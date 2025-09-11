Başarır: Tedbir kararı boşa düştü

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin 8 Ekim 2023’te yapılan İstanbul İl Kongresi’nin iptali talebini reddetti. Mahkeme ayrıca, 4-5 Kasım 2023’te düzenlenen 38. Olağan Kurultay’ın iptali için açılan davayı da “aynı davanın daha önce açılmış olması” gerekçesiyle usulden reddetti.

Söz konusu kongrede Özgür Çelik İstanbul İl Başkanı seçilmişti. Ancak kongrenin ardından “oylamaya hile karıştırıldığı” iddiaları gündeme gelmiş ve dava süreci başlamıştı.

Kararı değerlendiren CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, “Ankara mahkemesi doğru bir karar verdi. Hem İstanbul hem de Ankara’da açılan dava var usul yönünden birleştiriyor. Şu sonuç çıkıyor il başkanlığı için verilen tedbir kararı boşa düştü. Gereğinin yapılması gerek. İşi garantiye almak için orada burada dava açmış bazı arkadaşlar. İki tane ret kararı var. Yine şartlar oluşmadığı için esasen dava reddedildi.İstanbul’daki asliye hukuk mahkemesi tedbir kararını kaldırmalı. Ardından yeni dava açabilirler. İstanbul’daki olay bitmiştir" dedi.

Başarır, “Başkanlığımız için verilen tedbir kararı boşa düşmüştür. Verilen tedbir kararının derhal geri çekilmesi gerekir” dedi.

Çelik yönetimi görevden alınmıştı

Daha önce İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar vermişti. Karar kapsamında 196 delege tedbiren uzaklaştırılmış, yürüyen kongre süreci de durdurulmuştu. Yerlerine Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan geçici kurul atanmıştı.

Rüşvet iddiaları dava dosyasında

İddianamede, bazı delegelere para verilerek veya yakınlarına CHP’li belediyelerde iş vaadinde bulunularak seçimlerde hile yapıldığı öne sürülmüştü. Şüphelilerin bu yöntemlerle delegelerin iradesini etkilediği ve seçim sürecine müdahale ettiği iddiaları yer almıştı.

(EMK)