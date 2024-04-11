Başak Demirtaş'a cinsiyetçi saldırıya tepki: Kınıyoruz

Sosyal medyada, A.T. isimli bir erkek, Başak Demirtaş’ı hedef aldı cinsiyetçi paylaşım* yaptı.

Cinsiyetçi saldırıya tepki gösterenler, saldırganın cezalandırılmasını istiyor.

"Başak Demirtaş yalnız değildir"

Bazı paylaşımlar şöyle:

Figen Çalıkuşu: “İnsan olma vasfını yitirmiş, ahlaksız reziller…Türkiye’nin normalleşmesinden ödünüz patlıyor….”

Özlem Avcı: “Başak Demirtaş'a yapılan ahlâksız paylaşımı kınamak sizi pkk'lı yapmaz. Kendisi bir kadın, anne, eş ve insan.. O herif hemen tutuklanmalı.”

Demet İskeçeli: “Dünyanın birçok yerinde ve ülkemizde kadınlar, kadın olarak doğmalarından kaynaklanan acıları hâlâ yaşıyorlar. Şiddet, tecavüz, çifte sömürü altındaki kadınların böyle bir olayda seslerini daha çok duyurmaları gerekiyor. Başak Demirtaş’a terbiyesizce mesaj yazanları kınıyorum!”

Suna Aras: "Tepki koyarken bir ahlaksız paylaşımı paylaşarak tekrarlanmasına, yaygınlaşmasına aracı olmamaya dikkat etmek gerekiyor! Ahlaksız sistemin ahlaksız türevleriyle ancak böyle baş edebiliriz! Yaptırılmak isteneni yapmayarak! #BaşakDemirtaş yalnız değildir."

Rabia Çetin: "Başak Demirtaş’a yönelik, cinsiyetçi ve ahlak yoksunu paylaşıma tepki gösterirken o görseli paylaşmadan da yapabilirsiniz. Ahlaksızlığın tekrar tekrar yayılmasını da engellemiş olursunuz."

Nihan Aksakallı: "İğrenç tweeti paylaşıp yeniden yeniden okunmasına neden olmayacağım. Başak Demirtaş’a yapılan cinsel taciz faillerinin yargılanmasını talep ediyorum. Sevgili @Basak__Demirtas çok üzgünüm, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Mücadelenizde yanınızdayım."

Nur Doğan: "Başak Demirtaş’ı paylaştığım için bir çok insan takipten çıkmış (-ki bunu bana haber vermek zorunda değilsiniz, saygı duyarım) Madem öyle tekrar paylaşayım ki hem bu ahlaksızı, hem de sadece bir kadın olarak değil, aynı zamanda bir insan olarak Başak hanımın yanında olduğumu görmeyen kalmasın. Bir kadına, bir anneye karşı yapılan bu ahlaksızlık siyasi görüşü ne olursa olsun her insanı rahatsız etmeli! İnsan hakları sözkonusuysa kimsenin kimliğine bakılmaz."

Rojin Kartal: "Bir anneye çirkef sapıkça sözleri söyleyen ahlaksız, o sözleri paylaşırken kimden cesaret aldın kime güvendin ? Fotoğrafın güzelliğine bakar mısınız ? Düşünün anneniz, ablanız, kardeşisiniz.Olsa ? Toz kondurur musunuz ? @Basak__Demirtas‘ a yapılan ahlaksızlığı kınıyorum."

Not: Cinsiyetçi söylemi yaymamak adına detay paylaşmadık. Sosyal medyada da görselin ve söylemin Başak Demirtaş'la ilişkilendirilip paylaşılmaması için uyarılar yapılıyor.

(EMK)