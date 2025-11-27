ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KADIN
Yayın Tarihi: 27 Kasım 2025 22:33
 ~ Son Güncelleme: 27 Kasım 2025 22:55
2 dk Okuma

GAZETECİ DİLAN KARAMAN'IN ÖLÜMÜ

Baro Kadın Hakları Merkezi intihar iddiasının soruşturulmasını istedi

Diyarbakır'da hastanedeyken kalp krizi sonucu öldüğü açıklanan Dilan Karaman'ın intihar ettiği yönündeki iddialar nedeniyle, Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi yaptığı açıklamada sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Baro Kadın Hakları Merkezi intihar iddiasının soruşturulmasını istedi
Dilan Karaman, bir dönem Medyascope’ta da çalışmıştı. (Soldan sağa: Bedirhan Aybar, Dilan Karaman ve Heja Türk) Kaynak: medyascope

Gazeteci Dilan Karaman'ın ölüm haberinin ardından intihar şüphesinin dile getirilmesi üzerine Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklamada "Kadınların şüpheli ölümlerinin münferit olmadığı; toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin, sistematik şiddetin ve cezasızlık politikasının bir sonucu olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz. Bu bağlamda, “intihar” olarak sunulan kadın ölümlerinin de politik olduğunun altını çiziyoruz." vurgusu yapıldı.

Açıklama metni şöyle:

#DİLANKARAMAN

Gazeteci, kadın özgürlük mücadelesinin aktif bir öznesi olan Dilan Karaman’ın şüpheli biçimde yaşamını yitirdiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

11 Kasım’dan bu yana yoğun bakımda tedavi altında olan Karaman’ın ölümü, kamuoyuna “kalp krizi” olarak yansısa da kadınların şüpheli ölümlerinin çoğu kez “intihar” ya da “ani ölüm” şeklinde kayıt altına alınmasının ülkemizdeki cezasızlık ve kadın düşmanı iklimle doğrudan ilişkili olduğu bilinmektedir.

Kadınların yaşam hakkı, beden bütünlüğü ve güvenlik hakkı devletin koruma yükümlülüğü altındadır. Bu nedenle Dilan Karaman’ın ölümüyle ilgili soruşturmanın ivedilikle, şeffaflıkla ve titizlikle yürütülmesi; varsa ihmali, sorumluluğu veya etkisi bulunan kişi ya da yapıların açığa çıkarılması; etkin, bütünlüklü ve bağımsız bir soruşturma sürecinin işletilmesi gerekmektedir.

Kadınların şüpheli ölümlerinin münferit olmadığı; toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin, sistematik şiddetin ve cezasızlık politikasının bir sonucu olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz. Bu bağlamda, “intihar” olarak sunulan kadın ölümlerinin de politik olduğunun altını çiziyoruz.

Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi olarak, Dilan Karaman’ın ölümüyle ilgili sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı, etkin soruşturma yürütülmesi için gerekli hukuki desteği sunacağımızı, kadınların yaşam hakkını tehdit eden şüpheli ölümlere ve tüm hak ihlallerine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğimizi bildiririz.

Dilan Karaman’ın ailesine, yakınlarına, meslektaşlarına ve mücadele arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz.

DİYARBAKIR BAROSU KADIN HAKLARI MERKEZİ

(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
Dilan Karaman Diyarbakır Barosu
bu haberin uzantıları
Gazeteci Dilan Karaman hayatını kaybetti
27 Kasım 2025
/haber/gazeteci-dilan-karaman-hayatini-kaybetti-313933
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
bu haberin uzantıları
Gazeteci Dilan Karaman hayatını kaybetti
27 Kasım 2025
/haber/gazeteci-dilan-karaman-hayatini-kaybetti-313933
Sayfa Başına Git