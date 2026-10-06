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YT: Yayın Tarihi: 06.10.2026 10:59 6 Ekim 2026 10:59
 ~  SG: Son Güncelleme: 06.10.2026 11:02 6 Ekim 2026 11:02
Okuma Okuma:  2 dakika

Başakşehir’de beş öğrencinin yaralandığı olayla ilgili yayın yasağı

İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği, Başakşehir’deki Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu’nda beş öğrencinin yaralandığı bıçaklı saldırıyla ilgili soruşturma tamamlanıncaya kadar yayın yasağı kararı verdi.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Başakşehir’de beş öğrencinin yaralandığı olayla ilgili yayın yasağı
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İstanbul’un Başakşehir ilçesindeki Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu’nda öğrenciler arasında çıkan ve beş öğrencinin yaralandığı bıçaklı saldırıyla ilgili yayın yasağı getirildi.

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Bugün 09:47

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), kararın İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından bugün (6 Ekim) alındığını duyurdu.

Hakimliğin 2026/9304 D. İş sayılı kararında, yayın yasağının “olayın aydınlatılması sürecinin sekteye uğramaması, şüphelilerin yakalanması ve kamu düzeninin korunması” amacıyla getirildiği belirtildi.

RTÜK’ün açıklamasına göre karar kapsamında, soruşturma tamamlanıncaya kadar olayla ilgili yazılı, işitsel ve görsel basın ile internet medyası ve sosyal medyada “her türlü haber, röportaj ve eleştiri yayını” yapılması yasaklandı.

Yayın yasağının 5187 sayılı Basın Kanunu kapsamında getirildiği bildirildi.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
başakşehir okul RTÜK
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