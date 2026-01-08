Barzanî û Talebanî ji bo taxên Kurdan ên li Helebê daxuyanî dan

Serokê PDKê Mesûd Barzanî û Serokê YNKê Bafil Talebanî derbarê şer û aloziyên li taxên Kurdan Şêx Meqsûd û Eşrefiyeyê yên Helebê daxuyanî dan.
Barzanî têkildarî êrişên Şamê diyar kir ku guherînên siyasî yên li Sûriyeyê derfeteke baş bû ji bo çareserkirina pirsgirêkan lê rewşa niha ya Helebê cihê dilgiraniyeke mezin e.
Îlham Ehmed: Hikûmeta Demkî li dijî Kurdan şer ragihand
"Ev tawana dijî mirovahiyê ye"
Mesûd Barzanî di peyama xwe de weha gotiye:
"Ew rewşa metirsîdar û ew şer û tundiya ku niha li bajarê Helebê heye, cihê dilgiraniyekê zêde ye. Metirsî li ser jiyana xelkê sivîl û welatiyên bêguneh çêkiriye û gefa paqijiya nijadî li dijî Kurdan li wê deverê heye. Ez daxwazê ji desthilatdarên Sûriyeyê dikim ku pirsgirêkên siyasî nekin pirsgirêka neteweyî. Di wan kêşe û aloziyên li herêma Helebê de hene, divê rê neyê dayîn welatiyên Kurd tûşî zext û zordariyê bibin û ji cihê bav û kalên xwe werin derxistin û rûbirûyê paqijiya nijadî bibin."
Barzanî her wiha bangî aliyên Kurdî û HSDyê jî kir û got:
"Daxwazê ji aliyên Kurdan û bi taybetî HSDyê dikim, ji bo rawestandina şer û pevçûnan û rêgirtina li xwînrijandina zêdetir tiştê ji destê wan tê bikin."
Barzanî di dawiya peyamê de tekez kir ku divê her du alî rêya diyalogê hilbijêrin û hişyarî da:
"Nabe hebûna pirsgirêkên siyasî bibe sedema wê yekê ku jiyana xelkê sivîl bikeve bin metirsiyê û paqijiya nijadî li dijî gelê Kurd rû bide. Ev tawana dijî mirovahiyê ye û dê encamên metirsîdar jê derkevin."
Talebanî: "Dilê min li gel gelê me yê Rojavayê Kurdistanê ye"
Serokê Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê (YNK) Bafil Talebanî li ser êrişa li taxên Kurdan ên li Helebê, Şêx Meqsûd û Eşrefiyeyê peyamek belav kir û dilgiraniya xwe anî ziman.
Bafil Talebanî jî di daxuyaniya xwe de weha gotiye:
“Em bi dilgiranî bûyerên Şêxmeqsûd û Eşrefiyê dişopînin, di vê dema giran û dijwar de dilê min li cem gelê me yê rojavayê Kurdistanê ye.
Hêvîdarim hemû alî xwe aram bigirin û bi jîrane li hember bûyeran tevbigerin û bi rêya diyalogê û berpirsiyarî pirsgirêkan çareser bikin. Ez piştgîriya her cûre hewldanekê ji bo asayîkirina rewşê û çareseriya aştiyane ya pirsgirêkan dikim.”
Aloziya li Helebê roja Sêşemê piştî ku komên hikûmeta Şamê dest bi topbarana giran a taxên Şêx Meqsûd û Eşrefiyeyê kir, dest pê kir. Desteya Operasyonan a Artêşa Erebî ya Sûriyeyê ragihandibû ku ji niha û pê ve hemû pêgehên leşkerî yên Hêzên Sûriyeya Demokratîk (HSD) ên li taxên Şêxmeqsûd û Eşrefiyê "hedefên leşkerî yên rewa" ne. Ji duh ve artêşa Sûriyeyê û komên çekdar êrişî taxên Kurdan ên Helebê dikin.
Li gorî amarên dawî yên Asayîşa taxên Kurdan ên li Helebê, di encama êrişên bi tank, top û dronan de herî kêm 7 sivîlan canê xwe ji dest daye û zêdetirî 50 kesî jî birîndar bûne.
(AY)