Baro seçimlerinde geri sayım: İstanbul’da 11, Ankara’da 6 aday yarışacak

Avukatlık Kanunu’na göre iki yılda bir yapılan baro seçimleri ekim ayında yapılacak.

Türkiye’nin en fazla üyeye sahip baroları olan İstanbul ve Ankara Baroları’nda da seçim heyecanı yaşanıyor.

62 bin 587 üyesi olan İstanbul Barosu 19-20 Ekim’de Haliç Kongre Merkezi’nde, 23 bin 684 üyesi olan Ankara Barosu ise 12-13 Ekim’de Atatürk Kapalı Spor ve Sergi Sarayı’nda olağan genel kurulunu yapacak.

Seçimlere yaklaşırken şu ana kadar İstanbul’da 11, Ankara’da da 6 avukat baro başkanlığına adaylığını açıkladı.

İstanbul’da 11 aday

Halihazırda İstanbul Barosu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Ali Gürbüz, 29 Haziran’da yapılan ön seçimde, diğer iki adayı geride bırakarak Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu’nun başkan adayı oldu.

Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu’nun yaptığı ön seçimi kabul etmeyen mevcut Başkan Filiz Saraç ise ön seçime girmedi.

Saraç, haziran ayında yaptığı açıklamada, “Kurucularından ve halihazırda Gruptan seçilen İstanbul Baro Başkanı olduğum Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'nun yeni dönemde de İstanbul Barosu Başkanı olmak üzere aday adayı olduğumu değerli meslektaşlarımla paylaşıyorum. Grubumuzda sürecin ilkelerimizle bağdaşmayan şekilde sürdürülmeye çalışılması karşısında çok sayıda grup üyemizin haklı itirazları olmuştur. Tarafımca da haklı bulunan itirazlar, başta oy kullandırılmayan çoğunluğunu genç meslektaşlarımızın oluşturduğu kesin ve yeni üyelere 'tecrübe ile gençliği buluşturacağız' söylemi ile çıktığımız yolda oy kullandırılmamasının görmezden gelinmesini kabul etmem mümkün olmadığından, bu şartlarda yapılan bir ön seçimin meşru olmayacağını genel kurul üyelerimize de bildirdim. Nitekim temsil görevim nedeni ile dün Ankara’da Baro Başkanları toplantısında olduğum saatlerde ve dün yapılmaya çalışılan grup üyelerinin büyük bölümünün icabet etmemesi nedeniyle katılım sayısı ve sonuçları dahi açıklanamayan bir ön seçimin grup çoğunluğu nezdinde geçerliliği yoktur. Grubumuzun 64 bin avukata hitap eden ve geleceğe taşıyacak, ilkelerimize uygun seçim için çalışmalarımız sürmektedir” dedi.

Grup ikiye bölündü, Saraç yeniden aday

İkiye bölünen grup 14 Eylül’de ikinci bir ön seçim yaptı ve tek adayın katıldığı seçimde Saraç, yeniden aday olduğunu açıkladı.

Saraç, 2022’de yapılan seçimlerde 7 bin 101 oy alarak İstanbul Barosu’nun ilk kadın başkanı seçilmişti.

Bir diğer aday Hasan Kılıç ise 2018, 2020 ve 2022’de dört kez İstanbul Barosu Başkanlığına aday oldu. Geçmiş dönemlerde, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu’yla birlikte hareket eden Kılıç, buradan ayrılıp Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu Yükseliş Hareketi’ni kurdu. 2022 seçimlerinde Bir Aradayız ittifakı ile girdiği seçimde 6 bin 465 oy aldı.

1996-2000 yılları arasında İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Sekreteri olan Mert-Er Karagülle de Değişim İçin Güçlü Baro Grubu’nun adayı oldu. Üç kez başkanlığa aday olan Karagülle, 2022’deki seçimde bin 312 oy aldı.

Avukatlardan, İbrahim Kaboğlu’na baro başkanı adaylığı çağrısı

İbrahim Kaboğlu’na çağrı

İki yıl önce Bir Aradayız adını kullanan Değişim İçin Avukatlar ise Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul eski Milletvekili, Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu’na aday olması için çağrı yaptı.

Binden fazla avukatın imzasıyla yayımlanan bildirinin ardından Kaboğlu, adaylığını açıkladı.

Diğer adaylar

Üç dönem baro başkanlığı yapan Mehmet Durakoğlu döneminde Staj Eğitim Merkezi (SEM) Yürütme Kurulu Başkanı ve İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi olan Elif Görgülü de yeniden başkanlığa adaylığını açıkladı.

2022’de olduğu gibi kurucusu olduğu Önce Avukat Grubu’nun adayı olan Görgülü’nün yolu da Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu’ndan geçmişti. Ayrıca Görgülü, 2022’de bin 937 oy almıştı.

Türkiye’nin ilk arabulucusu olan Turgay Bilge ise Avukat Hakları Grubu’nun adayı olarak seçimde yarışacak.

Bilge, baro başkanlığına ilk defa aday olsa da grubun 2022’deki adayı Gökhan Ahi 4 bin 759 oy almıştı.

Türkan Kara ise 2022’den sonra yeniden Genç Hukuk Hareketi’nin başkan adayı. 2022’de 140 oy almıştı.

Kurduğu İstanbul Avukatlar Birliği ile ikinci kez seçime girmeye hazırlanan Metin Uraçin, uzun yıllar İstanbul Barosu Dış İlişkiler Merkezi Başkanlığı görevini yürüttü. Yolu Önce İlke Avukatlar Grubu’ndan geçmiş bir diğer aday olan Uraçin, 2022’de 265 oy almıştı.

Mülteci ve göç hukuku üzerine çalışan Abdülhalim Yılmaz ise Bağımsız Avukatlar Grubu tarafından aday gösterildi. Yılmaz, Baro başkanlığına ilk defa aday olsa da grup, 2022 seçimlerinde Gülden Sönmez ile bin 56 oy almıştı.

İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu ise yeniden Hakan Çatak’ı başkanlığa aday gösterdi. Çatak, 2022’de 883 oy almıştı.

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Ankara’da 6 aday yarışıyor

Ankara Barosu mevcut Başkanı Mustafa Köroğlu, bu seçimde yeniden Demokratik Sol Avukatlar Grubu’nun adayı oldu. Uzun yıllardır Ankara Barosu Başkanlığını kazanan grup, 2022’de 7 bin 416 oy almıştı.

10 Ekim Gar Katliamı Davası’nın avukatlarından olan Doğukan Tonguç Cankurt ise Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar Grubu’nun başkan adayı olarak gösterildi. Grubun 2022’deki adayı Linda Sevinç Hocaoğulları bin 489 oy almıştı.

2018’de Cumhuriyet Savcılığı görevinden istifa ederek CHP’den milletvekili aday adayı olan Bülent Yücetürk ise 100. Yıl Demokratik Sol Avukatlar Grubu tarafından aday gösterildi. Grup daha öncesinde seçime girmemişti.

İstanbul ile beraber Ankara’da da seçime giren Avukat Hakları Grubu ise Ebru Dönmez’i aday olarak gösterdi.

Dönmez ilk defa aday olurken Avukat Hakları Grubu’nun 2022’de aday gösterdiği Hakan Gönenç bin 804 oy almıştı.

Türk Milliyetçisi Avukatlar Grubu ise Hakan Erdem’i başkan adayı gösterdi.

Seçimde aynı zamanda İbrahim Akın’da bağımsız aday olarak yarışacak.

(ET/RT)