TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 18.09.2026 17:14 18 Îlon 2026 17:14
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 18.09.2026 17:21 18 Îlon 2026 17:21
Xwendin Xwendin:  5 xulek

Baroya Stenbolê dê hilbijartina xwe pêk bîne: 5 namzet û 2 hevpeyman hene

Baroya Stenbolê ji bo serok û rêveberiya xwe ya nû diyar bike, dê di 24-25ê Cotmeha 2026an de biçe ser sandoqan. Di baroyê de mafê 68 hezar û 220 parêzeran heye ku dengê xwe bidin. Her weha berendam û hevpeymanên dikevin hilbijartinê aşkere bûn.

Ferhat Yaşar

TRTürkçesini Oku
Ferhat Yaşar

Ferhat Yaşar

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Baroya Stenbolê dê hilbijartina xwe pêk bîne: 5 namzet û 2 hevpeyman hene
Fotoğraf: Ferhat Yaşar/bianet.
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Hildibijêrina Baroya Stenbolê wê di 24-25ê Cotmehê de bê kirin. Serokê heyî İbrahim Kaboğlu dîsa berendam e. Umit Kocasakal û Hasan Kılıç jî wê bi hevpeymanan bikevin pêşbirkê. Berendamê Koma Mafên Parêzeran (Avukatlar Hakları Grubu) Korkut Kanadoglu ye û berendamê Parêzerên Komarparêz (Cumhuriyet Avukatları) Atakan Selanik e û her weha berendama Parêzerên Serbixwe (Bağımsız Avukatlar) jî Arife Gokkaya Dinç e.

Li gorî daxuyaniya ku ji aliyê baroyê ve hat kirin, civîna yekem a civata giştî wê di 10-11ê Cotmehê de bê kirin. Heke piraniya pêwîst neyê pêkanîn, civîna duyemîn wê di 24-25’ê Cotmehê de li Navenda Kongreyê ya Haliçê bê li dar xistin.

Di baroyê de mafê 68 hezar û 220 parêzeran heye ku dengê xwe bidin. Di hilbijartina herî dawî ya sala 2024an de ji 64 hezar û 73 parêzerên tomarkirî 30 hezar û 39 parêzeran deng dabûn û rêjeya beşdarbûnê sedî 46,88 bû.

Di vê hilbijartinê de Serokê heyî Parêzer Prof. Dr. İbrahim Ozden Kaboğlu, Serokê berê Prz. Prof. Dr. Umit Kocasakal, Prz. Prof. Dr. Osman Korkut Kanadoglu, Prz. Hasan Kiliç û Prz. Arife Gokkaya Dinç wê ji bo serokatiyê hevrikiyê bikin.

Di 2024an de Kaboglu bi ser ketibû

Di hilbijartina Baroya Stenbolê ya sala 2024an de 11 berendamên serokatiyê hevrikî kiribûn. Berendamê Parêzerên ji bo Guherînê (Değişim İçin Avukatlar) İbrahim Kaboglu bi 7 hezar û 197 dengî wekî serok hatibû hilbijartin. Piştî Kaboglu, Hasan Kiliç 5 hezar û 537 deng û berendamê Koma Mafên Parêzeran Mehmet Turgay Bilge jî 4 hezar û 993 deng bi dest xistibûn. Du berendamên Koma Parêzerên Hevdem yên Pêşî Prensîp (Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu) Filiz Saraç 4 hezar û 67 deng û Ali Gurbuz jî 3 hezar û 987 deng stendibûn. Dengê berendamê Koma Parêzerên Netewperest ên Stenbolê Hakan Çatak jî hezar û 679 bû.

Kocasakal berendamê “Yekîtiya Hêzên Komarparêz” e

Hevpeymana yekem a mezin di pêvajoya hilbijartinê de Yekîtiya Hêzên Komarparêz (Cumhuriyetçi Güç Birliği) bû.

Koma Parêzerên Hevdem yên Pêşî Prensîp, Koma Pêşî Parêzer (Önce Avukat Grubu) û Koma Parêzerên Netewperest ên Stenbolê (İMAG) hatin cem hev û Serokê berê yê Baroya Stenbolê Prof. Dr. Umit Kocasakal wekî berendamê hevpar nîşan dan.

Di nav navên damezrîner ên hevpeymanê de berendamê Pêşî Prensîp yê hilbijartina 2024an Ali Gurbuz, berendama Koma Pêşî Parêzer Elif Gorgulu û berendamê İMAGê Hakan Çatak cih digirin.

Di 2024an de çiqas deng bi dest xistibûn?

Berendamê IMAGê Hakan Çatak ku di hevpeymana Kocasakal de cih digirt di 2024an de hezar û 679 deng stendibû. Du berendamên Pêşî Prensibê Ali Gurbuz û Filiz Saraç jî bi giştî 8 hezar û 54 deng stendibûn. Ji aliyê din ve, dengê berendama Koma Pêşî Parêzer a sala 2024an Elif Gorguluyê hezar û 937 bû.

Kiliç û Saraç li ser heman berendamî bûn yek

Hevpeymana duyem a girîng di pêşbirka hilbijartinê de di navbera Koma Parêzerên Hevdem yên Pêşî Prensîp û Tevgera Bilindbûnê ya Pêşî Prensîp ÇAGê de hat ava kirin.

Her du kom li ser berendamiya Hasan Kiliç bûn yek. Rêjeya dengên her du berendaman di 2024an de li ser hev ji sedî 33 e. Hasan Kiliç di 2024an de 5 hezar û 537 deng û Filiz Saraçê jî 4 hezar û 67 deng stendibûn. Kombûna dengên her du berendaman dike 9 hezar û 604 deng. Ev jî ji sedî 33ê 29 hezar û 106 dengên derbasdar ên sala 2024an re wekhev e.

AHGê Kanadoğlu wekî berendam nîşan da

Korkut Kanadoglu bû berendamê AHGyê. Di 10ê Îlonê de di Kokteyla Vekirina Sala Dadwerî ya Baroya Stenbolê de Koma Mafên Parêzeran û Koma Parêzerên Hevdem yên Pêşî Prensîp hatin cem hev. Komên ku bi Kanadoglu re fotograf kişandin, di parvekirina yekem de gotibûn: "Em tevlî Kokteyla Vekirina Sala Dadwerî ya Baroya Stenbolê bûn bi Berendamê Serokatiya Baroyê yê Hevpar Prof. Dr. Korkut Kanadoglu re."

Lêbelê piştre daxuyaniya parvekirinê hat guherandin û weha gotin: "Em tevlî Kokteyla Vekirina Sala Dadwerî ya Baroya Stenbolê bûn bi Berendamê Serokatiya Baroyê yê Koma xwe Prz. Prof. Dr. Korkut KANADOGLU re."

Kaboglu ji bo heyama duyemîn dikeve pêşbirkê

Serokê heyî İbrahim Kaboglu wekî berendamê Koma Parêzerên ji bo Guherînê cara duyemîn dikeve hilbiijartinê. Di hildibijêrina 2024an de Kaboglu bi 7 hezar û 197 dengan hatibû hilbijartin.

Dinç berendama Parêzerên Serbixwe ye

Berendama din a hilbijartinê Arife Gokkaya Dinç e. Dinç wê wekî berendama Koma Parêzerên Serbixwe tevlî pêşbirkê bibe.

Berendamê Parêzerên Serbixwe yê sala 2024an Abdulhalim Yilmaz hezar û 143 deng stendibûn.

Dengên hevpeymanan wê bandoreke bi çi rengî li sindoqê bike?

Di 2024an de Kiliç û Saraç berendamên cuda bûn. Vê carê wekî berendamê yekane li pişta Kiliç bûn yek.

Dîsa di 2024an de Pêşî Prensîb û İMAG cuda ketibûn pêşbirkê, lê di vê hilbijartinê de li ser berendamiya Kocasakal bûn yek.

Hejmara endamên Baroya Stenbolê ji sala 2024an vir ve zêde bûye. Hejmara parêzerên tomarkirî ku di 2024an de 64 hezar û 73 bû, di 2026an de derket 68 hezar û 220an.

Pênc berendam

Berendamên ku li Baroya Stenbolê dikevin hilbijartina 2026an ev in:

İbrahim Ozden Kaboglu (Serokê Heyî) — Parêzerên ji bo Guherînê (Değişim İçin Avukatlar)
Umit Kocasakal — Yekîtiya Hêzên Komarparêz (Cumhuriyetçi Güç Birliği)
Hasan Kiliç — Parêzerên Hevdem yên Pêşî Prensîp + Tevgera Bilindbûnê ya Pêşî Prensîb ÇAG (Önce İlke Çağdaş Avukatlar + Önce İlke ÇAG Yükseliş Hareketi)
Osman Korkut Kanadoglu — Koma Mafên Parêzeran (Avukat Hakları Grubu)
Arife Gökkaya Dinç — Parêzerên Serbixwe (Bağımsız Avukatlar)

Tabloya encamên fermî yên hildibijêrina Baroya Stenbolê (2024)

(FY/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Baroya Stenbolê hilbijartin
Ferhat Yaşar
Ferhat Yaşar
Hemû Nivîsên wî/wê

Nûçegîhanê Mafên Mirovan ya bîanetê (2026). Gazete Duvar (2019-2025) û Kurdsat News (2025-2026). Zanîngeha Stenbolê ya Aydinê de beşa rojnamegerî xwendiye. (2021)

Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Nivîsên wî/wê yên din
Operasyonên li dijî LGBTÎ+yan: Dema desteserkirina 109 kesan hat dirêjkirin
16 Îlon 2026
Operasyonên li dijî LGBTÎ+yan: Dema desteserkirina 109 kesan hat dirêjkirin
Selçuk Mizrakli serbest bû
8 Îlon 2026
Selçuk Mizrakli serbest bû
Remzî Kartal: Ji bo meşa azadiyê em bi kelecan in
28 Tîrmeh 2026
Remzî Kartal: Ji bo meşa azadiyê em bi kelecan in
Wezareta Karên Navxweyî piştî çar mehan bersiv da îdîaya îşkenceya li qereqolê
22 Tîrmeh 2026
Wezareta Karên Navxweyî piştî çar mehan bersiv da îdîaya îşkenceya li qereqolê
Endamê Hevpeymaniya Hêzên Siyasî yên Kurdistana Îranê Mewlûdî: Me ji tu kesî çek wernegirtine, me gelê xwe parast
16 Tîrmeh 2026
Endamê Hevpeymaniya Hêzên Siyasî yên Kurdistana Îranê Mewlûdî: Me ji tu kesî çek wernegirtine, me gelê xwe parast
Biçe serûpelê