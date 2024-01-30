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Yayın Tarihi: 30 Ocak 2024 09:55
 ~ Son Güncelleme: 30 Ocak 2024 10:21
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Baro başkanlarından Kurtulmuş'a açık mektup: İrade koymanızı bekliyoruz

57 baro başkanı, Meclis Başkanı Kurtulmuş'a mektup yazdı: "Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmaması Anayasası'nın 2. maddesinde sayılan ‘Hukuk Devleti’ niteliğine de büyük bir zarar verecektir. Bu nedenle Can Atalay hakkındaki hükmün TBMM Genel Kurulu'nda okutulmaması yönünde bir irade ortaya koymanızı bekliyoruz.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Baro başkanlarından Kurtulmuş'a açık mektup: İrade koymanızı bekliyoruz

 57 ilin baro başkanı, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesine ilişkin kararın Meclis'te okunacağı iddialarının ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a açık gönderdi.   

Kurtulmuş’a "irade koymanızı bekliyoruz" diyen baro başkanları, şöyle seslendiler: "Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmaması Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 2. maddesinde sayılan ‘Hukuk Devleti’ niteliğine de büyük bir zarar verecektir. Bu nedenle Avukat Şerafettin Can Atalay hakkındaki hükmün TBMM Genel Kurulu'nda okutulmaması yönünde bir irade ortaya koymanızı bekliyoruz." 

Baro başkanlarının Kurtulmuş’a mektupları şöyle:

“TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş, bildiğiniz üzere İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Anayasa Mahkemesi'nin Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın bireysel başvurusu üzerine vermiş olduğu ihlal kararına uymayarak kararı gereği için Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne göndermiş, Yargıtay 3. Ceza Dairesi de 8 Kasım 2023 tarihli kararıyla Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararına uyulmamasına ve hak ihlalinin kabulü yönünde oy kullanan Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında gereğinin takdir ve ifası için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar vermiştir.

"AYM rehber niteliğinde bir karara imza attı"

Bu karar üzerine Şerafettin Can Atalay'ın avukatları tarafından Anayasa Mahkemesi'ne yapılan ikinci bireysel başvuruda Anayasa Mahkemesi bu kez Anayasa'nın 67. maddesinde güvence altına alınan seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı dışında, Anayasa'nın 148. maddesinde güvence altına alınan bireysel başvuru hakkının da ihlal edildiğine karar vererek bireysel başvuru hukuku açısından rehber niteliğinde bir karara imza atmıştır.

Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararının ulaştığı İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi kararın gereklerine uymak yerine dosyayı yeniden Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne göndermiş, Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise karara uymak yerine önceki kararında ısrar ederek, Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi işlemlerinin başlatılması için TBMM'ye yazı göndermiştir.

"İrade ortaya koymanızı bekliyoruz"

Sayın Başkan, TBMM'nin kabul ettiği 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 153/6 hükmüne göre Anayasa Mahkemesi kararları yasama organı olan TBMM'yi de bağlar. Anayasa Mahkemesi kararına uymayarak Anayasa'yı fiilen işlevsiz kılmayı amaçlayan bir yargı kararının gereğinin TBMM tarafından yerine getirilmesi yukarıda yer verdiğimiz anayasal hükmün açık ihlali olacaktır.

Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmaması Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 2. maddesinde sayılan ‘Hukuk Devleti’ niteliğine de büyük bir zarar verecektir. Bu nedenle Avukat Şerafettin Can Atalay hakkındaki hükmün TBMM Genel Kurulu'nda okutulmaması yönünde bir irade ortaya koymanızı bekliyoruz.”

Mektupta imzası bulunan baro başkanları şunlar: 

Adana Baro Başkanı Semih Gökayaz

Adıyaman Baro Başkanı Bilal Doğan

Ağrı Baro Başkanı Serdar Günakın

Amasya Baro Başkanı Bahadır Tekeş

Antalya Baro Başkanı Hüseyin Geçilmez

Ankara Baro Başkanı Mustafa Köroğlu

Ardahan Baro Başkanı Murat Yolçu

Artvin Baro Başkanı  Ayla Varan

Aydın Baro Başkanı Sezgin Çetin

Balıkesir Baro Başkanı Nadir Karakaşlı

Bartın Baro Başkanı Ferhat Parlatır

Batman Baro Başkanı  Erkan Şenses

Bilecik Baro Başkanı Halime Kahraman

Bitlis Baro Başkanı Gülhan Bayram Sekmen

Bingöl Baro Başkanı  Yusuf Ketenalp

Bolu Baro Başkanı Perihan Bengü Akşemsettinoğlu Yılmaz

Burdur Barosu Başkanı Ramazan Gedik

Bursa Barosu Başkanı  Metin Öztosun

Çanakkale Baro Başkanı  Hande Keskin

Çankırı Baro Başkanı Mustafa Deniz

Denizli Baro Başkanı  Adnan Demirdöğer

Düzce Baro Başkanı Taner Çakır

Edirne Baro Başkanı Gökhan Karakoç

Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan

Eskişehir Baro Başkanı Mustafa Elagöz

Giresun Baro Başkanı Soner Karademir

Hakkari Baro Başkanı Ergün Canan

Hatay Baro Başkanı Erhan Nizamoglu

Iğdır Barosu Başkanı Özgür Kurban Gül

Isparta Barosu Başkanı Ünsal Çankaya

İstanbul Baro Başkanı Filiz Saraç

İzmir Barosu Başkanı  Sefa Yılmaz

Maraş Barosu Başkanı Muhammed Burak Gül

Kars Baro Başkanı Fettah Çapkurt

Kastamonu Baro Başkanı Özgür Demir

Kayseri Baro Başkanı Ali Köse

Kırklareli Baro Başkanı Turgay Hınız

Manisa Baro Başkanı Ümit Rona

Mardin Baro Başkanı İsmail Elik

Mersin Baro Başkanı Gazi Özdemir

Muğla Baro Başkanı Levent Akgün

Muş Baro Başkanı Kadir Karaçelik

Nevşehir Baro Başkanı  Murat Boz

Ordu Baro Başkanı Sibel Torun

Osmaniye Baro Başkanı Mehmet Karakoç

Sakarya Baro Başkanı  İlknur Ebiz Yıldız

Samsun Baro Başkanı Pınar Gürsel Yıldıran

Siirt Baro Başkanı  Muhammed Alptekin

Sinop Baro Başkanı Funda Öztürk Altuntaş

Urfa Baro Başkanı  Abdullah Öncel

Şırnak Baro Başkanı Rojhat Dilsiz

Tekirdağ Barosu Başkanı  Egemen Gürcün

Dersim Baro Başkanı Fatma Kalsen

Van Baro Başkanı Sinan Özaraz

Yalova Baro Başkanı Elif Turnacı Çavuş

Yozgat Baro Başkanı Muhsin Ayanoğlu

Zonguldak Baro Başkanı Türker Kapkaç

(RT)

can atalay AYM
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