımız için verilen tedbir kararı boşa düşmüştür. Verilen tedbir kararının derhal geri çekilmesi gerekir” dedi.

Evrim Kepenek

KUBi Kurdî Bixwînin
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Başarır: Tedbir kararı boşa düştü
Fotoğraf: Evrim Kepenek /bianet

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin 8 Ekim 2023’te yapılan İstanbul İl Kongresi’nin iptali talebini reddetti. Mahkeme ayrıca, 4-5 Kasım 2023’te düzenlenen 38. Olağan Kurultay’ın iptali için açılan davayı da “aynı davanın daha önce açılmış olması” gerekçesiyle usulden reddetti.

Söz konusu kongrede Özgür Çelik İstanbul İl Başkanı seçilmişti. Ancak kongrenin ardından “oylamaya hile karıştırıldığı” iddiaları gündeme gelmiş ve dava süreci başlamıştı.

Kararı değerlendiren CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, “Ankara mahkemesi doğru bir karar verdi. Hem İstanbul hem de Ankara’da açılan dava var usul yönünden birleştiriyor. Şu sonuç çıkıyor il başkanlığı için verilen tedbir kararı boşa düştü. Gereğinin yapılması gerek. İşi garantiye almak için orada burada dava açmış bazı arkadaşlar. İki tane ret kararı var. Yine şartlar oluşmadığı için esasen dava reddedildi.İstanbul’daki asliye hukuk mahkemesi tedbir kararını kaldırmalı. Ardından yeni dava açabilirler. İstanbul’daki olay bitmiştir" dedi.

Başarır, “Başkanlığımız için verilen tedbir kararı boşa düşmüştür. Verilen tedbir kararının derhal geri çekilmesi gerekir” dedi.

Çelik yönetimi görevden alınmıştı

Daha önce İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar vermişti. Karar kapsamında 196 delege tedbiren uzaklaştırılmış, yürüyen kongre süreci de durdurulmuştu. Yerlerine Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan geçici kurul atanmıştı.

Rüşvet iddiaları dava dosyasında

İddianamede, bazı delegelere para verilerek veya yakınlarına CHP’li belediyelerde iş vaadinde bulunularak seçimlerde hile yapıldığı öne sürülmüştü. Şüphelilerin bu yöntemlerle delegelerin iradesini etkilediği ve seçim sürecine müdahale ettiği iddiaları yer almıştı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
CHP İstanbul İl başkanı chp istanbul il kongresi Ali Mahir Başarır
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara yazıları ile katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Şubat 2025'den bu yana kadın haberleri editörü olarak çalışıyor.

Devamını Göster
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
bu haberin uzantıları
CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptal davasına Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden ret
11 Eylül 2025
/haber/chp-istanbul-il-kongresi-nin-iptal-davasina-ankara-3-asliye-hukuk-mahkemesi-nden-ret-311393
diğer yazıları
DEM PARTİ'DEN CHP'YE DAYANIŞMA ZİYARETİ
Bakırhan: Antidemokratik uygulamalar barışın tartışıldığı süreçte tıkaç rolü oynuyor
11 Eylül 2025
Bakırhan: Antidemokratik uygulamalar barışın tartışıldığı süreçte tıkaç rolü oynuyor
CHP İstanbul il yönetiminin görevden alınmasının üzerinden 9 gün geçti: Son durum
11 Eylül 2025
CHP İstanbul il yönetiminin görevden alınmasının üzerinden 9 gün geçti: Son durum
ARALIK FEMİNİST KOLEKTİF YANITLIYOR
İfşa neden bireysel değil, kolektif bir eylem?
11 Eylül 2025
İfşa neden bireysel değil, kolektif bir eylem?
Kardeşin duymadığını kim duyar: CHP’nin doğum günü
9 Eylül 2025
Kardeşin duymadığını kim duyar: CHP’nin doğum günü
Çocuk istismarı davasında beraat kararı: Dosya Yargıtay’da
9 Eylül 2025
Çocuk istismarı davasında beraat kararı: Dosya Yargıtay’da
Sayfa Başına Git