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Yayın Tarihi: 7 Şubat 2024 16:02
 ~ Son Güncelleme: 7 Şubat 2024 16:23
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Başarır'dan Lütfü Savaş açıklaması: Hatay'ın tüm ilçelerinde anket yapılacak

Hatay halkının 6 Şubat depreminin yıl dönümünde protesto ettiği Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a ilişkin konuşan Ali Mahir Başarır, "Partinin yetkili kurulları, bu konuyu enine boyuna değerlendirip belki hemen iki, üç gün içerisinde kapsamlı bir anket yapıp bir karar verecektir” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Başarır'dan Lütfü Savaş açıklaması: Hatay'ın tüm ilçelerinde anket yapılacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a yönelik protestolarla ilgili açıklama yaptı.

Başarır, Hatay halkının tepkisine ilişkin "Hatay halkı bizim için çok önemli. Onların verdiği her tepki, başımızın üzerinde. Adayla ilgili Hatay'ın genelinde bir sıkıntı varsa, partinin yetkili kurulları bunu değerlendirecektir" dedi.

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"Anket yapılıp karar verilecek"

Hatay'ın tüm ilçelerinde adaylığa ilişkin anket yapılacağını belirten Başarır, şöyle devam etti:

"Partinin yetkili kurulları bu konuyu enine boyuna değerlendirip Hatay'ın tüm ilçeleriyle, belki de 2-3 gün içerisinde kapsamlı bir anket yapıp bir karar verecektir. Genel Başkanımız da dün sahadaydı. O da insanları uzun uzun dinledi. Tüm eleştirileri not aldı. Biz de not aldık. Partinin yetkili kurulları bu konuda doğru, yerinde bir karar verecektir.

Lütfü Bey'le ilgili toplumun bir kısmı, 'Burada bir sorun var, eksiklikler var, çok büyük sıkıntılar var. Yine o çözecektir' dedi. Bir kısmı gerçekten tepki verdi. Tüm adaylar için oranları aldık. Bunlar tartışıldı ve aday yapıldı. Gördüğüm kadarıyla aday yapıldıktan sonra tartışmalar biraz daha büyüdü. Aday yapıldığıyla bugün arasındaki dönemde insanların düşüncesi değişebilir, değişmiş olabilir. Dediğim gibi buna saygı duyuyoruz. Bu baştan değerlendirilebilir; ama buna karar verecek kurum CHP'nin Merkez Yürütme Kurulu ve Parti Meclisi'dir."

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(RT)

Lütfü Savaş Hatay Belediyesi CHP Seçim 2024 Ali Mahir Başarır
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