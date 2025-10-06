TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
MAF
Dîroka Weşanê: 6 Cotmeh 2025 12:21
 ~ Nûkirina Dawî: 6 Cotmeh 2025 12:26
2 xulek Xwendin

Baroya Amedê: Demîrtaş û girtiyên din demildest serbest berdin

Baroya Amedê diyar kir ku hewceye Selahattîn Demîrtaş û girtiyên di çarçoveya biryarên DMME’yê de tavilê bên berdan.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
Baroya Amedê: Demîrtaş û girtiyên din demildest serbest berdin

Baroya Amedê, têkildarî Hevserokê Giştî yê Partiya Demokratîk a Gelan (HDP) yê berê Selahattîn Demîrtaş ku divê li gorî biryara Dadgeha Mafên Mirovan a Ewropayê (DMME) were berdan, daxuyaniyeke nivîskî da.

Li gorî nûçeya MAyê di daxuyaniyê de baroyê bal kişand ser biryara DMMEê ya di 8ê Tîrmeha 2025an de û bi bîr xist ku biryara jinûvegirtina Demîrtaş xwedî tu bingeheke hiqûqî nîne û bi helwestekî siyasî hatiye dayin.

Bi domdarî hate gotin ku DMME’yê di biryara xwe de destnîşan kiriye ku mafên azadî, ewlehî, dema maqûl a darizandinê û venêrîna darazê ya têkildarî rewşa girtî hatine binpêkirin.

Her weha di daxuyaniyê de weha hatiye gotin:

"DMME’yê ji Tirkiyeyê xwestiye ku Demîrtaş tavilê berde û sepanên bi heman rengî bi dawî bike.  DMMEyê di biryara xwe de gotiye ku hewceye tevî Demîrtaş, hemû girtiyên siyasî yên di çarçoveya Doza Kobanê de hatine girtin bi heman rengî bên berdan. Baroyê, destnîşan kir ku cîbicîkirina vê biryarê her wiha gavekî mecbûrî ya pêvajoya civakî ye û divê ev yek neyê paşguhkirin."

Baroyê, bi bîr xist ku îtîraza li dijî biryara DMME’yê dê di 8’ê Cotmeha 2025’an de bi dawî bibe û heke îtîraz neyê kirin dê biryar teqez bibe û hewceye biryar tavilê bê cîbicîkirin. Baroyê, bang kir ku Demîrtaş û hemû girtiyên siyasî yên di heman çarçoveyê de hatine girtin tavilê bên berdan.

(AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Baroya Amedê Hiqûq demîrtaş biryarên DMMEyê
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê