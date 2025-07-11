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Yayın Tarihi: 11 Temmuz 2025 14:45
 ~ Son Güncelleme: 11 Temmuz 2025 14:57
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PKK SİLAH BIRAKMA TÖRENİ

Barzani’den ilk açıklama: Barışta herkes kazanır

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, PKK’nin silah bırakma töreni ile ilgili açıklama yaptı.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
Barzani’den ilk açıklama: Barışta herkes kazanır
Fotoğraf: Anadolu Ajansı / Arşiv

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, PKK'nin bugün Süleymaniye'de gerçekleştirdiği silah bırakma törenini “Barış sürecinin başarısı için önemli ve sevindirici bir adım” olarak değerlendirdi.

Rûdaw’ın aktardığına göre, PKK’nin tarihi Şikefta Caseneyê’de düzenlediği ve KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Besê Hozat’ın bizzat katıldığı silah bırakma töreni, bölgede geniş yankı uyandırdı.
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“Barışta herkes kazanır”

IKBY olarak barış sürecine “her türlü yardımı” sağlamaya devam edeceklerini söyleyen Barzani’nin açıklaması şöyle:

“Bu adımın barış sürecini yeni bir aşamaya taşıyacağından ve bunu, süreci doğru bir yönde ilerletecek diğer pratik adımların takip edeceğinden eminiz. Bu uğurda, her zaman olduğu gibi, gerekli her türlü yardımı ve kolaylığı sağlamaya ve bize düşen her türlü görevi yerine getirmeye hazırız.

“Barış sürecinin başarısı için gösterdiği girişim, destek ve çabalardan dolayı Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik teşekkür ve takdirlerimizi yineliyoruz. Ayrıca, barışın başarısı için çalışan Sayın Bahçeli ve Sayın Öcalan ile diğer tüm tarafların rolüne de saygıyla bakıyoruz. Barışta herkes kazanır ve barışın başarısı, Türkiye'ye, tüm bölgeye ve bütün taraflara hizmet eder.” (TY)

Haber Yeri
İstanbul
neçirvan barzani IKBY pkk silah bırakma töreni Öcalan'ın çağrısı barış ve demokratik toplum süreci
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