Barrack: Halep'te ateşkesi uzatmaya çalışıyoruz

Suriye’nin ikinci büyün kenti Halep’in kuzeyindeki Kürt mahalleleri Şeyh Maksud/Şêx Meqsûd ve Eşrefiye’ye yönelik saldırılar dördüncü gününde devam ediyor.

Geçici hükümete bağlı güçler, gece boyunca yaşanan şiddetli çatışmaların ardından Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinin büyük bölümünde kontrol sağladı. Suriye Savunma Bakanlığı, bu gelişmenin ardından bölgede geçici ateşkes ilan edildiğini duyurdu.

Halep Enformasyon Müdürlüğü, Şeyh Maksud’daki Kürt güçlerinin hafif bireysel silahlarıyla birlikte Suriye’nin kuzeydoğu bölgelerine nakledileceğini duyururken, Şeyh Maksud ve Eşrefiye Genel Meclisi ‘seferberlik’ kararı aldı.

Kararın ardından, tahliye için Şeyh Maksud çevresinde bekletilen otobüsler geri çekildi. Bu gelişmeyi, geçici hükümet güçlerinin “ek süre” açıklaması izledi.

*Tahliye çağrısının ardından Şeyh Maksud’dan ayrılan siviller, 9 Ocak 2026. (Fotoğraf: SANA)

Bakanlık 'konum' paylaştı

Suriye Savunma Bakanlığı, Şeyh Maksud Mahallesi’nde “SDG milislerine ait mevziler” bulunduğu iddiasıyla bazı yerleşim alanlarının konumlarını paylaştı; sivillerden “güvenlikleri için” bu alanları tahliye etmelerini istedi.

Geçici hükümet güçlerinden yeni süre

Suriye devlet televizyonu El-İhbariye’nin aktardığına göre, Suriye Arap Ordusu Askerî Operasyonlar Komutanlığı, saat 16.00-18.00 arasında bir insani koridor açılacağını duyurdu.

Açıklamada, “Şeyh Maksud Mahallesi’ndeki vatandaşlarımıza, El-Avarid koridoru üzerinden Halep kentinin diğer mahallelerine çıkmaları çağrısında bulunuyoruz” denildi.

Komutanlık ayrıca, “SDG unsurlarını silah bırakmaya çağırıyoruz; silah bırakanların güvenliğini sağlamak için gerekli önlemler alınacaktır” ifadelerini kullandı.

“Mahallelerimize dayatılan baskıları kabul etmiyoruz”

6 Ocak’ta başlayan saldırıların, “yeni bir zorla yerinden etme dalgası başlatma ve mahallelerin demografik yapısını değiştirme” hedefiyle sürdüğünü belirten Şeyh Maksud ve Eşrefiye Genel Meclisi, “Bu saldırılar ayrıca 1 Nisan anlaşmasını açıkça ihlal ediyor ve boşa düşürüyor” dedi.

Halep’teki Kürt mahalleleri ve 1 Nisan Anlaşması

Haseke merkezli Hawar Haber Ajansı’nın (ANHA) aktardığına göre, “Şam’daki geçici hükümet güçlerinin halkımıza ve güvenlik güçlerimize yaptığı çağrı bir teslimiyet çağrısıdır. Ancak halkımız, mahallelerinde kalma ve onları savunma konusunda kararlıdır” diyen Genel Meclis, şu ifadeleri kullandı:

“Alevilere ve Dürzilere karşı işlenen suçlar ve katliamlar şimdi mahallelerimizde uygulanmak istenmektedir. Şeyh Maksud ve Eşrefiye Genel Meclisi yönetimi olarak, halkımıza ve mahallelerimize dayatılan baskıları kabul etmiyoruz.

“Şam hükümetine güvenmiyoruz. Bu nedenle mahallelerimizi korumaktan vazgeçmeyeceğiz. Mahallelerimizde kalma ve evlerimizi savunma kararı aldık.

“Şeyh Maksud ve Eşrefiye’deki halkımıza, yaralılarımızla ilgilenmek üzere Halid Fecr Hastanesi’ne gitmeleri ve mahallelerimizi korumak için seferber olmaları çağrısında bulunuyoruz.”

Geçici ateşkes kararı

Suriye’nin resmî haber ajansı SANA’nın aktardığına göre bakanlık, mahallelerdeki silahlı unsurlara saat 03.00 ile 09.00 arasında bölgeyi terk etme çağrısı yaptı. Açıklamada, “Silahlı kişilerin yalnızca hafif bireysel silah taşımalarına izin verilecek. Güvenli geçişleri Suriye ordusu tarafından sağlanacak ve ülkenin kuzeydoğu bölgelerine çıkışlarına imkân tanınacak” ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Halep Valisi Azzam el-Garib, Halep Valiliği İç Güvenlik Komutanı Albay Muhammed Abdulgani ve İçişleri Bakan Yardımcısı Tümgeneral Abdulkadir Tahhan, Eşrefiye’de incelemelerde bulundu.

Londra merkezli muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne (SOHR) göre bu gelişme, Cumhurbaşkanlığı Aşiret İşleri Danışmanı Cihad İsa eş-Şeyh’in (Ebu Ahmed Zekkur) mensubu olduğu Bakara aşiretine bağlı milislerin, geçici hükümet güçlerinin önünü açması ve mahallelerdeki bazı milislere hükümet saflarına katılmaları karşılığında güvenlik garantileri sunmasının ardından yaşandı. Öte yandan SOHR, Halep’in Şeyh Maksud Mahallesi’ndeki Halid Fecr Hastanesi’nin geçici hükümete bağlı güçler tarafından dördüncü kez hedef alındığını ve hastanenin hizmet dışı kaldığını bildirdi. Gözlemevi, söz konusu hastanenin bölge sakinlerine acil sağlık hizmeti vermeyi sürdüren tek tıbbi merkez olduğunu belirterek, ciddi bir insani felaket yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Barrack’tan ‘ateşkes’ açıklaması

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Halep’teki geçici ateşkesin uzatılması için çalıştıklarını söyledi.

Barrack, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye hükümetine, Suriye Demokratik Güçleri’ne, yerel yönetimlere ve toplum liderlerine, “geçici ateşkesi mümkün kılan itidal ve iyi niyetleri” dolayısıyla teşekkür etti.

Sürdürülebilir işbirliğiyle bu hafta sonunun daha kalıcı bir sükûnete ve daha derin bir diyaloğa kapı aralayabileceğini umut ettiklerini belirten Barrack, “Bu ateşkes, Suriye’nin farklı kesimlerini, topluluklarını ve komşu ülkeleri güvenlik, kapsayıcılık ve kalıcı barışa giden tek bir ortak yola yönlendirmek için hayati öneme sahip bir süreci başlatıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Bazı sorunların yaşanabileceğini ancak ortak hedefin çatışma yerine iş birliğini tercih etmek olduğunu vurgulayan Barrack, geçici ateşkes kapsamında saat 09.00’a kadar verilen sürenin uzatılması için yoğun şekilde çalıştıklarını ifade etti.

Sivil can kaybı 25’e yükseldi Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırılar nedeniyle Şeyh Maksud Mahallesi’nde dört çocuk olmak üzere 19 sivilin, Eşrefiye Mahallesi’nde Osman Hastanesi’nden iki personelin, Meydan Mahallesi’nde ise bir çocuk dâhil dört sivilin hayatını kaybettiğini; böylece toplam sivil can kaybının 25’e ulaştığını belirtti. SOHR, çatışmalarda İç Güvenlik Güçleri’nden (Asayiş) bir, Suriye Savunma Bakanlığı’na bağlı 17 kişinin öldüğünü belirtirken, şu ana kadar isimlerini doğrulayamadığı beş Asayiş mensubunun daha hayatını kaybettiğine dair bilgiler bulunduğunu da aktardı. Gözlemevi, yaralı sayısını ise 98 olarak duyurdu.

Abdi: Artan saldırılara seyirci kalmayacağız Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, geçici hükümete bağlı güçlerin Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerine yönelik saldırılarına tepki gösterdi. ANHA’ya konuşan Abdi, “ağır silahlarla saldıran büyük gruplara karşı yalnızca hafif silahlarla direnen İç Güvenlik Güçleri (Asayiş) ile onlara destek veren yerel gençlerin” bulunduğunu söyledi. Abdi, “Bu saldırıların artması ve halkımız için varoluşsal bir tehdide dönüşmesi halinde, SDG olarak yaşananlara seyirci kalmayacağımızı bir kez daha vurguluyoruz” ifadelerini kullandı. Saldırıların Kürtleri zorla yerinden etmeyi hedeflediğini savunan Abdi, “Mevcut tüm sorunların çözümünde temel ilkenin diyalog ve görüş alışverişi olduğunu bir kez daha teyit ediyoruz. Ölümlerin sona ermesi için diyaloğa geri dönülmesi adına üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız” dedi. Rojava Information Center, 2016 yılında nüfusu 30 bin olan mahallelerin, 2020 yılı itibarıyla 30 bin aileye ev sahipliği yaptığını; bunun da yaklaşık 100 bin kişilik bir nüfusa karşılık geldiğini aktarıyor. Suriye’deki insan hakları ihlallerini belgeleyen bağımsız kuruluş Hakikat ve Adalet için Suriyeliler (Syrians for Truth and Justice) ise 2022 tarihli raporunda, yerel yöneticilere atıfla nüfusun en az 200 bin olduğunu belirtiyor. Nüfusunun çoğunluğu Kürt olan bu mahallelerde, savaş nedeniyle yerinden edilen Hıristiyan azınlıklar ile Arap aileler de yaşıyor. (Harita: The National Context/X)

