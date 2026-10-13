Barolarda seçim: Hangi ilde kim kazandı?

Türkiye’de baroların 2026-2028 dönemindeki yönetimlerini belirlemek için ekim ayında yapılan seçimler sürüyor.

İstanbul Barosu seçime gidiyor: Beş aday, iki ittifak

13 Ekim itibarıyla seçimlerini tamamlayan ve başkanlık sonuçları açıklanan barolarda yeni dönem yönetimleri belli olmaya başladı. Bazı barolarda mevcut başkanlar görevini sürdürürken bazı barolarda yeni isimler başkan seçildi.

Ankara

Ankara Barosu’nun 69. Olağan Genel Kurulu’nda dört aday yarıştı. Demokratik Sol Avukatlar Grubu’nun adayı Elçin Özge Şimşek Çağlayan, 5 bin 848 oyla başkan seçildi.

Ankara Barosu’nun yeni başkanı Elçin Özge Şimşek Çağlayan oldu

Doğukan Kozan 2 bin 997, Funda Şahin 2 bin 816, Mehmet Zeki Kaplan ise 427 oy aldı.

Diyarbakır

Diyarbakır Barosu’nun 50. Seçimli Olağan Genel Kurulu’nda Sertaç Buluttekin 840 oy alarak başkan seçildi. Abdulkadir Güleç 821 oyda kaldı.

Baroya kayıtlı 2 bin 626 avukattan 1830’u oy kullandı, 12 oy geçersiz sayıldı.

Diyarbakır Barosu'nda yeni dönem

İstanbul 2 No’lu

İstanbul 2 No’lu Barosu’nda başkanlık seçimini Rıza Saka kazandı. Saka 1022 oy alırken Ali Kasım Tuna 1016 oy aldı. Seçim yalnızca 6 oy farkla sonuçlandı.

Tuna sonuçlara itiraz edeceğini açıkladı.

İstanbul 2 Nolu Barosu'nda Rıza Saka 6 oy farkla başkan seçildi

Trabzon

Trabzon Barosu’nda mevcut başkan Hakan Orhan yeniden seçildi.

Orhan 532 oy, rakibi Mustafa Çağrı Yayla 372 oy aldı. Baronun açıklamasına göre 926 avukat oy kullandı.

Mersin

Mersin Barosu’nda mevcut başkan Gazi Özdemir yeniden seçildi.

Özdemir 1316 oy alırken Sami Dündar 909, Mert Gözü 534 oy aldı.

Van

Van Barosu’nun 30. Olağan Genel Kurulu’nda Sinan Özaraz yeniden başkan seçildi.

Özaraz 392 oy aldı.

Hakkari

Hakkâri Barosu’nda Gülabi Seven başkan seçildi.

Mardin

Mardin Barosu’nda mevcut başkan Ahmet Duyan, Civan Ortaç ile yarıştığı seçimi kazanarak görevini sürdürdü.

Muğla

Muğla Barosu’nda mevcut başkan Levent Akgün yeniden seçildi.

Akgün 793, Burak Erbay 426, Efsun Türkmen Erol 184 oy aldı.

Adıyaman

Adıyaman Barosu’nda Mithat Yaşar 243 oyla başkan seçildi. Seçim resmi olmayan sonuçlara göre Yaşar’ın lehine sonuçlandı.

Denizli

Denizli Barosu’nda Özlem Doğan Bıyıklı 720 oyla başkan seçildi.

Bıyıklı’nın seçilmesiyle Denizli Barosu’nda ilk kez bir kadın başkan görev yapacak.

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Dersim

Tunceli Barosu’nda başkanlık seçimi bir oy farkla sonuçlandı.

Dilan Torun 31 oy alarak Reyhan Helin Bulut’u 30 oyla geride bıraktı. Bulut, seçimde usule aykırılık yaşandığını belirterek sonuca itiraz edeceğini açıkladı.

Nevşehir

Nevşehir Barosu’nda mevcut başkan Mustafa Necmi Öncül, 179 oyla yeniden seçildi. Özer Hasan Duru 177 oy aldı.

İki oy farkla sonuçlanan seçimde yapılan itiraz üzerine oyların yeniden sayıldığı bildirildi.

Erzincan

Erzincan Barosu’nda Emre Bölükbaşı 136 oy alarak yeniden başkan seçildi. Adem Aktürk 131 oy aldı. Seçim 5 oy farkla sonuçlandı.

Karabük

Karabük Barosu’nda başkanlık için üç kadın aday yarıştı.

Sibel Şirin 115 oyla seçimi kazandı. Şerife Özdemir 67, İrem Nane Öksüzoğlu 47 oy aldı. Böylece Karabük Barosu’nda 16 yıl sonra yeniden bir kadın başkan seçildi.

Elazığ

Elazığ Barosu’nda Gökhan Kadıyoran 356 oyla başkan seçildi. Mevcut başkan Melih Efe 310 oy aldı. Seçim 46 oy farkla sonuçlandı.

Ağrı

Ağrı Barosu’nda Tanju Öztürk 148 oyla başkan seçildi. Hasan Geriş 124 oy aldı.

Ardahan

Ardahan Barosu’nda Murat Yolcu 28 oyla başkan seçildi. Sinan Yılmaz 24 oy aldı.

Artvin

Artvin Barosu’nda Handan Demiral Almalı 74 oyla yeniden başkan seçildi. Şenol Alparslan 46 oy aldı.

Bilecik

Bilecik Barosu’nda Fuat Selbes 85 oyla başkan seçildi. Emel Akan Yıldırım 79 oy aldı.

Bingöl

Bingöl Barosu’nda Turan Hişan 88 oyla başkan seçildi. Mücahit Nusretoğlu 83, Naim Güçten 50 oy aldı.

Bitlis

Bitlis Barosu’nda Muhammed Emin Acar 102 oyla başkan seçildi. Fuat Özgül 85 oy aldı.

Bolu

Bolu Barosu’nda Sinan Barut 222 oyla ikinci kez başkan seçildi. Aslı Çelikağ Özcan 83 oy aldı.

Burdur

Burdur Barosu’nda Zeki Ertuğ Akın 188 oyla başkan seçildi. Mevcut başkan Meltem Özdemir 140 oy aldı.

Karaman

Karaman Barosu’nda Oktay Yılmaz 152 oy alarak yeniden başkan seçildi. Fatih Akpınar 123 oy aldı.

Kastamonu

Kastamonu Barosu’nda Özgür Demir, tek listeyle girdiği seçimde 212 oy alarak yeniden başkan seçildi.

Kırıkale

Kırıkkale Barosu’nda Turan Zeki, tek listeyle girdiği seçimde yeniden başkan seçildi.

Kırşehir

Kırşehir Barosu’nda Mustafa Alp Aslan, mevcut başkan İsa Dağıstan’ı geride bırakarak başkan seçildi.

Kilis

Kilis Barosu’nda Murat Karataş 58 oyla başkan seçildi. Mustafa Canbaloğlu 52, Neşat Yıldırım 40 oy aldı.

Kütahya

Kütahya Barosu’nda Edip İlkay Sunay başkan seçildi ve mazbatasını aldı.

Sakarya

Sakarya Barosu’nda Serdar Özder 659 oyla başkan seçildi. Ali Samet Özkurt 563 oy aldı.

Amasya

Amasya Barosu’nda Edip Hakan Subaşı yeniden başkan seçildi.

Bartın

Bartın Barosu’nda Nail Öztürk yeniden başkan seçildi.

Isparta

Isparta Barosu’nda Fatih Semiz yeniden başkan seçildi.

Kayseri

Kayseri Barosu’nda Murat Tolga Özsoy yeniden başkan seçildi.

Konya

Konya Barosu’nda mevcut başkan Oktay Unkur yeniden başkan seçildi.

(FY)