Başakşehir’de beş öğrencinin yaralandığı olayla ilgili yayın yasağı

İstanbul’un Başakşehir ilçesindeki Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu’nda öğrenciler arasında çıkan ve beş öğrencinin yaralandığı bıçaklı saldırıyla ilgili yayın yasağı getirildi.

Başakşehir’de ortaokulda bıçaklı kavga: Beş öğrenci yaralandı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), kararın İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından bugün (6 Ekim) alındığını duyurdu.

Hakimliğin 2026/9304 D. İş sayılı kararında, yayın yasağının “olayın aydınlatılması sürecinin sekteye uğramaması, şüphelilerin yakalanması ve kamu düzeninin korunması” amacıyla getirildiği belirtildi.

İstanbul 3. Sulh Ceza Hâkimliğinin 06.10.2026 tarihli ve 2026/9304 D. İş sayılı kararı uyarınca; Başakşehir'deki Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana gelen bıçaklı saldırı olayına ilişkin yayın yasağı getirilmiştir. ​Karar, olayın aydınlatılması sürecinin sekteye uğramaması, şüphelilerin yakalanması ve kamu düzeninin korunması amacıyla alınmıştır. ​Karar gereğince; soruşturma tamamlanıncaya kadar olayla ilgili yazılı, işitsel, görsel basında, internet medyasında ve sosyal medyada her türlü haber, röportaj ve eleştiri yayını yapılması 5187 sayılı Basın Kanunu uyarınca yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. — RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU (@rtukkurumsal) October 6, 2026

RTÜK’ün açıklamasına göre karar kapsamında, soruşturma tamamlanıncaya kadar olayla ilgili yazılı, işitsel ve görsel basın ile internet medyası ve sosyal medyada “her türlü haber, röportaj ve eleştiri yayını” yapılması yasaklandı.

Yayın yasağının 5187 sayılı Basın Kanunu kapsamında getirildiği bildirildi.

(NÖ)