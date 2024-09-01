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Yayın Tarihi: 1 Eylül 2024 16:07
 ~ Son Güncelleme: 1 Eylül 2024 16:10
2 dk Okuma

Barışı savunanlar Berlin’den seslendi:Adil ve eşit bir yaşam için barışalım

Akademisyenler, gazeteciler, yazarlar, sanatçılar ve siyasetçiler, dünya genelinde süren çatışmalara karşı barışı savunmak için Berlin’deki Mercure Hotel’de düzenlenen Barış, Diyalog ve Demokrasi Konferansı'nda buluştu.

Ercan Jan Aktaş

Ercan Jan Aktaş

Ercan Jan Aktaş

Görseli Büyüt
Bu fotoğrafta, geniş bir katılımcı grubu toplu halde poz veriyor. Grup, bir konferans veya seminer salonunda toplanmış gibi görünüyor. Arka planda, "Peace and Democracy Conference" (Barış ve Demokrasi Konferansı) yazılı bir projeksiyon ekranı bulunuyor. Bu, etkinliğin ana temasını ve amacını yansıtıyor. Katılımcılar arasında kadınlar ve erkekler yer alıyor; çeşitli yaş gruplarından insanlar bir arada. Çoğu kişi gündelik kıyafetler giymiş, bazıları ise daha resmi giyinmiş. Ortam, dostane ve kolektif bir ruhu yansıtıyor. Salonda sade bir dekorasyon mevcut; beyaz duvarlar, sade avizeler ve kırmızı sandalyeler dikkat çekiyor. Grup, fotoğraf çekimi için topluca kameraya bakıyor ve bazıları gülümseyerek poz veriyor. Bu fotoğraf, etkinliğe katılanların birlikte hareket ettiklerini ve barış ile demokrasi konularında ortak bir duruş sergilediklerini göstermekte.

Türkiye’den göç eden barış savunucuları, 1 Eylül Dünya Barış Günü vesilesiyle Berlin’de bir araya geldi.

Akademisyenler, gazeteciler, yazarlar, sanatçılar ve siyasetçiler, dünya genelinde süren çatışmalara karşı barışı savunmak için Berlin’deki Mercure Hotel’de düzenlenen Barış, Diyalog ve Demokrasi Konferansı'nda buluştu.

Etkinlik, sadece Türkiye’den değil, Filistin, Filipinler, Almanya, Güney Afrika, Kolombiya ve İrlanda’dan da katılımcıların yer aldığı uluslararası bir barış çağrısına dönüştü.

Katılımcılar, barışa dair kısa ama etkili mesajlar verdi:

Leyla Umar: “Adil, eşit ve özgür bir yaşam için barışmak zorundayız, mutlaka barışmak.”

Hakan Altun: “Umudumuzu yaşatan barış, bir gün beklenmedik bir köşede karşımıza çıkıp güzel bir sürpriz yapacaktır. Buna eminim…”

Neşe Özgen: “Sadece mücadele edenlerin bir tarihi olur. Mücadele etmeyenlerin tarihi olmaz. Biz tarihi yazıyoruz ve yazmaya devam edeceğiz.”

Ertuğrul Kürkçü: “Barış herkesin dilinde, ancak içeriği sözcüğünden daha önemli. Eşitlik ve özgürlük olmadan barış mümkün değildir. Barışın zeminini kurmak, sömürgeciliği yok etmekten geçer.”

Hatip Dicle: “Kürt halkının meşru haklarına kavuşması ve Önder Öcalan’ın fiziki özgürlüğünün sağlanması temennisiyle 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü selamlıyorum.”

Tuncay Yılmaz: “Barış davası aynı zamanda ekmek, özgürlük ve eşitlik davasıdır. Savaşları çıkaranlar, kolektif değerlerimize ve zenginliklerimize el koymak isteyen küçük bir sermaye grubudur. Barışı isteyenler, savaş çıkaranlardan daha örgütlü ve güçlü olmadan bu gidişatı tersine çeviremeyiz. Barış istiyorsak, örgütlenmeliyiz.”

Hüseyin Ünger: “Barış, sadece savaşsızlık durumu değildir. Barış, büyük bir çabayla sürdürülen bir insanlık durumudur.”

Selim Eskiizmirliler: “Barış, tarafların el sıkışmasını bekleyecek kadar basit bir iş değildir. Savaşı önlemek için savaşmayı öngören bir barış hareketine ihtiyacımız var.”

Selim Ferat: “Gerçekçi olalım. Barışa ulaşmak için müzakere gereklidir. Eğer taraflar birbirlerini mağlup edemeyeceklerini anlarlarsa, müzakere ve barış mümkün olabilir.”

Aslı Erdoğan: “Barışı sağlamak, savaşmaktan daha zordur çünkü erdem gerektirir. Türkiye’de bu erdeme sahip olan herkes susturulmuştur. Bir yazar olarak, barış için yapabileceğim en önemli şey, insan hayatına ses vermek ve öldürmenin ne kadar korkunç olduğunu sürekli anlatmaktır.”

Zehra Doğan: “Ezilen bir halkın çocuğu olarak, barıştan anladığım en önemli şey yüzleşmektir. Ezenin ezilenle yüzleşmesiyle affetme süreci mümkündür.”

Necmettin Türk: “Adil bir barış, sadece insanları ve haklarını güvence altına alan bir anlayışla değil, aynı zamanda tüm varlıkların kendilerini sürdürebileceği ekolojik bir barışla mümkündür.”

Ercan Jan Aktaş: “Barış, herhangi bir şartta vazgeçilebilecek bir talep değildir. En karanlık ve baskıcı dönemlerde bile en yüksek sesimizle haykırıyoruz: Barış hemen şimdi!”

(EJA/EMK)

1 eylül dünya barış günü barış günü Ertuğrul Kürkçü barış savunucuları
Ercan Jan Aktaş
Ercan Jan Aktaş
[email protected] tüm yazıları
Sosyal bilimci, yazar, aktivist. Çalışma alanları toplumsal barış, şiddet, militarizm, toplumsal cinsiyet ve vicdani ret. En son Gitmek adlı romanı yayınlandı. Şimdi École des hautes...

Sosyal bilimci, yazar, aktivist. Çalışma alanları toplumsal barış, şiddet, militarizm, toplumsal cinsiyet ve vicdani ret. En son Gitmek adlı romanı yayınlandı. Şimdi École des hautes études en sciences sociales (EHEES) – Paris’de tezini tamamlamaya çalışırken bir yandan da Dönmek romanı üzerine çalışıyor.

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