Barolardan, Tahir Elçi davasındaki mütalaaya tepki

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin öldürülmesine dair davada savcılığın, sanıkların beraatını talep eden mütalaasıyla ilgili 14 baro açıklama yaptı.

Tahir Elçi cinayetinde “faili meçhul” mütalaa

Adıyaman, Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Dersim, Hakkari, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Urfa, Şırnak ve Van baroları, “Faili meçhul cinayet yoktur aydınlatılmış cinayet vardır” başlıklı açıklamada, soruşturma ve dava sürecinin etkisiz olduğunu söyledi:

“28 Kasım 2015 tarihinde katledilen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin görülen dava dosyasına Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 25 Nisan 2024 tarihinde sunulan mütalaada, sanık polis memurlarının beraatına karar verilmesi talep edilmiştir.

Kentin orta yerinde onlarca kamera önünde gerçekleştirilen Tahir Elçi suikastının yaşandığı ilk andan gelinen bugünkü aşamaya kadar etkisiz bir soruşturma ve kovuşturma sürecine tanıklık ettik.”

“Cezasızlık adım adım örüldü”

Barolar, cinayetin aydınlatılması konusunda soruşturma ve kovuşturma makamlarınca yapılması gereken araştırmaların, Elçi'nin avukatları ve hukuk kurumları tarafından talep edilmesine yapılmadığını belirttiler:

“Hukuka aykırı şekilde yapılmayan araştırmalar, faillerin korunduğunu ve cezasızlığın adli kurumlar tarafından adım adım örüldüğünü ortaya koymaktadır. Yargılama sürecinde itirafçıların ifadesiyle ortaya çıkan ve gerçeklerle çelişen hakikati karartma girişimleri ciddiye alınmadı, kovuşturma derinleştirilmedi.

Siyasal cinayetlerin aydınlatılması konusunda, ciddi bir toplumsal, siyasal ve yargısal iradeye ihtiyaç olduğunun bilincindeyiz. Tahir Elçi cinayetinin aydınlatılmasında ciddi bir toplumsal irade olmasına rağmen maalesef bu irade yargısal ve siyasal makamlarda görülemedi.

Tahir Elçi'nin ifade ettiği gibi 'faili meçhul cinayet yoktur aydınlatılmamış cinayet vardır'. Biz barolar olarak; cezasızlık travmalarımıza bir yenisinin daha eklenmesini kabul etmediğimizi ve hukuki sürecin takipçisi olmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin öldürülmesine dair davada savcılık mütalaasını 25 Nisan’da mahkemeye sundu. Savcı Mustafa Alper Buğra Horozoğlu imzalı mütalaada, “bilinçli taksirle ölüme neden olmak” suçlamasıyla tutuksuz yargılanan polisler S.T. F.T. ve M.S.’nin beraatı istendi. Diğer şüpheli Uğur Yakışır ile ilgili dosya, firari olması nedeniyle tefrik edilmişti.

(AS)