Baroya Stenbolê dê hilbijartina xwe pêk bîne: 5 namzet û 2 hevpeyman hene

Hildibijêrina Baroya Stenbolê wê di 24-25ê Cotmehê de bê kirin. Serokê heyî İbrahim Kaboğlu dîsa berendam e. Umit Kocasakal û Hasan Kılıç jî wê bi hevpeymanan bikevin pêşbirkê. Berendamê Koma Mafên Parêzeran (Avukatlar Hakları Grubu) Korkut Kanadoglu ye û berendamê Parêzerên Komarparêz (Cumhuriyet Avukatları) Atakan Selanik e û her weha berendama Parêzerên Serbixwe (Bağımsız Avukatlar) jî Arife Gokkaya Dinç e.
Li gorî daxuyaniya ku ji aliyê baroyê ve hat kirin, civîna yekem a civata giştî wê di 10-11ê Cotmehê de bê kirin. Heke piraniya pêwîst neyê pêkanîn, civîna duyemîn wê di 24-25’ê Cotmehê de li Navenda Kongreyê ya Haliçê bê li dar xistin.
Di vê hilbijartinê de Serokê heyî Parêzer Prof. Dr. İbrahim Ozden Kaboğlu, Serokê berê Prz. Prof. Dr. Umit Kocasakal, Prz. Prof. Dr. Osman Korkut Kanadoglu, Prz. Hasan Kiliç û Prz. Arife Gokkaya Dinç wê ji bo serokatiyê hevrikiyê bikin.
Di 2024an de Kaboglu bi ser ketibû
Kocasakal berendamê “Yekîtiya Hêzên Komarparêz” e
Hevpeymana yekem a mezin di pêvajoya hilbijartinê de Yekîtiya Hêzên Komarparêz (Cumhuriyetçi Güç Birliği) bû.
Koma Parêzerên Hevdem yên Pêşî Prensîp, Koma Pêşî Parêzer (Önce Avukat Grubu) û Koma Parêzerên Netewperest ên Stenbolê (İMAG) hatin cem hev û Serokê berê yê Baroya Stenbolê Prof. Dr. Umit Kocasakal wekî berendamê hevpar nîşan dan.
Di nav navên damezrîner ên hevpeymanê de berendamê Pêşî Prensîp yê hilbijartina 2024an Ali Gurbuz, berendama Koma Pêşî Parêzer Elif Gorgulu û berendamê İMAGê Hakan Çatak cih digirin.
Di 2024an de çiqas deng bi dest xistibûn?
Kiliç û Saraç li ser heman berendamî bûn yek
Hevpeymana duyem a girîng di pêşbirka hilbijartinê de di navbera Koma Parêzerên Hevdem yên Pêşî Prensîp û Tevgera Bilindbûnê ya Pêşî Prensîp ÇAGê de hat ava kirin.
Her du kom li ser berendamiya Hasan Kiliç bûn yek. Rêjeya dengên her du berendaman di 2024an de li ser hev ji sedî 33 e. Hasan Kiliç di 2024an de 5 hezar û 537 deng û Filiz Saraçê jî 4 hezar û 67 deng stendibûn. Kombûna dengên her du berendaman dike 9 hezar û 604 deng. Ev jî ji sedî 33ê 29 hezar û 106 dengên derbasdar ên sala 2024an re wekhev e.
AHGê Kanadoğlu wekî berendam nîşan da
Korkut Kanadoglu bû berendamê AHGyê. Di 10ê Îlonê de di Kokteyla Vekirina Sala Dadwerî ya Baroya Stenbolê de Koma Mafên Parêzeran û Koma Parêzerên Hevdem yên Pêşî Prensîp hatin cem hev. Komên ku bi Kanadoglu re fotograf kişandin, di parvekirina yekem de gotibûn: "Em tevlî Kokteyla Vekirina Sala Dadwerî ya Baroya Stenbolê bûn bi Berendamê Serokatiya Baroyê yê Hevpar Prof. Dr. Korkut Kanadoglu re."
Lêbelê piştre daxuyaniya parvekirinê hat guherandin û weha gotin: "Em tevlî Kokteyla Vekirina Sala Dadwerî ya Baroya Stenbolê bûn bi Berendamê Serokatiya Baroyê yê Koma xwe Prz. Prof. Dr. Korkut KANADOGLU re."
Kaboglu ji bo heyama duyemîn dikeve pêşbirkê
Serokê heyî İbrahim Kaboglu wekî berendamê Koma Parêzerên ji bo Guherînê cara duyemîn dikeve hilbiijartinê. Di hildibijêrina 2024an de Kaboglu bi 7 hezar û 197 dengan hatibû hilbijartin.
Dinç berendama Parêzerên Serbixwe ye
Berendama din a hilbijartinê Arife Gokkaya Dinç e. Dinç wê wekî berendama Koma Parêzerên Serbixwe tevlî pêşbirkê bibe.
Berendamê Parêzerên Serbixwe yê sala 2024an Abdulhalim Yilmaz hezar û 143 deng stendibûn.
Dengên hevpeymanan wê bandoreke bi çi rengî li sindoqê bike?
Di 2024an de Kiliç û Saraç berendamên cuda bûn. Vê carê wekî berendamê yekane li pişta Kiliç bûn yek.
Dîsa di 2024an de Pêşî Prensîb û İMAG cuda ketibûn pêşbirkê, lê di vê hilbijartinê de li ser berendamiya Kocasakal bûn yek.
Hejmara endamên Baroya Stenbolê ji sala 2024an vir ve zêde bûye. Hejmara parêzerên tomarkirî ku di 2024an de 64 hezar û 73 bû, di 2026an de derket 68 hezar û 220an.
Pênc berendam
Berendamên ku li Baroya Stenbolê dikevin hilbijartina 2026an ev in:
İbrahim Ozden Kaboglu (Serokê Heyî) — Parêzerên ji bo Guherînê (Değişim İçin Avukatlar)
Umit Kocasakal — Yekîtiya Hêzên Komarparêz (Cumhuriyetçi Güç Birliği)
Hasan Kiliç — Parêzerên Hevdem yên Pêşî Prensîp + Tevgera Bilindbûnê ya Pêşî Prensîb ÇAG (Önce İlke Çağdaş Avukatlar + Önce İlke ÇAG Yükseliş Hareketi)
Osman Korkut Kanadoglu — Koma Mafên Parêzeran (Avukat Hakları Grubu)
Arife Gökkaya Dinç — Parêzerên Serbixwe (Bağımsız Avukatlar)
Tabloya encamên fermî yên hildibijêrina Baroya Stenbolê (2024)
(FY/AY)