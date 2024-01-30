Baro başkanlarından Kurtulmuş'a açık mektup: İrade koymanızı bekliyoruz
57 ilin baro başkanı, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesine ilişkin kararın Meclis'te okunacağı iddialarının ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a açık gönderdi.
Kurtulmuş’a "irade koymanızı bekliyoruz" diyen baro başkanları, şöyle seslendiler: "Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmaması Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 2. maddesinde sayılan ‘Hukuk Devleti’ niteliğine de büyük bir zarar verecektir. Bu nedenle Avukat Şerafettin Can Atalay hakkındaki hükmün TBMM Genel Kurulu'nda okutulmaması yönünde bir irade ortaya koymanızı bekliyoruz."
Baro başkanlarının Kurtulmuş’a mektupları şöyle:
“TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş, bildiğiniz üzere İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Anayasa Mahkemesi'nin Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın bireysel başvurusu üzerine vermiş olduğu ihlal kararına uymayarak kararı gereği için Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne göndermiş, Yargıtay 3. Ceza Dairesi de 8 Kasım 2023 tarihli kararıyla Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararına uyulmamasına ve hak ihlalinin kabulü yönünde oy kullanan Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında gereğinin takdir ve ifası için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar vermiştir.
"AYM rehber niteliğinde bir karara imza attı"
Bu karar üzerine Şerafettin Can Atalay'ın avukatları tarafından Anayasa Mahkemesi'ne yapılan ikinci bireysel başvuruda Anayasa Mahkemesi bu kez Anayasa'nın 67. maddesinde güvence altına alınan seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı dışında, Anayasa'nın 148. maddesinde güvence altına alınan bireysel başvuru hakkının da ihlal edildiğine karar vererek bireysel başvuru hukuku açısından rehber niteliğinde bir karara imza atmıştır.
Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararının ulaştığı İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi kararın gereklerine uymak yerine dosyayı yeniden Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne göndermiş, Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise karara uymak yerine önceki kararında ısrar ederek, Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi işlemlerinin başlatılması için TBMM'ye yazı göndermiştir.
"İrade ortaya koymanızı bekliyoruz"
Sayın Başkan, TBMM'nin kabul ettiği 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 153/6 hükmüne göre Anayasa Mahkemesi kararları yasama organı olan TBMM'yi de bağlar. Anayasa Mahkemesi kararına uymayarak Anayasa'yı fiilen işlevsiz kılmayı amaçlayan bir yargı kararının gereğinin TBMM tarafından yerine getirilmesi yukarıda yer verdiğimiz anayasal hükmün açık ihlali olacaktır.
Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmaması Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 2. maddesinde sayılan ‘Hukuk Devleti’ niteliğine de büyük bir zarar verecektir. Bu nedenle Avukat Şerafettin Can Atalay hakkındaki hükmün TBMM Genel Kurulu'nda okutulmaması yönünde bir irade ortaya koymanızı bekliyoruz.”
Mektupta imzası bulunan baro başkanları şunlar:
Adana Baro Başkanı Semih Gökayaz
Adıyaman Baro Başkanı Bilal Doğan
Ağrı Baro Başkanı Serdar Günakın
Amasya Baro Başkanı Bahadır Tekeş
Antalya Baro Başkanı Hüseyin Geçilmez
Ankara Baro Başkanı Mustafa Köroğlu
Ardahan Baro Başkanı Murat Yolçu
Artvin Baro Başkanı Ayla Varan
Aydın Baro Başkanı Sezgin Çetin
Balıkesir Baro Başkanı Nadir Karakaşlı
Bartın Baro Başkanı Ferhat Parlatır
Batman Baro Başkanı Erkan Şenses
Bilecik Baro Başkanı Halime Kahraman
Bitlis Baro Başkanı Gülhan Bayram Sekmen
Bingöl Baro Başkanı Yusuf Ketenalp
Bolu Baro Başkanı Perihan Bengü Akşemsettinoğlu Yılmaz
Burdur Barosu Başkanı Ramazan Gedik
Bursa Barosu Başkanı Metin Öztosun
Çanakkale Baro Başkanı Hande Keskin
Çankırı Baro Başkanı Mustafa Deniz
Denizli Baro Başkanı Adnan Demirdöğer
Düzce Baro Başkanı Taner Çakır
Edirne Baro Başkanı Gökhan Karakoç
Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan
Eskişehir Baro Başkanı Mustafa Elagöz
Giresun Baro Başkanı Soner Karademir
Hakkari Baro Başkanı Ergün Canan
Hatay Baro Başkanı Erhan Nizamoglu
Iğdır Barosu Başkanı Özgür Kurban Gül
Isparta Barosu Başkanı Ünsal Çankaya
İstanbul Baro Başkanı Filiz Saraç
İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz
Maraş Barosu Başkanı Muhammed Burak Gül
Kars Baro Başkanı Fettah Çapkurt
Kastamonu Baro Başkanı Özgür Demir
Kayseri Baro Başkanı Ali Köse
Kırklareli Baro Başkanı Turgay Hınız
Manisa Baro Başkanı Ümit Rona
Mardin Baro Başkanı İsmail Elik
Mersin Baro Başkanı Gazi Özdemir
Muğla Baro Başkanı Levent Akgün
Muş Baro Başkanı Kadir Karaçelik
Nevşehir Baro Başkanı Murat Boz
Ordu Baro Başkanı Sibel Torun
Osmaniye Baro Başkanı Mehmet Karakoç
Sakarya Baro Başkanı İlknur Ebiz Yıldız
Samsun Baro Başkanı Pınar Gürsel Yıldıran
Siirt Baro Başkanı Muhammed Alptekin
Sinop Baro Başkanı Funda Öztürk Altuntaş
Urfa Baro Başkanı Abdullah Öncel
Şırnak Baro Başkanı Rojhat Dilsiz
Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün
Dersim Baro Başkanı Fatma Kalsen
Van Baro Başkanı Sinan Özaraz
Yalova Baro Başkanı Elif Turnacı Çavuş
Yozgat Baro Başkanı Muhsin Ayanoğlu
Zonguldak Baro Başkanı Türker Kapkaç
(RT)