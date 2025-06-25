Barzani: Türkiye ile petrol ihracatının durması IKBY’ye 25 milyar dolar kaybettirdi

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, bugün Bakanlar Kurulu toplantısından sonra düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

IKBY Başbakanı, Türkiye'ye petrol ihracatının 2023'te durması nedeniyle IKBY’nin 25 milyar dolar zarara uğradığına ve bunun Irak hükümetinin de zararına olduğuna söyledi.

Barzani, petrol ihracatının durmasıyla ilgili “Bu durum Irak ve Kürdistan Bölgesi ekonomilerine 25 milyar dolardan fazla zarar verdi. Federal hükümet henüz Kürdistan halkına herhangi bir tazminat ödemedi. İhracatın yeniden başlaması için özellikle başta şirketler olmak üzere tüm taraflarla anlaşma sağlanması gerekiyor,” dedi.

Petrol akışı, Paris merkezli Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nin verdiği karar sonrası 25 Mart 2023’te durmuştu. Kararın temel nedeni, Irak federal hükümeti ile IKBY arasındaki petrol sevkiyatı ve gelir paylaşımı konusundaki yetki anlaşmazlığıydı. Petrol hattında günde 450 bin varillik petrol arzı sağlanıyordu.

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IKBY'nin ABD’li iki şirketle mayıs ayında imzaladığı 110 milyar dolarlık enerji anlaşmalarının da yasal olduğunu belirten Barzani, şöyle konuştu:

“ABD'li şirketlerle yapılan anlaşma yeni değil, bu daha önce başka şirketlerle yapılmıştı ancak bitiremediler. Anayasa ve yasalar çerçevesinde Washington'da başka iki şirketle anlaşma yaptık. Bu Kürdistan Bölgesi'nin hakkıdır. Anlaşma yapılan şirketler de 15 yıldır (IKBY'de) çalışıyor. Bu federal hükümetin (Bağdat) bize karşı kullanabileceği yasalara aykırı bir anlaşma değil. Bağdat'taki hükümet yetkililerinin bize aktardığına göre, Federal Mahkemenin maaş konusunda müdahalesi Kürdistan bölgesindeki bazı tarafların maaşların doğrudan Bağdat'tan gönderilmesi talebiyle açtığı davanın neticesinde olmuştur.”

Maaş sorunu

Barzani ayrıca, Irak’ın anayasaya aykırı bir şekilde iki aydır IKBY'deki memurların maaşlarını göndermediğini söyleyerek, haklarından vazgeçmeyeceklerini belirtti.

Rûdaw’da yer alan habere göre Barzani, “Bağdat bir tarafın mülkü değil, bu ülkede hepimiz eşit olmalıyız ve kendimizi iktidar sahibi görüyoruz. (Maaş konusunda) Federal Mahkeme'den sonra Yargıtay'ın sorunların çözüm yeri olmasını bekliyoruz,” dedi.

Bağdat’ın birkaç gün içinde maaş sorununu çözmek için Erbil'e bir heyet göndereceğini aktaran Barzani, “Irak hükümeti tüm vatandaşlarına karşı eşit bir şekilde sorumlu olmalıdır. Böyle olmadığını görürsek o zaman biz de kararımızı veririz,” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İsrail ile İran arasındaki ateşkesin tüm bölgenin çıkarına olduğunu dile getiren Barzani, Irak'ı bu savaştan uzak tuttuğu için Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’ye teşekkür etti. (TY)