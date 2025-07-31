Bartın’da toplu balık ölümlerine ilişkin inceleme

Bartın Irmağı’nın Ağdacı Mahallesi Değirmen mevkiinde bölümünde suyun yüzeyine çok sayıda ölü balık çıktı.
Boyları 15-20 santimetreyi bulan balıkları görenler, durumu yetkililere bildirdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince, ırmaktan alınan numune incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri de ırmakta balık tutulmaması konusunda yurttaşlara uyarıda bulundu.
Öte yandan, Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, ırmağın su yüzeyinde yağ tabakası gözlendi. (TY)