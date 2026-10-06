Başakşehir’de ortaokulda bıçaklı saldırı: Bir çocuk hayatını kaybetti

İstanbul’un Başakşehir ilçesindeki Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu’nda bugün (6 Ekim) sabah saatlerinde bıçaklı saldırı meydana geldi.

Yetkililerin açıklamalarına göre, başka bir lisede eğitim gören 15 yaşındaki bir çocuk, okul forması giyerek ortaokula girdi ve öğrencilere bıçakla saldırdı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, saldırıda ağır yaralanan çocuklardan birinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İstanbul Valisi Davut Gül ise saldırının ardından yaptığı açıklamada beş çocuğun hafif, iki çocuğun ağır yaralandığını, bir çocuğun da ameliyata alındığını söyledi.

Gül, saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen çocuğun aynı mahallede yaşadığını ve başka bir okulda eğitim gördüğünü belirterek, “Okul kıyafetiyle içeri giriyor. Çocukları hedef gözetmeden bıçaklıyor” dedi.

Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen çocuk polis tarafından gözaltına alındı.

BASIN AÇIKLAMASI 6 Ekim 2026 tarihinde İstanbul’un Başakşehir ilçesindeki bir ortaokulda meydana gelen olayda 8 öğrencimiz yaralanmış ve hastanelere sevk edilmiştir. Tedavi altına alınan öğrencilerimizden Eslem Sare Bulut, yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat etmiştir. Yaralanan diğer 7 öğrencimizin tedavileri devam etmektedir. Olayın ardından güvenlik güçlerimizce derhâl çalışma başlatılmış; olayı gerçekleştirdiği belirlenen öğrenci kısa sürede yakalanmış ve hakkında gerekli adli işlemlere başlanmıştır. Hadisenin tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla Bakanlığımız tarafından 1 Mülkiye Başmüfettişi ile 1 Polis Başmüfettişi görevlendirilmiş; olayın öncesi ve meydana geliş sürecine ilişkin bütün hususlar hassasiyetle değerlendirilmektedir. Bakanlığımız, Millî Eğitim Bakanlığı ve ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde; benzer hadiselerin tekrar yaşanmaması amacıyla okullarda ve okul çevrelerinde uygulanan güvenlik tedbirlerini gözden geçirmekte, ihtiyaç duyulan ilave önlemlere yönelik çalışmalarını sürdürmektedir. Hayatını kaybeden evladımız Eslem Sare Bulut’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, eğitim camiasına ve aziz milletimize başsağlığı, tedavileri devam eden öğrencilerimize acil şifalar diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) October 6, 2026

Okulda eğitime iki gün ara verildi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), saldırının ardından okulda bugün ve yarın eğitime ara verildiğini açıkladı.

Bakanlık, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını, iki eğitim müfettişinin görevlendirildiğini bildirdi.

Saldırıdan etkilenen öğrenciler, öğretmenler ve veliler için psikososyal destek çalışmalarının da başlatıldığı belirtildi.

Başakşehir’de beş öğrencinin yaralandığı olayla ilgili yayın yasağı

Yayın yasağı getirildi

İstanbul 3. Sulh Ceza Hâkimliği, saldırıyla ilgili yayın yasağı kararı verdi.

RTÜK’ün duyurduğu karara göre, soruşturma tamamlanıncaya kadar olayla ilgili haber, röportaj ve eleştiri yayınları yasaklandı.

(NÖ)