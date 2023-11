Baroya Amedê: Me serlêdanên xwe yên hiqûqî kir

Serokê Baroya Amedê Nahît Eren ji bo Mizgîn Yalçinê li ser platforma Xê peyameke piştgiriyê weşand û got "Mamoste, tu ne bi tenê yî. Zimanê me nasnameya me ye."

Piştî banga Yalçinê, Baroya Amedê daxuyand ku wê derbarê kesên ku Mizgîn Yalçinê hedef nîşan dane, de pêvajoya hiqûki dane destpêkirin û wê pêvajoyê bişopînin.

Alikarê Baroya Amedê Mehdî Ozdemîr têkildarî mijarê bi bîanetê re axivî û got, wan derbarê kesên ku li ser medyaya civakî Yalçin kirine hedef û heqerat lê kirine de serlêdanên xwe yê hiqûqî dane destpêkirin.

Peyamên piştgiriyê

Ji bo Yalçinê ji sazî û dezgehên cûr be cûr û ji welatiyan geleke peyamên piştgiriyê hatin weşandin.

OHDyê di peyama xwe ya piştgiriyê de got: "Mamosteya Kurdî ya li Amedê M.Y, ji ber vîdeoya xwe ya ku navê bajaran bi Kurdî dide xwendekaran, li ser medyaya civakî bû hedef.

Em dizanin ku bertekên li ser vîdeoyê ji bêtehamuliya li hemberî zimanê Kurdî derdikevin û em li dijî van bertekên faşîst bi mamoste re ne.

Sendîkaya Perwerdehiyê (Egitim-Sen) jî peyameke weşand û got: "Em bi her hawî li gel mamosteya xwe ne. Em hem di warê manevî de, hem jî di warê hiqûkî de li gel endamê xwe ne."

"Tu sûc li holê nîne"

Endamê Revêberiya Şaxe Amedê ya Egitim-Senê ya berê Ezgî Çêlîkê, agahî da bîanetê û got îro mamoste Mizgîn li gundê ku lê mamostetiye dike zîyaret kirine e û got dîmen bi destûra dê û bavên zorakan hatiye kişandin û dimênên ji dersa fermî ne û wiha pê de çû: "Di nava mufredatê de, dersa Kurdî ya Hilbijartî daye zarokan, ev jî ne sûc e. Mamosteyê me li ser karê xwe ye, moralê wê jî geleke baş e."

"Em coşa zarokan parve dikin"

Berdevkên Komîsyona Ziman, Çand û Hunerê ya Amedê Cemîle Tûrhalli û Kerem Firtina bi telefonê gihîştin Mizgîn Yalçinê û piştgriyê danê. Tûrhalli bûyerê ji bo bîanetê nîrxand û got "Ev bûyer cardin da nîşandan ku nikarin tehemmûlê Dersa Kurdî ya Hilbijartî jî bikin."

Komîsyonê daxuyanike nivîskî jî weşand:

"Em van êrişên ku bingeha xwe ji cudakeriyê distînin wek bêtehamûliya zimanê Kurdî dibînin û dizanin ku ev êrîş sedemên vê yekê ne. Em bi mamosteya xwe Mizgînê re ne û vê coş û germahiya xwendekarê wê parve dikin ku bi zimanê xwe dersan dibînin."

(BA/AY)