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Yayın Tarihi: 31 Temmuz 2025 12:40
 ~ Son Güncelleme: 31 Temmuz 2025 14:58
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Bartın’da toplu balık ölümlerine ilişkin inceleme

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince alınan numune, incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bartın’da toplu balık ölümlerine ilişkin inceleme
Fotoğraflar: Anadolu Ajansı

Bartın Irmağı’nın Ağdacı Mahallesi Değirmen mevkiinde bölümünde suyun yüzeyine çok sayıda ölü balık çıktı.

Boyları 15-20 santimetreyi bulan balıkları görenler, durumu yetkililere bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince, ırmaktan alınan numune incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri de ırmakta balık tutulmaması konusunda yurttaşlara uyarıda bulundu.

Öte yandan, Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, ırmağın su yüzeyinde yağ tabakası gözlendi. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
bartın balık ölümleri çevre kirliliği
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