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YT: Yayın Tarihi: 06.10.2026 09:47 6 Ekim 2026 09:47
 ~  SG: Son Güncelleme: 06.10.2026 09:50 6 Ekim 2026 09:50
Okuma Okuma:  1 dakika

Başakşehir’de ortaokulda bıçaklı kavga: Beş öğrenci yaralandı

İstanbul Valiliği, Başakşehir’de bir ortaokulda öğrenciler arasında çıkan kavgada beş öğrencinin yaralandığını açıkladı. Yaralanan öğrenciler hastanede tedavi altına alındı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Başakşehir’de ortaokulda bıçaklı kavga: Beş öğrenci yaralandı
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İstanbul’un Başakşehir ilçesindeki Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu’nda öğrenciler arasında çıkan kavga sırasında beş öğrenci bıçakla yaralandı.

Bugün (6 Ekim) sabah saatlerinde öğrenciler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. İhbar üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan öğrenciler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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Valilikten açıklama

İstanbul Valiliği olayla ilgili yaptığı açıklamada, kavganın saat 08.40 sıralarında meydana geldiğini belirtti.

Valiliğin açıklaması şöyle:

“06.10.2026 Salı günü saat 08.40 sıralarında Başakşehir İlçesi’nde bulunan bir ortaokulda öğrenciler arasında çıkan kavgada 5 öğrenci yaralanmıştır. Olay sonrası yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır.”

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
okul başakşehir
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