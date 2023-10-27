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Yayın Tarihi: 27 Ekim 2023 15:21
 ~ Son Güncelleme: 27 Ekim 2023 16:15
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Baş: AYM kararına rağmen Can Atalay'ı tahliye etmemek için kırk takla atıyorlar

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Hatay Milletvekili Can Atalay'ın AYM kararına rağmen tahliye edilmemesine tepki gösterdi: "Aradan iki gün geçti. Hâlâ milletvekilimiz hukuksuzca alıkonuluyor. Böyle pervasızlık olmaz, böyle arsızlık olmaz."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/27/bas-aym-kararina-ragmen-can-atalay-i-tahliye-etmemek-kirk-takla-atiyorlar.jpg

Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay ve Gezi Davası hükümlüleri için başlattığı Özgürlük Yürüyüşü 27. Gününde devam ediyor.

TİP'in bugünkü yürüyüşü Ankara-Gölbaşı'nda başladı. Yürüyüş öncesi bir açıklama yapan TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Anayasa Mahkemesi'nin 'hak ihlali' kararına rağmen Hatay Milletvekili Atalay'ın hâlâ tahliye edilmemesine tepki gösterdi.

Mahkemenin karar vermemesine tepki gösteren Baş, şöyle konuştu: “Anayasa Mahkemesi kararı olmasına rağmen Can Atalay'ı tahliye etmemek için adeta kırk takla atıyorlar. Aradan iki gün geçti. Hâlâ milletvekilimiz hukuksuzca alıkonuluyor.

“Böyle pervasızlık olmaz, böyle arsızlık olmaz. Buna ses çıkarmamak, bunu kabullenmek de asla olmaz, kabullenmeyeceğiz. Şu anda Can'ın içeride geçirdiği günler, saatler, dakikalar falan değil, saniyeler, saliseler bile hukuk katliamıdır.

Halkın binlerce oyuyla vekil seçilmiş Can Atalay'a, halkın milyonlar olup katıldığı Gezi Direnişine yönelik hukuksuz saldırı aslında cumhuriyete, yani halkın egemenliğine yapılan bir saldırıdır."

(RT)

can atalay AYM Erkan Baş
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