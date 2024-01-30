Baro başkanlarından Kurtulmuş'a açık mektup: İrade koymanızı bekliyoruz

57 ilin baro başkanı, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesine ilişkin kararın Meclis'te okunacağı iddialarının ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a açık gönderdi.

Kurtulmuş’a "irade koymanızı bekliyoruz" diyen baro başkanları, şöyle seslendiler: "Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmaması Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 2. maddesinde sayılan ‘Hukuk Devleti’ niteliğine de büyük bir zarar verecektir. Bu nedenle Avukat Şerafettin Can Atalay hakkındaki hükmün TBMM Genel Kurulu'nda okutulmaması yönünde bir irade ortaya koymanızı bekliyoruz."

Baro başkanlarının Kurtulmuş’a mektupları şöyle:

“TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş, bildiğiniz üzere İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Anayasa Mahkemesi'nin Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın bireysel başvurusu üzerine vermiş olduğu ihlal kararına uymayarak kararı gereği için Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne göndermiş, Yargıtay 3. Ceza Dairesi de 8 Kasım 2023 tarihli kararıyla Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararına uyulmamasına ve hak ihlalinin kabulü yönünde oy kullanan Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında gereğinin takdir ve ifası için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar vermiştir.

"AYM rehber niteliğinde bir karara imza attı"

Bu karar üzerine Şerafettin Can Atalay'ın avukatları tarafından Anayasa Mahkemesi'ne yapılan ikinci bireysel başvuruda Anayasa Mahkemesi bu kez Anayasa'nın 67. maddesinde güvence altına alınan seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı dışında, Anayasa'nın 148. maddesinde güvence altına alınan bireysel başvuru hakkının da ihlal edildiğine karar vererek bireysel başvuru hukuku açısından rehber niteliğinde bir karara imza atmıştır.

Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararının ulaştığı İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi kararın gereklerine uymak yerine dosyayı yeniden Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne göndermiş, Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise karara uymak yerine önceki kararında ısrar ederek, Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi işlemlerinin başlatılması için TBMM'ye yazı göndermiştir.

"İrade ortaya koymanızı bekliyoruz"

Sayın Başkan, TBMM'nin kabul ettiği 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 153/6 hükmüne göre Anayasa Mahkemesi kararları yasama organı olan TBMM'yi de bağlar. Anayasa Mahkemesi kararına uymayarak Anayasa'yı fiilen işlevsiz kılmayı amaçlayan bir yargı kararının gereğinin TBMM tarafından yerine getirilmesi yukarıda yer verdiğimiz anayasal hükmün açık ihlali olacaktır.

Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmaması Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 2. maddesinde sayılan ‘Hukuk Devleti’ niteliğine de büyük bir zarar verecektir. Bu nedenle Avukat Şerafettin Can Atalay hakkındaki hükmün TBMM Genel Kurulu'nda okutulmaması yönünde bir irade ortaya koymanızı bekliyoruz.”

Mektupta imzası bulunan baro başkanları şunlar: Adana Baro Başkanı Semih Gökayaz Adıyaman Baro Başkanı Bilal Doğan Ağrı Baro Başkanı Serdar Günakın Amasya Baro Başkanı Bahadır Tekeş Antalya Baro Başkanı Hüseyin Geçilmez Ankara Baro Başkanı Mustafa Köroğlu Ardahan Baro Başkanı Murat Yolçu Artvin Baro Başkanı Ayla Varan Aydın Baro Başkanı Sezgin Çetin Balıkesir Baro Başkanı Nadir Karakaşlı Bartın Baro Başkanı Ferhat Parlatır Batman Baro Başkanı Erkan Şenses Bilecik Baro Başkanı Halime Kahraman Bitlis Baro Başkanı Gülhan Bayram Sekmen Bingöl Baro Başkanı Yusuf Ketenalp Bolu Baro Başkanı Perihan Bengü Akşemsettinoğlu Yılmaz Burdur Barosu Başkanı Ramazan Gedik Bursa Barosu Başkanı Metin Öztosun Çanakkale Baro Başkanı Hande Keskin Çankırı Baro Başkanı Mustafa Deniz Denizli Baro Başkanı Adnan Demirdöğer Düzce Baro Başkanı Taner Çakır Edirne Baro Başkanı Gökhan Karakoç Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan Eskişehir Baro Başkanı Mustafa Elagöz Giresun Baro Başkanı Soner Karademir Hakkari Baro Başkanı Ergün Canan Hatay Baro Başkanı Erhan Nizamoglu Iğdır Barosu Başkanı Özgür Kurban Gül Isparta Barosu Başkanı Ünsal Çankaya İstanbul Baro Başkanı Filiz Saraç İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz Maraş Barosu Başkanı Muhammed Burak Gül Kars Baro Başkanı Fettah Çapkurt Kastamonu Baro Başkanı Özgür Demir Kayseri Baro Başkanı Ali Köse Kırklareli Baro Başkanı Turgay Hınız Manisa Baro Başkanı Ümit Rona Mardin Baro Başkanı İsmail Elik Mersin Baro Başkanı Gazi Özdemir Muğla Baro Başkanı Levent Akgün Muş Baro Başkanı Kadir Karaçelik Nevşehir Baro Başkanı Murat Boz Ordu Baro Başkanı Sibel Torun Osmaniye Baro Başkanı Mehmet Karakoç Sakarya Baro Başkanı İlknur Ebiz Yıldız Samsun Baro Başkanı Pınar Gürsel Yıldıran Siirt Baro Başkanı Muhammed Alptekin Sinop Baro Başkanı Funda Öztürk Altuntaş Urfa Baro Başkanı Abdullah Öncel Şırnak Baro Başkanı Rojhat Dilsiz Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün Dersim Baro Başkanı Fatma Kalsen Van Baro Başkanı Sinan Özaraz Yalova Baro Başkanı Elif Turnacı Çavuş Yozgat Baro Başkanı Muhsin Ayanoğlu Zonguldak Baro Başkanı Türker Kapkaç

(RT)