Barrack: Yaptırım kararı Türkiye’ye yönelik değil

ABD Hazine Bakanlığı, 4 Eylül'de Türkiye merkezli Golden Global Yatırım Bankası ve iki iştirakini İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü adına para transferlerine aracılık ettiği ve İran bağlantılı finansal işlemleri kolaylaştırdığı gerekçesiyle yaptırım listesine aldı. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, yaptırımın tek bir kuruma yönelik olduğunu, Türkiye'nin bir ülke veya müttefik olarak hedef alınmadığını belirtti. Golden Global Yatırım Bankası iddiaları reddederek, kararda adı geçen kişi ve kuruluşlarla hiçbir işlem yapmadığını açıkladı.

ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), Türkiye merkezli Golden Global Yatırım Bankası ile iştirakleri Golden Global Varlık Kiralama ve Golden Global Portföy Yönetimi’ni 4 Eylül’de yaptırım listesine aldı.

Bakanlık, üç kuruluşun İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü adına para transferlerine aracılık ettiğini ve İran bağlantılı finansal işlemleri kolaylaştırdığını öne sürdü.

Yaptırım kararının ardından ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, X sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Barrack, “Bu yaptırım tek bir kurumun faaliyetlerine yöneliktir. Bir ülkeye, bir bankacılık sistemine ya da bir müttefike değil” dedi.

Süreç boyunca ABD Hazine Bakanlığı ile Türkiye’deki muhataplarının “doğrudan ve sürekli temas halinde” olduğunu belirten Barrack, şunları kaydetti:

Türk makamları, rahatsızlık verici bir açıklamayı hakaret olarak görmek yerine, bu meseleyle ilgili belirsizlikleri açıklığa kavuşturmak ve bundan sonra şeffaflığı güçlendirecek bir süreci başlatmak üzere temas kurdu. –Tom Barrack

“Türkiye şeffaflığı güçlendirecek bir süreç başlattı”

Barrack’ın açıklamasına göre Türkiye makamları, yaptırım kararına konu olan meseledeki belirsizlikleri açıklığa kavuşturmak ve şeffaflığı güçlendirmek amacıyla ABD makamlarıyla temas kurdu.

Türkiye’nin yaklaşımını “egemen bir ortağın” tutumu olarak nitelendiren Barrack, Ankara’nın konuyu “zamanında ve uygun bir soruşturmayla” ele alacağını söyledi.

Barrack’ın sözünü ettiği inceleme ya da sürece ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

*ABD Ankara Büyükelçisi Tom Barrack. (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)

Banka iddiaları reddetti

Golden Global Yatırım Bankası ise yaptırım kararının ardından yaptığı açıklamada ABD Hazine Bakanlığı’nın iddialarını reddetti.

Banka, OFAC kararında adı geçen kişi ve kuruluşların müşterisi olmadığını, bu taraflarla doğrudan ya da dolaylı herhangi bir işlem yapmadığını açıkladı. Yaptırım kararına karşı Türkiye’de ve uluslararası alanda itiraz ve hukuki başvuru haklarını kullanacağını da bildirdi.

Golden Global, kuruluşundan bu yana yerel ve uluslararası bankacılık kuralları ile uyum yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve paydaşlarına karşı yükümlülüklerini karşılayacak mali güce sahip olduğunu da belirtti.

Golden Global hakkında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 16 Mayıs 2019’da Emir Kaya, Salih Berberoğlu, Recep Kaba, Ahmet Dağlı ve Mustafa Akın’a 150 milyon TL sermayeyle Golden Global Yatırım Bankası’nı kurma izni verdi. Banka 15 Ekim 2019’da kuruldu ve 1 Haziran 2020’de faaliyetlerine başladı. Banka, kendi kurumsal tanıtımında ağırlıklı olarak dış ticaret şirketlerine bankacılık hizmetleri ve alternatif finansman sağladığını, faaliyetlerini faizsiz finans ilkelerine göre yürüttüğünü belirtiyor. Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndaki (KAP) güncel ortaklık yapısına göre bankanın yüzde 53,98’i Emir Kaya’ya, yüzde 32’si Salih Berberoğlu’na, yüzde 14’ü Recep Kaba’ya ait. Abdurrahman Topcu ve Emre Dağlı’nın ise yüzde 0,01’er payı bulunuyor. Bankanın ödenmiş sermayesi 1 milyar 650 milyon TL. Yaptırım listesine alınan Golden Global Varlık Kiralama ile Golden Global Portföy Yönetimi de bankanın bağlı ortaklıkları arasında yer alıyor.

(VC)