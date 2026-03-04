“Başarı Yolculuğunda Rehberlik” okuyucuyla buluştu

Sınav maratonuna hazırlanan milyonlarca öğrenci ve aile için güçlü bir kaynak niteliği taşıyan “Başarı Yolculuğunda Rehberlik”, raflarda yerini aldı.

Sosyolog ve Rehberlik Uzmanı Arslan Özdemir ile Adar Özdemir’in kaleme aldığı eser, LGS ve YKS sürecini yalnızca akademik değil, psikolojik ve sosyal boyutlarıyla da ele alarak dikkat çekiyor.

Sınav hazırlığını bir “yarış” değil, bir “gelişim yolculuğu” olarak tanımlayan kitap; öğrencilerin sadece netlerini değil, özgüvenlerini ve içsel motivasyonlarını da artırmayı hedefliyor.

MEB’in Ramazan Genelgesi: Eğitim politikalarında yeni bir yönelim mi?

Sınav sürecine bütüncül yaklaşım

Eğitim alanındaki saha deneyimleri ve öğrenci-aile görüşmelerinden süzülen birikimle hazırlanan eser; klasik ders çalışma kitaplarından farklı olarak sınav sürecinin görünmeyen yönlerine odaklanıyor.

Motivasyon kaybı, zaman yönetimi sorunu, sınav kaygısı, aile baskısı ve psikolojik dayanıklılık gibi konular, sade ve uygulanabilir önerilerle ele alınıyor.

Kitapta öne çıkan başlıklar arasında:

Kendini tanıma ve doğru hedef belirleme

Günlük ve haftalık planlama örnekleri

Ders bazlı etkili çalışma stratejileri

Deneme analizi ve “hata defteri” yöntemi

Sağlıklı beslenme ve uyku düzeninin başarıya etkisi

Aile rehberliği ve sınav sonrası süreç yönetimi yer alıyor.

Başarı Yolculuğunda Rehberlik - Arslan Özdemir, Adar Özdemir / (Sınırsız Kitap Yayınları) (Sayfa 174)

Nicelikten niteliğe mi? Yükseköğretimde büyük kontenjan daralması

"Yön arayan gençler için pusula"

Plan şablonları, deneme takip tabloları ve uygulamaya ilişkin önerilerle zenginleştirilen “Başarı Yolculuğunda Rehberlik”, sınav sürecinde yön arayan gençler için bir pusula niteliği taşıyor.

Yazarlar Arslan ve Adar Özdemir, önsözde şu sözlere yer veriyor:

“Bu kitap, yalnızca bir sınavı kazandırmayı değil; öğrencinin kendine inanmasını ve güçlü bir birey olarak yetişmesini hedefliyor.”

(NÖ)