"Barışın ne kadar değerli olduğunu Batı’ya anlatmak istiyoruz"

Diyarbakır'daki Barış Anneleri, Süleymaniye'deki silah yakma töreninin ardından bianet'e konuştu. Anneler, törenin hemen ertesi günü sürece dair ilk kez net açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine de yanıt verdi.

Süleymaniye'deki töreni takip eden Barış Anneleri'nden Nezahat Teke, "Bizim için çok anlamlı bir şeydi. Kürtler için 'her şeyden vazgeçer silahtan vazgeçmez' demişlerdi ya, bugün atılan adım bu konudaki samimiyeti ortaya koyuyor” dedi.

"Sen onlardan daha fazla ölüm getirdin"

Barış Annesi Havva Kıran da Erdoğan'ın 'beyaz toroslar ve faili meçhuller' hatırlatmasına yanıt vererek, "Demek istiyor ki, 'ben o zaman devletin içinde değildim, Kenan Evren, Tansu Çiller, Turgut Özal'ın zamanında bunlar yaşandı' diyor. Kendi zamanında yaşananları söylemiyor. Halbuki biz süreçten dolayı konuşamıyoruz. Sen onlardan daha beter ettin, sen onlardan aha fazla şiddet kullandın, sen onlardan daha fazla ölüm getirdin. Biz barış istedik, sen tabutları bize gönderdin. Türk ve Kürt analarına tabut gönderdin. Sen onlardan daha beter yaptın" dedi.

"'Terör' lafını artık bırakmalı"

Teke ise iktidar kanadında sıkça kullanılan 'Terörsüz Türkiye' çıkışına tepki göstererek, "Sayın Cumhurbaşkanına diyeyim, hala daha televizyonlarda çıkıp 'terör' diyor. Hala daha bu terör meselesini bitirememiş. Artık ne demeli bilmiyorum. 'Terörsüz bir ülke' diyor, kimse 'terör' değildir. Kendisi de tarihinden bahsetti, kimse oraya keyiflerinden gitmedi. 'Ben çok verdim karşı taraf az verdi' bunu artık geride bırakmalı" çağrısını yaptı.

"Konuşanların acaba ciğerleri yanmış mı?"

Sürecin karşısından olan siyasetçilere de seslenen Teke, “Evlat acısı gören anneler bugün eğer seviniyorsa, klimaların önünde oturan ağa babalar çıkıp konuşmasın, tehditkâr konuşmasınlar. 'Konuşanların acaba ciğerleri yanmış mı, evlat acısı nedir biliyorlar mı?' bunu sormak istiyorum” dedi.

"Toprağın altını biz doldurduk"

Teke, şöyle devam etti:

"Eksi ile artının peşinde değiliz. Ne olursa olsun temiz bir sayfa açılmalıdır, kimse kimseyi suçlamadan bir an önce silah bırakan gruba gelip Türkiye'de siyaset yapma imkânı verilmelidir. Samimiyet bunu gösterecek. Ancak hala daha oradan doğru bir adım yok. Kaç aydır barış havası var, herkes rahatlamış, sokaklarda neden eylem yok? Toprağın altını biz doldurduk, cezaevlerini biz doldurduk.

"Batı'ya gidip anlatmak isteriz"

Eğer barış olursa huzur olur. Hem Türkiye'nin huzuru için, ekonomisi için, hem anaların ağlamaması için özellikle. Analar evlat kaybetmesin. Bunun intikamının peşinde değiliz olmayacağız da. Hiçbir zaman 'intikam' kelimesi Kürt annelerinin ağzından çıkmadı. Keşke bize imkân verseler, Batı’ya gidip onlarla kucaklaşabilsek, onlara anlatabilsek 'barışın ne kadar değerli olduğunu anlatalım istiyoruz."

"Bu süreç Türkiye'ye insanlığı getirsin"

Türkiye'de barışın önü açılmasının ülke refahına da katkı sağlayacağını belirten Havva Kıran, şöyle konuştu:

"İnşallah bu süreç her şeyi boşa çıkarır, Türkiye'ye barışı, demokrasiyi, insanlığı getirir. Hep beraber bu ülkede yaşayalım. Bu ülkede Türklerin hakları kadar Kürtlerin de hakları var. Biz Kürtler bu ülkenin tohumuyuz, insanıyız, bu ülkeyi beraber kurmuşuz. Türkiye tıkanmış, biz bunu barışa çevirelim. Ölümler artık olmasın, tutuklamalar olmasın, şiddet artık olmasın sokaklarda. Her şeye rağmen biz yine barış istiyoruz sokaklarda. Eğer bir anne çocuklarının başı olmasa eli olmadan, kolu ayakları olmadan çocuğunu toprağa veriyorsa, o mezarın üstüne barış istiyorsa Türkiye'nin Cumhurbaşkanı bu anaları dinlesin. Biz sadece kendimize değil bütün dünyaya barış istiyoruz. Barışın önü açılsa açlık, sefalet her şey de ortadan kalkacak. Biz barış istiyoruz."

"Ne Kürt ne de Türk analar ağlasın"

Barış Annesi Afife Kartal, örgütün silahlarını yakması karşısında devletin adım atması gerektiğini söyledi:

"Devlet hala onları terör listesinde çıkarmamış ve hala terörist diyor. Gerillalar terörist değil, bizim çocuklarımızdır. Bu halkın çocukları, Kürt çocuklarıdır. Devletin derhal adım atması lazım. Barış elini uzatması lazım. Artık analar ağlamasın, ne Kürt ne de Türk analar ağlasın. Kardeşçe bir barış olsun. Kürtler ve Türkler birbirine barış ve kardeşlik elini uzatmalı ve biz de o zaman onurlu barışın sağlandığını görelim. Biz barış istiyoruz. Canımız ciğerimiz ne kadar yansa da yine de barış diyoruz. Cezaevi kapılarını açsınlar hasta tutsakları serbest bıraksınlar. Cezaları biten tutukluların cezalarını yeniden 3 ay 4 ay uzatmasınlar."

"12 asker için ciğerim parçalandı"

MHP ve AKP’ye çağrıda bulunan Afife Kartal, "Kardeşçe, eşitçe ve sorunsuz bir barış sağlanmalı. Biz Türkler ve Kürtler birbirimize kız alıp veriyoruz kardeşiz. Bu düşmanlığa son versinler artık, düşmanlığı ortadan kaldırsınlar. Öldürmenin bize de onlara da faydası yoktur. Biz kardeşiz ağlamamamız lazım artık. Bu son mağarada ölen 12 asker için çok üzüldüm, ciğerim parçalandı. Annelerine çok üzüldüm. Ölenlerden birinin kız kardeşi, 'biz size kardeşimizi sağ salim verdik siz cenazesini getirdiniz' dedi. Ben o kardeşe çok üzüldüm canım yandı. Bizim canımız ciğerimiz parçalanıyor ama yine de barış diyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bütün anaların gözyaşı rengi aynıdır"

Emine Erdoğan'a da seslenen Kartal, son olarak şu çağrıyı yaptı:

"O da annedir, Siirtlidir. Erdoğan’a söylesin ki 'Barışı sağlasın, kardeşliği sağlasın, artık insanlar ağlamasın' desin. Çocukları rahat bir yaşam sürüyor bolluk içinde yaşıyor, varlık içinde yaşıyor. Ellerini altın çeşmede yıkıyorlar, altın klozete oturuyorlar. Biz ise yoksuluz, ezileniz sömürüleniz biz ancak kendi çocuklarımıza ve tutuklularımıza bakabiliriz. Bizim başka bir gelirimiz yoktur. Ona rağmen barış diyoruz. Ben barış istiyorum. Tüm Türklere çağrı yapıyorum kalksınlar barış elini uzatsınlar. Asker annelerine, şehit annelerine, polis annelerine çağrıda bulunuyorum barış elini uzatsınlar. Biz savaş istemiyoruz aramıza savaş girmesin artık. Kardeşçe ve barışla bir arada yaşayalım. Artık annelerin gözyaşları dökülmesin. Bütün anaların gözyaşı rengi aynıdır başka rengi yoktur. Kan, kanla yıkanmaz, kan su ile yıkanır. Artık ne biz ölelim ne de onlar. Yeter artık barış olsun."

(AB)