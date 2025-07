Baroya Amedê: Divê bawerî bi parvekirinên ku gefê li aştiya civakî dixwin, neyê anîn

Baroya Amedê derbarê kesên ku cezayên wan qediyaye û serbest bûne de daxuyaniyek da.

Baroya Amedê têkildarî hin îdîayên derew ên derbarê welatiyên ku li gorî qanûna bi hejmara 5275'an cezayên xwe yên li ser înfaza ceza û tedbîrên ewlehiyê temam kirine û li gorî biryarên Dadgeha Destûra Bingehîn (AYM) ên der barê betalkirina xalên 220/6 û 314/3 yên Qanûna Ceza ya Tirk de hatine berdan de daxuyaniyek nivîskî weşand.

Di daxuyaniyê de bal hat kişandin ser îdîayên şaş ên hin hesabên medya farazî û saziyên çapemeniyê yên der barê welatiyên ku cezayên xwe temam kirine û li gorî qanûna bi hejmara 5275'an a li ser înfaza ceza û tedbîrên ewlekariyê hatine berdan, hatine kirin.

Hate diyarkirin ku sûcê nefret û cihêkariya raya giştî hatiye kirin. Di daxuyaniyê de hat destnîşankirin ku li gorî biryara Dadgeha Destûra Bingehîn a li ser betalkirina xalên 220/6 û 314/3 yên Qanûna Ceza ya Tirk û hat destnîşankirin ku posteyên şaş û hedef nîşandanê di nava raya giştî de tê bikaranîn.

Di danezana encamê de hat ragihandin ku cezayên muebbetê û girankirina muebbetê ji hev cuda li gorî xalên 47 û 48’emîn ên Qanûna Ceza ya Tirk tên sererastkirin û dema hukmên serbestberdana bi şert werin bikaranîn, serbestberdan jî qanûnî ye.”

“Divê rewşa hiqûqê nebe mijara nîqaşan”

Di daxuyaniyê de ev tişt hatin gotin:

"Rewşa hiqûqî ya welatiyên piştî temamkirina cezayên girtîgehê yên di qanûnê de hatine berdan, li gorî rêgeza qanûnî ya sûc û cezayan, li gorî mewzûatê tê birêvebirin û li gorî pêşniyara ti rêzikname û îdîayên taybet ti îmtiyazê nagire. Wekî din, niha gelek girtî hene ku tevî cezayê xwe qedandine jî ji ber sedemên kêfî nikarin ji hukmên serbestberdana bi şert sûdê werbigirin. Her wiha divê rewşên girtin û mehkûmiyetê bi hev re neyên tevlihevkirin. Girtina di rewşên îstîsnayî de dikare bê sepandin, lê belê di mijara mehkûmiyetê de temamkirina ceza û pêkanîna hukmên serbestiya bi şert, pêwîstiyeke hiqûqî ye. Ji ber vê yekê, du rewşên hiqûqî yên cuda divê ji derveyî çarçoveya berhevdanên neheq neyên gotûbêj kirin. Weke Baroya Amedê em careke din destnîşan dikin ku her kes li pêşberî hiqûqê wekhev e, maf û azadiyên bingehîn neyên binpêkirin û dewleta hiqûqê û edalet ji bo her kesî esas e. Di heman demê de em bi rêzdarî ji raya giştî re radighînin ku pêwîst e bawerî neyê dayîn parvekirinên ku kesên xwedî naverokên sexte hedef digirin, nefretê dihewîne û aştiya civakî tehdît dike.”

(AY)