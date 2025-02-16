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Yayın Tarihi: 16 Şubat 2025 15:24
 ~ Son Güncelleme: 16 Şubat 2025 15:28
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Barzani: Sürecin ilerlemesine katkı bulunmaya hazırım

Mesud Barzani, heyeti sıcak bir şekilde karşılarken, barış sürecinin bölgedeki sorunların çözümünde en doğru yol olduğuna vurgu yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Barzani: Sürecin ilerlemesine katkı bulunmaya hazırım
Fotoğraf: DEM Parti

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti, PKK lideri Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdikleri görüşmeler sonrası başlattıkları temaslar kapsamında bugün Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani ile Erbil’de bir araya geldi.

İmralı Heyeti, Barzani’nin sürece ilişkin görüşlerini aldı
İmralı Heyeti, Barzani’nin sürece ilişkin görüşlerini aldı
16 Şubat 2025
*Heyette İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Asrın Hukuk Bürosu’ndan Özgür Erol ve İbrahim Bilmez, DEM Parti Dış İlişkiler Komisyonu Eşsözcüsü Berdan Öztürk, milletvekilleri Gülcan Kaçmaz Sayyiğit ve Mehmet Kamaç yer alıyor.

Barzani’nin medya ofisinden yapılan açıklamaya göre, görüşme Selahaddin’de (Pirmam) gerçekleşti. Görüşmede, Türkiye'deki mevcut siyasi durum ve barış sürecine dair değerlendirmeler ele alındı.

DEM Parti heyeti, Abdullah Öcalan ile yaptıkları son görüşmelerin detaylarını ve sonuçlarını Başkan Barzani’ye aktardı. Ayrıca, Öcalan’ın barış sürecine ilişkin mesajını da Barzani’ye ilettikleri ifade edildi.

Mesud Barzani, heyeti sıcak bir şekilde karşılarken, barış sürecinin bölgedeki sorunların çözümünde en doğru yol olduğuna vurgu yaptı. Barzani, tüm tarafların sürecin başarıya ulaşması için çaba göstermesi gerektiğini belirterek, Türkiye’de barış sürecine destek vermeye ve sürecin ilerlemesine katkıda bulunmaya hazır olduğunu söyledi.

DEM Parti heyetinin, temaslarına önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor.

Süreçte neler yaşandı?

DEM Parti'nin İmralı Heyeti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan süreçte, ilk görüşmesini 28 Aralık 2024'te gerçekleştirdi. Heyette Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan yer aldı.

İlk görüşmenin ardından heyet, görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün de katılımıyla çeşitli siyasi parti liderlerini ziyaret ederek onların çözüm sürecine ilişkin görüş ve önerilerini dinledi.

Heyet, son olarak 22 Ocak’ta İmralı’ya giderek Abdullah Öcalan ile bir görüşme daha yaptı. Bu görüşmelerin ardından, Öcalan’ın PKK’ya silah bırakma çağrısı yapacağı ve bu açıklamanın Şubat sonu ya da Mart başında gerçekleşebileceği konuşuluyor.

Heyetin Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile yapacağı temasların, sürecin nasıl şekilleneceği konusunda kritik bir önem taşıdığı değerlendiriliyor.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
süreç barzani dem parti Türk Sorunu
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