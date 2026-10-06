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ÇOCUK
YT: Yayın Tarihi: 06.10.2026 16:19 6 Ekim 2026 16:19
 ~  SG: Son Güncelleme: 06.10.2026 16:25 6 Ekim 2026 16:25
Okuma Okuma:  2 dakika

Başakşehir’de ortaokulda bıçaklı saldırı: Bir çocuk hayatını kaybetti

İstanbul Başakşehir’de bir ortaokula başka bir okulun formasını giyerek giren 15 yaşındaki lise öğrencisi, sekiz çocuğu bıçakla yaraladı. Yaralanan çocuklardan biri hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen çocuk gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Başakşehir’de ortaokulda bıçaklı saldırı: Bir çocuk hayatını kaybetti
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İstanbul’un Başakşehir ilçesindeki Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu’nda bugün (6 Ekim) sabah saatlerinde bıçaklı saldırı meydana geldi.

Yetkililerin açıklamalarına göre, başka bir lisede eğitim gören 15 yaşındaki bir çocuk, okul forması giyerek ortaokula girdi ve öğrencilere bıçakla saldırdı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, saldırıda ağır yaralanan çocuklardan birinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İstanbul Valisi Davut Gül ise saldırının ardından yaptığı açıklamada beş çocuğun hafif, iki çocuğun ağır yaralandığını, bir çocuğun da ameliyata alındığını söyledi.

Gül, saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen çocuğun aynı mahallede yaşadığını ve başka bir okulda eğitim gördüğünü belirterek, “Okul kıyafetiyle içeri giriyor. Çocukları hedef gözetmeden bıçaklıyor” dedi.

Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen çocuk polis tarafından gözaltına alındı.

Okulda eğitime iki gün ara verildi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), saldırının ardından okulda bugün ve yarın eğitime ara verildiğini açıkladı.

Bakanlık, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını, iki eğitim müfettişinin görevlendirildiğini bildirdi.

Saldırıdan etkilenen öğrenciler, öğretmenler ve veliler için psikososyal destek çalışmalarının da başlatıldığı belirtildi.

Başakşehir’de beş öğrencinin yaralandığı olayla ilgili yayın yasağı
Başakşehir’de beş öğrencinin yaralandığı olayla ilgili yayın yasağı
Bugün 10:59

Yayın yasağı getirildi

İstanbul 3. Sulh Ceza Hâkimliği, saldırıyla ilgili yayın yasağı kararı verdi.

RTÜK’ün duyurduğu karara göre, soruşturma tamamlanıncaya kadar olayla ilgili haber, röportaj ve eleştiri yayınları yasaklandı.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
Okul Saldırıları okulda şiddet Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
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